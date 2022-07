Cantillana, primer destino de la iniciativa LGTBIQ+ 'Orgullo de Pueblo'

“El 13% de la población LGTBIQ+ de la Unión Europea afirma vivir en un entorno rural”, según el estudio realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2020. El desplazamiento de personas de la comunidad LGTBIQ+ desde el mundo rural hacia las ciudades, “para poder ser ellos mismos”, es una realidad que existe desde hace muchos años y que se conoce como 'sexilio'. Por ello, la marca J&B ha lanzado “Hay ganas de Orgullo de Pueblo”, una iniciativa que pretende ampliar, al mundo rural, las celebraciones LGTBIQ+ y que va a tener el próximo 28 de julio su primer destino en Cantillana (Sevilla).

A pesar de que la iniciativa se inició en la corrala del Museo de Artes y Tradiciones Populares en Madrid, Cantillana será el primer pueblo donde se celebre este 'Orgullo de Pueblo', según han comunicado desde la organización a elDiario.es Andalucía. El 75 aniversario del nacimiento de José Pérez Ocaña, pintor, artista, performer y activista de la comunidad LGTBIQ+ durante la transición y que representa ese 'sexilio' porque tuvo que trasladarse a Barcelona para continuar su carrera artística, ha sido la razón por la que el 'road show' tendrá su primera parada en su localidad natal. Ahí se le rendirá homenaje a través de la carroza 'Sol', inspirada en el traje de flecos que vistió el día que Ocaña volvió a Cantillana.

La iniciativa cuenta con las voces de Eduardo Casanova, actor y director, que ha dado voz a personas de la comunidad que han vivido el 'sexilio', y a Soleá Morente, que ha versionado el tema 'Volver', “adoptando un tono más optimista para crear un himno clave”, “el alma de la iniciativa”, según indica la organización. Casanova podría participar en la celebración de Cantillana pero aún no está confirmada su asistencia. El Ayuntamiento de Cantillana ha colaborado con esta iniciativa privada de una marca de whisky sin aportar de forma económica, pero sí ha dejado las instalaciones necesarias para el desarrollo de esta actividad y la gratuidad de los servicios de electricidad, limpieza y celebración del evento, según comenta García.

Confesionario, pregón, bingo...

La celebración será en la Plaza del Llano a partir de las 18.00. La maestra de ceremonias será Patricia Galván, monologuista y actriz, encargada de dar la bienvenida a los vecinos del pueblo, a quienes invitará a subir a la carroza. Para los que quieran acudir desde Sevilla, según anuncia la organización, se va a reunir en un autobus a todo el que esté interesado en ir a Cantillana, la salida del autobús será a las 20 horas desde la Estación de Santa Justa y la vuelta desde el pueblo será sobre las dos de la madrugada.

En la carroza habrá un 'Hall of fame' en una de las paredes donde “iremos creando todo un mural de referentes, se podrá conocer sus historias, ponerle nombre y cara a diferentes referentes del 'sexilio' en la España rural.” Además, se mostrará un 'Drag Closet', “un pequeño armario Drag”. “Inspirándonos en la serie 'Out Of The Closet', daremos a la gente la oportunidad de ser Drag por una día/noche”, añaden las fuentes, que informan de que Galván será la encargada de ayudar a las personas a elegir el modelo y el maquillaje para la celebración nocturna.

Habrá también un “espacio íntimo” donde la gente puede contar sus experiencias de manera personal y que servirá para el contenido de un documental que se lanzará después de que la iniciativa haya pasado por todos los pueblos previstos. El 'confesionario a la fresca' contará con una persona del colectivo que escuchará y tratará con empatía a las personas que quieran manifestar sus historias. También se celebrará un bingo, así como un pregón presentado por el activista Fernando La Estrella, un karaoke y una sesión de DJ Roi con la que se dará por finalizada esta iniciativa en Cantillana, que también pasará por Algarrobo, El Barco de Ávila, Campillo de Ranas, Guadassuar, Monterroso, entre otros.