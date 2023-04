Deporte a ritmo de marcha cofrade

Que el ambiente cofrade en Sevilla se puede notar en cada esquina de la ciudad o de la provincia es un hecho. Pero que los ritmos de Semana Santa hayan entrado hasta en los gimnasios e instalaciones deportivas, no tanto. Deporte y Semana Santa se han dado la mano para originar nuevas fusiones en la provincia y, cuando se acercan las fechas del incienso, varios centros deportivos han decidido poner banda sonora cofrade a sus prácticas diarias.

Uno de estos casos es el de Corpore Fitness Utrera, que uno de los primeros gimnasios en poner en marcha una iniciativa como esta. Su propietario y monitor de spinning (entrenamiento en bicicleta fija) Pablo Doblado, fue el promotor de esta idea que surgió en el año 2014 y que ha continuado celebrándose cada año, exceptuando el periodo de pandemia.

Es una forma de recalcar la grandeza que tiene la Semana Santa y llevarla a otro ámbito de nuestras vidas

Ahora son cada vez más centros los que se han sumado a esta particular fusión, pero cuando Doblado comenzó no conocía a nadie más que lo hiciese: “Decidí empezar a hacer clases temáticas a lo largo del año. Cuando llegó la Semana Santa se me ocurrió darle al último tema de la clase de spinning un tono cofrade. Tuvo éxito y continué. Un año, una clienta lo grabó y se hizo viral”. Diseñar esta clase “no es fácil”, ya que el propio Doblado reconoce que no es la música más indicada para dar clase de spinning: “Es antagonista a la música que normalmente ponemos en las clases. Pero bueno, le damos un toquecito, para intentar ajustar el ritmo de las marchas al pedaleo”.

La clase se celebra cada Jueves de Dolores a las 10 de la mañana, y su elección no es casual. Porque, según indica Doblado, las principales asistentes de este horario son madres que acaban de dejar a sus niños en el colegio: “Lo hago en este horario porque es más fácil que la gente se implique, y porque por la tarde hay un ambiente más juvenil al que no le interesa tanto”.

Doblado, cofrade y aficionado a la Semana Santa, cuenta que se trata de un homenaje realizado desde el más absoluto respeto y sin utilizar imágenes y símbolos que puedan interpretarse como burla: “Es una forma de recalcar la grandeza que tiene la Semana Santa y llevarla a otro ámbito de nuestras vidas”.

Marchas para “dejarse llevar en el Crossfit”

En el gimnasio de Crossfit 'La Colmena' de Sevilla capital también entrenan al ritmo de marchas cofrades. En este caso, el uso de música cofrade surgió de manera “natural”. En el polígono donde se encuentra el box o instalación donde se practica crossfit ensayan bandas de Semana Santa todos los años. Y de repente, “nos vimos haciendo deporte con música en directo de fondo”.

En el polígono donde se ubica nuestro centro ensayan bandas de Semana Santa. La suerte que tenemos es que en esta época del año por la tarde hay ratitos en los que tenemos música en directo

Así que, en este Crossfit, “en vez de competir con la música de fuera, deciden dejarse llevar por ella”. En esta época, apagan su música y entrenan a ritmo cofrade. Montes reconoce que es algo muy curioso que en general anima a los asistentes a entrenar: “Da igual la música que pongas, ya que nunca está a gusto de todo el mundo. Hay gente a la que le gusta una, y gente a la que no le gusta, pero la mayoría lo agradece”.

Aunque en La Colmena no se conforman con la Semana Santa y también realizan clases temáticas en otros momentos del año para alentar a los deportistas: “En Navidad ponemos villancicos; en Feria, sevillanas”.

Lo que está claro es que la mezcla entre deporte y música cofrade es una realidad en la provincia y Corpore Fitness Utrera y el Crossfit La Colmena dan cuenta de ello.