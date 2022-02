Menos cemento y más cal y piedra: la restauración de la Casa Consistorial de Sevilla enfila su fase final

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este martes el proyecto de restauración de las fachadas neoclásicas y neorrenacentistas de la Casa Consistorial, con un presupuesto de 1,7 millones de euros y 36 meses para su ejecución completa. Esta nueva fase pondrá el punto final a la restauración integral tras varias fases de intervención patrimonial --la actual es la sexta-- que se iniciaron en 2009 y se centrará básicamente en eliminar elementos introducidos en trabajos anteriores, como el cemento, y sustituirlos por micromorteros de cal y por piedra natural.

Más concretamente, y en general, en los elementos de piedra de las fachadas se eliminarán los materiales extraños y nocivos, como por ejemplo los yesos, morteros de cementos y adiciones poliméricas de anteriores actuaciones. Estas piezas serán cambiadas por los materiales originales con los que fueron construidos, especialmente micromorteros de cal, morteros pétreos y piedra natural, compatibles con la fábrica.

La obra, se ha subrayado, "no va a interferir" en las procesiones de Semana Santa ni al Corpus Christi, no en vano, la planificación de los trabajos y el montaje y desmontaje de los medios auxiliares, así como la retirada de equipos y maquinaria, no interferirán en el espacio donde se ubican los palcos y gradas de la Carrera Oficial. Se tendrán asimismo en cuenta otras interferencias, como por ejemplo la celebración del Corpus Christi, y ello, tras una reunión entre el Patronato del Real Alcázar, como promotor de la obra, y el Consejo de Hermandades y Cofradías.

En una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento, la arquitecta y responsable del proyecto, Dolores Robador, ha desgranado los detalles de la intervención en las citadas fachadas --con anterioridad se había actuado en las del primitivo Ayuntamiento, Arquillo y Plaza de San Francisco-- con una técnica recuperada: "los micromorteros de cal, que protege la piedra y la entorna cromáticamente".

En este sentido, las labores consistirán, básicamente, en reparaciones estructurales, limpieza, consolidación, protección e impermeabilización de las cornisas. No obstante, "cuando quitemos elementos de cemento, iremos viendo qué nos encontramos, aunque podamos intuirlo con las pruebas diagnósticas que hemos realizado", ha añadido la responsable de estos trabajos.

Los zócalos, lo que peor está

Ambas fachadas presentan los lógicos problemas en la piedra que acarrea el paso del tiempo y los gases contaminantes. "La fachada presenta costras, verdinas, hongos y microhongos, pero donde más deterioro hemos encontrado en los zócalos". La limitación al tráfico rodado en la zona ha reducido los daños en el edificio, "pero el paso de los años y la contaminación ambiental siempre están presentes".

La rehabillitación en la Casa Consistorial se realizará siguiendo los criterios de la Carta de Venecia, es decir, teniendo en cuenta que es un edificio de enorme interés histórico, arquitectónico, y con marcado significado simbólico, construido "en dos grandes épocas, un 'Louvre', una auténtica joya en la calle", tal y como ha destacado Robador.

"Es una de las principales intervenciones patrimoniales en el mandato municipal con mayor apuesta por la restauración, rehabilitación, conservación y la puesta en valor del patrimonio de nuestra ciudad con más de 30 millones en ejecución", según ha explicado el alcalde, Antonio Muñoz.

La fase que ahora arranca es la más costosa porque, a diferencia de las anteriores, se centra en las partes estructurales y en la piedra --trabajos de cantería--, y no tanto en los ornamentos. Una vez finalizadas las obras, la rehabilitación integral del edificio habrá contado con un presupuesto de 2,63 millones de euros, siendo una inversión desplegada a lo largo de más de una década.

El alcalde, por último, ha destacado los más de 30 millones de euros invertidos por el actual equipo de gobierno --"el que más invierte en patrimonio"-- en distintos edificios propiedad del Ayuntamiento. "Hay proyectos pendientes del visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio que en cuanto nos den autorización, tendrán su licitación".

Detalles del proyecto de restauración

En concreto, el proyecto actual contempla la restauración de los tramos 7, 8, 9, 10 y 11 y tres muros exteriores de la Sala Capitular y de las fachadas neoclásicas de la Casa Consistorial, continuando las fases anteriores realizadas en las fachadas renacentistas y las del siglo XIX. La actuación responde a la estrategia municipal de salvaguarda y conservación del patrimonio histórico de la ciudad, en este caso la Casa Consistorial de Sevilla, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC).

Por un lado, se prevé la restauración de fachadas norte (tramos 7 y 9), este (tramo 8), oeste (tramo 10) y sur (tramo 11), con limpieza de la piedra, de sales, costras y materiales extraños nocivos, llagueado de las juntas de unión de la sillería, refuerzos estructurales de elementos pétreos, sustitución de balaustres fracturados y de hormigón si es necesario, impermeabilización de cornisas, gárgolas y demás zonas afectadas por la humedad, sustitución de sillares que estén deteriorados en los zócalos y la aplicación de una barrera anticapilaridad, sustitución de sillares deteriorados en la fábrica de las fachadas, consolidación y protección de la piedra de las fábricas, limpieza y protección de las carpinterías de ventanas y restauración de la campana.

Por otro lado, está la restauración de muros exteriores de la Sala Capitular Alta que, además de los trabajos anteriores, incluye la restauración y recuperación de los revestimientos de colores sobre la piedra y la consolidación y protección de la piedra de la fábrica.

La redactora de este nuevo proyecto de intervención ha realizado y dirigido, además, la totalidad de los proyectos anteriores de restauración de las fachadas de la Casa Consistorial, con un equipo conformado por historiadores, arquitectos, científicos y restauradores. Por último, este proyecto trata de conferir unidad al conjunto de la restauración del edificio.