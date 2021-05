Educación cierra aulas en dos colegios públicos de Sevilla sin esperar a que acabe el proceso de escolarización

El proceso de escolarización sigue abierto, de hecho formalmente no cierra hasta septiembre, pero los centros de educación pública en Sevilla capital ya cuentan de manera oficial con dos líneas menos de Infantil (hasta 3 años). Los colegios afectados son el José María del Campo y el Capitán Julio Coloma, en una decisión que ha sido una sorpresa, porque ni estaba prevista (no han sido de las aulas cerradas de manera preventiva cuando ha salido la oferta para el próximo curso, 2021/22) ni los equipos directivos han sido advertidos personalmente, hasta el punto de que se han enterado a través de la aplicación Séneca.

El argumento que esgrime la Consejería de Educación es que, por culpa del descenso de natalidad, hay una menor demanda, que puede ser cubierta por la oferta de otros centros. Efectivamente, estos dos colegios habían recibido solicitudes bastante por debajo de su oferta, ya que cada uno contaba con dos líneas (50 plazas entre ambas) y se han inscrito 24 y 23 alumnos, respectivamente, en el José María del Campo y el Capitán Julio Coloma.

Proceso todavía en marcha

La cuestión es que el proceso de escolarización no está cerrado, y que estos centros pueden recibir ahora más solicitudes por parte de las familias que lo hayan puesto como segunda opción y no hayan logrado plaza en la primera que habían elegido. Si se tiene en cuenta que la ratio tiene que ser de 25 escolares por aula, con la posibilidad de llegar a 28 en casos excepcionales, ambos centros tienen ahora muy poco margen de maniobra, ya que al quedarse con una línea no pueden en teoría superar ese tope de 28 niños.

El José María del Campo, además, cuenta con el problema añadido de que cuenta con dos líneas diferenciadas de inglés y francés. Ahora el centro se encuentra ante la tesitura de que tiene que cerrar una de estas líneas, sacrificando así la educación en uno de estos idiomas.

No estaban en las previsiones

El cierre de estas aulas tiene carácter oficial, es decir, no es que no se ofertaran durante el proceso de escolarización como ha ocurrido en otros casos, sino que las familias sí pudieron elegirlas pero ahora desaparecen. Esto supone que no están incluidas en las cifras ofrecidas desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa) Nueva Escuela, que calcula que para el próximo curso la educación pública en la provincia de Sevilla pierde 45 aulas de Infantil con capacidad para 1.100 alumnos.

"Han cambiado las reglas en mitad del partido", lamenta en este sentido la presidenta de Fampa, Marina Jiménez, "están suprimiendo unidades que han salido ofertadas". Reconoce, no obstante, que al conocer el número de solicitudes sí se preveía que estas líneas podían estar en peligro, pero a partir del siguiente curso (2022/23). En paralelo, asegura que desde Educación ya han admitido que algunas de las 45 aulas que no han sido ofertadas al final se van reactivar vista la demanda de los centros.

Aprovechar para mejorar la ratio

Desde Fampa se aprovecha para volver a hacer las mismas demandas que durante todo el proceso de escolarización: que Educación dé más información, saber si esta situación también se está produciendo en los centros concertados y, sobre todo, que se aproveche este descenso de natalidad para mejorar la ratio. "La ley no establece un número mínimo de alumnos para mantener abierta un aula, sólo dice que el máximo es de 25 pero que se puede subir un 10%", subraya.

Uno de los colegios afectados, el José María del Campo, es muy popular en el barrio de Triana, y en 2019 fue noticia final por la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que visitó el centro para conocer a una niña que le escribió una carta pidiéndole que España no venda armas a otros países. Paradójicamente, también fue uno de los centros que protagonizó la inauguración del actual curso escolar, con una videoconferencia en la que los alumnos pudieron hablar con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.