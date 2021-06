Un coloquio sobre salud, nutrición y vida sana cierra el I Encuentro de Clubes Deportivos de La Rinconada

Un coloquio con la participación del público interactuando con el doctor Antonio Escribano y la nutrición de fondo ha cerrado este sábado el I Encuentro de Clubes de La Rinconada (Sevilla), que durante dos jornadas se ha celebrado en el centro cultural Antonio Gala.

En unas jornadas en las que se ha profundizado en aspectos tan relevantes dentro de la competición como la preparación física, la psicología y la nutrición, organizadas por el Ayuntamiento, eldiario.es/andalucia y muchodeporte, los asistentes a las jornadas han podido interpela directamente a uno de los mayores expertos en nutrición de España.

El público ha tenido la oportunidad de hablar con todo un experto sobre temas del día a día de la alimentación o su relación con el deporte, y de paso incluso desmontar algunos bulos, como el relacionado con los “alimentos manipulados” en España.

Para Escribano, no hay duda: “Si no hubiesen plaguicidas y algunos elementos similares, solo comería la gente que tiene un huerto. A veces, se permite que los alimentos lleven algo para que la fruta y la verdura se consuma sin ser estacional, pero la alimentación en este sentido en España es impecable. Aquí tenemos una calidad alimentaria de las mejores del mundo, si no la mejor”.

"Las carnes no están hormonadas"

“Otro mito es que las carnes tiene hormonadas, y eso está divulgado por la gente que quiere ser original. Hay conceptos muy metidos en la población que no son reales”.

Otro de los conceptos por los que ha interesado el público es por la posibilidad o no de seguir una dieta en casa sin supervisión. Para Escribano es posible, y es una de las bazas a pelear en España, donde “comemos mucho y a veces bastante mal. El ser humano como máquina cada vez gasta menos por la edad, pero si sigue comiendo lo mismo viene en problema. Todo los días veo gente que dice que come poco y engorda, pero si tenemos más grasa es porque comemos más de la cuenta. No hace falta tener una persona al lado, solo organizarse”.

Para este experto, tiene que haber “una alimentación distinta y razonada”, con premisas como que con la fruta y verdura ya hemos cubierto el 70 %.

Sobre la fruta también hay mucho que hablar. Antonio Escribano ha explicado al público que “cada fruta tiene una base común que es la fructosa, pero cada una tiene un decorado distinta. Las carnes blancas y rojas tienen aspectos parecidos, el pescado…, pero las frutas son muy distintas. Lo suyo es usar todas”, y ahí es donde de nuevo hay que pelar contra los mitos, porque “sale gente y dice que no se come fruta de noche, otro le sigue y la gente se vuelve militante de este tipo de ideas. Qué difícil es explicar esto cuando el primo del amigo ha dicho que no”, ha lamentado.

Enfermedades en los deportistas

Por cierto que otra de las preguntas se ha interesado por las enfermedades que afectan a algunos deportistas en pleno proceso de entrenamiento, como catarros o gastroenteritis. “El ejercicio intenso mantenido durante mucho tiempo genera un déficit en las defensas, que dura unos días, pero lo suficiente para que te ataque un montón de gérmenes. Ejercicio aeróbico suave incremente las defensas, pero el anaeróbico intenso las disminuye, por eso es corriente que en mitad de una temporada aparezcan la gastroenteritis o la bronquitis”.

Las jornadas han terminado tras contar con la presencia de tres figuras de primer nivel como José Carlos Jaenes, Marcos Álvarez y Antonio Escribano, y han contado con mucho seguimiento de público tanto presencial como a través de las redes sociales.