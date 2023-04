Costura de emergencia en la Feria de Abril: así funciona el taller que repara 'in situ' los trajes de gitana

La idea de ofrecer un servicio de costura gratuito para trajes de flamenca en la Feria de Sevilla surgió en el año 2007. Francisco Molina, copropietario de la empresa Molina Moda Flamenca, vio cómo a una chica se le descosió el volante del traje mientras estaba en una caseta: “La joven era del Aljarafe y, al no encontrar ninguna manera de solucionarlo, se tuvo que ir a su casa, perdiendo el día entero de Feria”. Un año después, en 2008, Molina habló con Rosamar Prieto, la entonces concejal de Fiestas Mayores del Ayuntamiento hispalense, quien aprobó y ayudó a dar salida a la idea, cediéndole un módulo en el que poder situar el taller. A partir de ese año se ha estado ofreciendo ese servicio en la Feria de Abril de forma ininterrumpida, exceptuando las dos ediciones que no pudieron celebrarse por la pandemia de Covid-19.

La empresa de Molina pone a disposición pública el personal y la maquinaria necesarios para ofrecer este servicio de forma totalmente gratuita, “algo importante, ya que de otra forma no todo el mundo podría permitírselo”, comenta. “Este servicio es exclusivamente para mujeres, dado que nuestra maquinaría y personal está orientado a la confección de trajes de flamenca”, cuenta Fernando Molina, hijo de Francisco.

El número de trabajadores y trabajadoras del taller varía en función de la demanda, aunque suele ser una sola persona por día la que se encarga de dar salida a todos esos arreglos. Mónica, de Bormujos, y sus amigas cuentan que llevan ya siete u ocho años utilizando este servicio. “Parece que no, pero todos los años pasa algo”, relata. El taller está ubicado en la Avenida de la Flota de Indias, frente a Jiménez Chicuelo, y funciona en horario de 16:00 a 22:00 de domingo a viernes, y de 16:00 a 19:00 el último sábado de Feria.

Los problemas más frecuentes

En tan solo tres días de Feria de este año, el taller ha solucionado un alto número de desperfectos. “Solo entre el domingo y el lunes de Feria registramos más de 120 arreglos. Cualquiera diría que no es mucho, pero es bastante”, cuenta Fernando Molina. Entre los problemas más frecuentes con los que se encuentran en el taller están “las cremalleras que se rompen, o algún volante que se descose tras pisarlo por la calle o con alguna silla”.

No obstante, en ocasiones han tenido que hacer frente a problemas mayores: “Ha venido gente con el traje casi desecho, pero no podemos atender arreglos de esa magnitud porque si tenemos una cola muy grande, supondría perder gran parte del día y no poder dar salida a otros desperfectos”.

Si algo sorprende del taller es la rapidez con la que los costureros solventan los desperfectos. “He venido porque mi amiga me había pisado y se me había descosido el volante. En dos minutos estaba listo. He tardado más tiempo en cambiarme que él en arreglarme el traje”, cuenta Mónica, del barrio de Pino Montano.

Un servicio gratuito y desconocido para muchas

La existencia del taller, situado este año frente a la portada, es desconocida para muchas mujeres. Ana, vecina de los Remedios, lo conocía, pero sus amigas de la Universidad, que llevan cuatro años viviendo en Sevilla, nunca habían escuchado hablar de él. “Hemos preguntado a un policía y tampoco tenía constancia del puesto”.

Lucía López, quien acudió este martes al puesto con el traje rajado, cuenta que le informaron de su localización en la Feria. “Nosotras somos de aquí y sí lo conocíamos, pero no su ubicación. Es un servicio rápido y encima, gratuito, así que genial”.