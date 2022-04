Los caseteros andaluces de ferias mantienen el paro en espera de dos reuniones pendientes

La Asociación Andaluza de Hostelería de Feria mantiene actualmente el paro anunciado para las ferias, entre ellas la de Sevilla, al considerar que la nueva reforma laboral obstaculiza su actividad, a la espera de celebrar dos reuniones aún pendientes para resolver definitivamente el asunto, según ha informado un portavoz del colectivo.

🎙 PODCAST | La Feria y la reforma laboral: un bulo por sevillanas

Los empresarios consideraban inicialmente que la reforma laboral incluiría “importantes limitaciones” a la contratación temporal, unas condiciones que “dificultan y hacen prácticamente inviable”, a su juicio, la actividad en las ferias. Así, reclamaban una “necesaria y específica regulación” laboral para este sector por sus “singulares condiciones”, así como la “aplicación de un régimen especial”.

Nuevos “matices”

Tras una reunión celebrada recientemente con el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, en torno al contenido de la reforma laboral, pactada entre el Gobierno central, los sindicatos y las patronales, los caseteros admitían haber conocido “matices que a lo mejor” no conocían hasta entonces, anunciando una nueva asamblea. De hecho, los sindicatos han cargado contra una de las peticiones de la asociación, aseguran: la jornada de 14 horas. Un extremo que no toca la reforma laboral si no el Estatuto de los Trabajadores vigente.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, niega de su lado la tesis de que la reforma laboral incida en la jornada de trabajo, avisando de que la jornada máxima semanal de 40 horas rige desde 1919 y de que “las leyes hay que cumplirlas en todos los sitios”, mientras UGT avisa de que los empresarios “quieren que se les permitan jornadas laborales de 14 horas, así como ignorar el descanso mínimo de jornada”.

Estos días hemos escuchado que la reforma laboral pone en riesgo la Feria de Abril en Sevilla.



¿Por qué se trata de una fake news sobre la nueva legislación laboral?



Algunos datos 👇🏼 pic.twitter.com/Qq256YsMTT — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 4 de abril de 2022

A día de hoy, los caseteros mantienen el paro convocado, en espera de celebrar otras dos nuevas reuniones en torno al asunto, según fuentes del colectivo.