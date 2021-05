Colectivos ciclistas denuncian el corte del Corredor Verde Metropolitano por el enlace de la SE-40 con el Puerto de Sevilla

La asociación ciclista A Contramano de Sevilla ha denunciado que las obras que hace unos meses ha llevado a cabo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre el cauce del Río Guadaíra para conectar la SE-40 con el Puerto de Sevilla se han saldado con el corte de los caminos públicos de servicio que discurrían a ambas márgenes del río Guadaíra en ese tramo, así como del carril bici y peatonal de la margen derecha que forma parte del Corredor Verde Metropolitano, comprendidos entre la carretera de El Copero y el puente de la autovía A4-E5. Unas conexiones "muy valoradas" según los colectivos ciclistas y camineros tanto para trayectos necesarios y para actividades deportivas, senderistas y de ocio.

El Plan de Movilidad de Sevilla nace sin el respaldo de ciclistas y colectivos ambientales

Saber más

El proyecto que afecta a este viario se enmarca en los trabajos previos a la sustitución de los tirantes del Puente del Centenario, y ha supuesto la creación de un acceso por el Sur al Puerto de Sevilla con la SE-40 en el punto donde la autovía de circunvalación quedó varada en el año 2011. El entonces Ministerio de Fomento adjudicó estas obras a Acciona en julio de 2019, por vía de emergencia y sin concurso público, para desviar a los vehículos del Puente del Centenario y favorecer la movilidad del tráfico de mercancías, evitando a los camiones la circulación por la ciudad y dando al área portuaria salidas directas a Cádiz y Huelva.

"Para poder ejecutar las obras de sustitución de los tirantes, ha sido necesario acometer unos desvíos de tráfico, que permitan reducir el tráfico soportado por el puente", explican a este medio desde el Ministerio de Transportes, "para ello se ha optado por la solución de desviar el tráfico a través del Puerto de Sevilla hasta la SE-40", añaden. La administración estatal es consciente de la interrupción de los caminos y del Corredor Verde Metropolitano: "está previsto que tenga un carácter temporal y que se elimine el desvío cuando se ejecuten las obras del puente, eliminándose el corte de la vía ciclista y peatonal", explicitan.

El Corredor Verde Metropolitano de Sevilla, el inicio

El carril bici de la margen derecha del río Guadaíra forma parte del Tramo I del trazado conocido como Corredor Verde Metropolitano de Sevilla, que une Sevilla, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca y Coria del Río. El proyecto del Corredor Verde Metropolitano de Sevilla nació en el marco del programa Puertas Verdes de Andalucía con carácter transnacional liderado en otra etapa por la desaparecida Consejería de Medio Ambiente de la Junta de la mano de la Diputación de Sevilla y ayuntamientos del área metropolitana. Este corredor busca favorecer la movilidad a pie o en bicicleta y forma parte de la Red Verde Europea en el arco Mediterráneo Occidental, que conecta por vías no motorizadas el sur de Portugal con el norte de Italia atravesando las regiones mediterráneas de España y Francia.

Pero el nuevo Acceso Sur al Puerto de Sevilla ha supuesto el corte del camino de servicio y del carril bici de la margen derecha del cauce del río Guadaíra, pese a que aparecían en la documentación del proyecto ejecutado por el Ministerio de Transportes, explican desde el colectivo ciclista A Contramano, subrayando la "falta de coordinación entre administraciones". En el caso del margen de la izquierda del cauce ha motivado un desvío del camino de servicio a unos 800 metros del trazado anterior. Además, lo ejecutado no se corresponde a priori con la documentación de antecedentes del propio proyecto, que resolvía un desvío tres veces más corto bajo la plataforma. "Este desvío incomprensible, puesto que en la obra se podría haber previsto la continuidad del camino bajo la plataforma del puente, o de otra forma menos larga", explica Francisco Meirinhos, vocal de A Contramano, "porque supone un trato discriminatorio a las personas cuando se desplazan a pie o en bicicleta que no emiten ningún tipo de contaminación, y es fruto de una mentalidad desfasada, centrada en circulación de los vehículos a motor, que nos precipita al punto de no retorno hacia el cambio climático".

El Ministerio de Transportes subraya que estudió la continuidad de los trazados afectados en el proyecto. "Se determinó que, si bien se producía el corte en una margen, en la margen contraria existía continuidad y a su vez hay estructuras al norte y sur que permiten dar continuidad a todo el recorrido", resumen. Insisten en que estos cortes de los trazados responden a una "solución temporal" y "circunscrita al interés general de poder sustituir los tirantes del Puente del centenario", por lo que tratarán de revertir la interrupción de los trazados no motorizados "cuando finalicen los trabajos" sobre el Puente del Centenario.

Las últimas inversiones para impulsar este viario se produjeron en 2019, y las presupuestó la empresa pública Emasesa. Destinaron 204.565 euros a la creación de un corredor ecológico en el encauzamiento del Guadaíra y la adecuación de las conexiones con los núcleos urbanos del entorno con el propósito de "difundir los valores ecológicos de los servicios prestados por la compañía”. Una intervención que supuso mejoras para los caminos de servicio de ambas márgenes del cauce, una nueva señalización del itinerario, y un incentivo para facilitar y alentar el uso y disfrute de este viario a la ciudadanía.

Los ayuntamientos defienden reconectar los trazados interrumpidos

Con el Corredor Verde Metropolitano de Sevilla las administraciones pretendían promover la movilidad con transporte no motorizado para propiciar la reducción de C02 y para alentar el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento en el medio natural, impulsando la educación medioambiental en las conexiones de la urbe y recuperando la función social de los caminos públicos de competencia diversa, como las vías pecuarias que gestiona la propia Junta de Andalucía, o los caminos municipales y vecinales de gestión municipal, bienes todos ellos de dominio público de gran relevancia a nivel de patrimonio natural y cultural.

El tramo que ha quedado cortado por el ramal de enlace a la SE-40 se anuncia entre las rutas y atractivos turísticos de Andalucía en la web de turismo de la comunidad www.andalucia.org. Conecta el parque periurbano de La Corchuela con los municipios de su entorno. Discurre desde los bajos del Puente del Centenario, en Sevilla, por la margen derecha del nuevo cauce del Guadaíra, junto a la estación de bombeo de Emasesa, pasando por hitos como la monumental Torre de los Herberos, un valioso exponente arqueológico en la zona, enclavada además en la antigua ciudad romana de Orippo, declarada Bien de Interés Cultural. A lo largo del trazado de este corredor se aprecian las poblaciones de Coria del Río y La Puebla del Río. El trazado se bifurca luego hacia Los Palacios por la Vereda del Arrecife y por el Cordel del Camino de Coria o calzada romana, y hacia Dos Hermanas por la Colada de Las Plateras.

Los ayuntamientos afectados ya han reaccionado a las quejas, conscientes de la repercusión que en un año marcado por la pandemia tienen los caminos públicos no solo para la actividad deportiva, también para los trayectos necesarios que algunas personas realizan en bicicleta gracias a estos trazados. Así, en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Francisco Toscano Rodero, concejal de Proyectos y Obras, explica que han tenido conocimiento de las quejas, y detalla que esta pueda tratarse de una interrupción provisional del trazado. Añade que en Dos Hermanas son los primeros interesados en mantener este tipo de vías no motorizadas como el Corredor Verde Metropolitano, y que van a dar traslado al Ministerio de Transportes con el fin de que puedan solventar la situación.

El alcalde de Coria del Río, Modesto González (Andalucía x sí), detalla que desconocía la interrupción del tramo I del Corredor Verde motivado por el nuevo acceso a la SE-40 del Puerto de Sevilla. "No podemos tolerar que un proyecto se lleve a cabo en detrimento de otro, interrumpiendo un viario que cumple una función social para los municipios del área metropolitana y que en los últimos tiempos viene experimentando un incremento notable de usuarios que se benefician de esta infraestructura en bicicleta o a pie, después de años en los que estos caminos habían estado como testigos mudos de la historia", declara el regidor de Coria del Río. Afirma que están redactando un informe para elevarlo a la Delegación de Desarrollo Sostenible en Sevilla instándoles "a recuperar cuanto antes los trazados que se han visto afectados". González reprueba que esta actuación del ministerio encabezado por José Luis Ávalos pueda responder a una nueva planificación del Gobierno de España para enterrar definitivamente la construcción de los túneles para salvar la autovía SE-40 a su paso por el Guadalquivir "después de veinte años de estudios, gastos millonarios, tuneladora y engaños". Hace unos días trascendió que el Ministerio de Transportes prevé compensar a las constructoras de la UTE Aldesa Construcciones, Copisa Constructora Pirenaica y Bruesa Construcción a las que se les adjudicó en 2009 el contrato de los túneles de la SE-40, con el objetivo de resolverlo sin ejecutar lo proyectado.

En Los Palacios y Villafranca, el concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, José Manuel Triguero (IP-IU Adelante), asegura a eldiario.es/Andalucía que elevarán a las administraciones estatal y autonómica una instancia para conocer si han previsto alternativas mientras duran las obras del puente del Centenario. “Somos plenamente conscientes de la necesidad de mantener este carril bici metropolitano en las mejores condiciones posible para su uso y disfrute", sostiene Triguero, y añade que el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca "aprobó por unanimidad del Pleno adherirse a la Red de Entidades Locales para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y naturalmente la defensa y promoción de hábitos sostenibles con actividades culturales y deportivas como estímulo", por lo que, asegura, "estaremos atentos para que el carril bici metropolitano tenga su continuidad y para ello pediremos que se restablezca lo antes posible”.

"Falta de coordinación entre administraciones"

Los agentes sociales ven en estos cortes que afectan a proyectos de movilidad de Sevilla y su Área Metropolitana "una falta de consideración hacia los colectivos a pie y en bici", explica Francisco Meirinhos, de A Contramano. Por ello, tanto esta asociación ciclista, como la asociación ecologista Alwadi-Ira, recaban apoyos de la sociedad civil y reclaman alternativas al corte de estos caminos. Señalan al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como administración ejecutante de los trabajos, pero también a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a la que reprochan dejación de funciones por no defender "la existencia del camino y el carril ciclopeatonal, permitiendo que la obra deje estas vías sin el sentido para el que fueron adecuadas".

La coordinadora de Ecologistas en Acción en la provincia de Sevilla, Sara Acuña, apunta a la "falta de planificación y sensibilidad del Ministerio a la hora de llevar a cabo un arreglo del puente cortando una vía para el desplazamiento sostenible entre varios municipios necesario para el ocio, el deporte y el acceso de trabajadores agrícolas a fincas colindantes". Para Manuel Rodríguez, presidente de la asociación sevillana en defensa de los caminos públicos, Asedeca, ha quedado en evidencia "la falta de coordinación entre administraciones y la desidia de la Consejería de Agricultura, con competencias en vías pecuarias, por la deficiente gestión del valioso patrimonio caminero que articula y conecta a los municipios andaluces". Por ello este colectivo integrado en la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos reclama la reapertura inmediata tanto de los caminos de servicio como del corredor metropolitano.

A Contramano advierte de la intención de esquivar los procedimientos en la fundamentación de las obras del ramal de la SE-40. Inciden en que ha supuesto la construcción de una vía con cuatro carriles, dos por cada sentido, con las características propias de una Autovía, y se ha ejecutado sin la preceptiva Evaluación de Impacto Medioambiental. "Consideramos que el haber escrito dos carriles, haber olvidado que son por sentido, y usado la palabra ramal, pueden haber sido deslices que han llevado a la conclusión de que no es necesaria la evaluación de impacto ambiental, pero es incorrecto y es preciso corregirlo". Por contra, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana niegan a este medio que esta actuación deba ser sometida a una Evaluación Ambiental: "debido a este carácter provisional y a la necesidad de actuar de emergencia, no es necesario ese sometimiento de un proyecto que sí se ha sometido a información pública", concluyen.