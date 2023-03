El cine europeo tendrá más sitio en las salas andaluzas

Apostar por el cine local es apostar por la cultura, por lo plural, algo muy importante si se tiene en cuenta que las grandes plataformas están promoviendo una industria cultural marcada por la hegemonía del cine estadounidense, donde lo cercano es relegado a un segundo plano y la industria cultural es cada vez más uniforme. Este es el punto de partida del proyecto Cines de Andalucía, un acuerdo entre la Junta y las salas de cine para promover el consumo de cine europeo.

El secretario para la Cultura, Salomón Castiel, y Rogelio Delgado, el coordinador de Cines de Andalucía, se han reunido la mañana del jueves 9 de marzo para aclarar los últimos detalles relativos a esta nueva iniciativa, que aún no tiene fecha de arranque.

117 salas de cine

Se trata de un proyecto que se inicia en un total de 117 salas de cine, y que cuenta con subvenciones que alcanzan un importe de 2.236.000 euros, procedentes de los fondos europeos Next Generation destinados a la Junta de Andalucía, en concreto de la Conserjería de Turismo, Cultura y Deporte. Las salas pertenecen a una red de 16 complejos que suponen cerca de un 20% de las salas de cine que hay en Andalucía, seleccionadas por la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (AEDEVA). Aunque no se han aportado las cifras exactas que se destinarán a cada sala, se estima que las cantidades irán en torno a 11.200 euros para las salas que solo disponen de una pantalla y 58.000 para los complejos de más de 16 pantallas.

“Devolver el cine a las salas”

Entre las premisas del proyecto no se contempla la reapertura de cines que no han podido hacer frente a la caída del número de espectadores, como el conocido Cine Cervantes de Sevilla, dado que no forman parte de su red. Rogelio asegura que, a excepción del Cine Cervantes, la recuperación pospandemia ha sido bastante positiva. Aunque no se han recuperado las cifras de espectadores previas, explica Delgado, se está produciendo una subida progresiva del número de los mismos.

Entre sus objetivos, como se ha citado, está recuperar la actividad de exhibición de las salas con un producto más cercano, ya sea andaluz, español, europeo o iberoamericano. Un cine popular, en definitiva, que se “ha visto dañado por la pandemia y el auge de lo digital”. De esta forma, se quiere “devolver al cine su lugar natural, que son las salas”.

Como indica Delgado, “no es posible exhibir cine europeo en ciudades de Andalucía sin un fondo público que soporte este riesgo”. A la hora de elegir los complejos que van a formar parte de este proyecto se han priorizado las provincias en las que no había una oferta pública de este tipo de cine.

Se dará prioridad, por tanto, a este tipo de proyecciones frente a los grandes productos de la industria americana, primando también los cines de animación, el cine dirigido por mujeres, los largometrajes en VOSE, o los dirigidos a promover valores humanos con fines educativos. En consecuencia, tienen como compromiso organizar preestrenos de largometrajes que cuenten con financiación de la Junta de Andalucía o de la televisión pública andaluza.

Entre las propuestas está “mejorar la implantación y utilización de herramientas digitales en las salas de exhibición y, de este modo, lograr la fidelización de públicos y adaptación de los nuevos hábitos de consumo audiovisual”. Todo esto se quiere realizar de manera que sea sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental, con la implementación de sistemas de eficiencia energética, energías renovables y gestión de residuos. Además, se darán cursos de formación a los propios trabajadores del local para la gestión de residuos.