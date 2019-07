La Caravana 'Abriendo Fronteras' hace su parada en Sevilla con Palestina como protagonista

Los 47º C que marcaban los termómetros de la capital andaluza no han servido de impedimento para que la Caravana Abriendo Fronteras hiciera su parada en Sevilla este viernes. Su objetivo, hacer visible la solidaridad hacia personas migrantes y refugiadas.

La Caravana Abriendo Fronteras es una red de voluntarios de varias asociaciones que nace en 2016 y que viaja por diferentes países velando por los derechos de las personas desplazadas. Entre sus actividades están las charlas informativas, las mesas redondas o la organización de flotillas con ayuda humanitaria a lugares como Palestina. Su último tour, Frontera Sur 2019, está recorriendo algunas ciudades del sur de España y norte de Marruecos como Tarifa, Granada o Ceuta, respectivamente, por ser puerta de entrada de personas migrantes.

Este viernes la ciudad que ha acogido a la Caravana ha sido Sevilla. A las 12.00 horas y con un calor propio de esta ciudad, un total de cinco autobuses han estacionado junto al Puente de Isabel II, popularmente conocido como Puente de Triana. De ellos han empezado a salir los casi 300 voluntarios y voluntarias que forman parte de este proyecto en el que hay una clara mayoría de mujeres. Son personas que vienen de diferentes partes del Mundo- "Es la caravana más internacional que hemos tenido", dicen algunos. Tienen entre 20 y 60 años y muchos de ellos llevan banderas de Palestina, la principal protagonista del acto en Sevilla. Otros portan pancartas con frases de denuncia a las políticas migratorias.

Tras las palabras de algunos de sus portavoces con las que han comparado a los muros de las fronteras de los países con "heridas sangrantes" y con las que han denunciado "el bloqueo absoluto que sufre Palestina desde 1948 y que sigue provocando muertes a diario", han querido llamar a la solidaridad del resto de ciudadanos: "Hace falta remover las conciencias, zarandearlas, no podemos estar ajenos al sufrimiento de otros, debemos luchar por un mundo mejor en el que importen las personas y no los intereses económicos".

En su parada en Sevilla han escenificado la ruptura de fronteras en el río Guadalquivir /Foto: C.P.A.

Rompiendo fronteras fluviales

Muchos de ellos piden el cierre inmediato de los Centros de Internamiento de Extranjeros, los conocidos CIES, así como el desbloqueo de las políticas del Estado de Israel, sobre todo cuando los barcos con ayuda humanitaria tratan de llegar a Gaza. Por ese motivo han querido organizar un espectáculo en el río Guadalquivir bajo el lema "derrumbemos muros, construyamos puentes". En su performance han simulado la ruptura de una frontera formada por una línea de piraguas unidas entre sí. El barco con el que han traspasado este particular muro estaba lleno de carteles que reivindicaban los derechos humanos. Desde lo alto del puente se podían ver varias pancartas en las que rezaban frases como "no borders" (no fronteras) o "no walls" (no muros) mientras que desde una de las orillas del río una decena de voluntarios extendía una bandera de Palestina de varios metros.

A la exhibición se han sumado música, bailes, cánticos por la libertad y muchos, muchos aplausos. Con esto la Caravana Abriendo Fronteras trata de dar visibilidad a su proyecto para "construir una ciudadanía sensibilizada y activa con las personas refugiadas y migrantes", tal y como reza en su página web.

Un nutrido grupo de personas han recibido a la caravana 'Rompiendo fronteras'

Cristina García de Andoín, una de las periodistas que viaja con ellos, cuenta que han pasado por muchos sitios pero uno de los que más le llamaron la atención fue la recepción en el barrio ceutí de El Príncipe, porque los estaban esperando con comida, fiestas y mesas redondas con experiencias: "Ceuta es muy especial. Los jóvenes migrantes no pueden andar libremente por muchas zonas de la ciudad porque son perseguidos pero con la Caravana se sentían seguros y respaldados", algo que destaca como una de las experiencias más bonitas que han vivido durante el tour que están haciendo por el sur de España y que este sábado termina en Lepe.