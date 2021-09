Espadas avisa de que no se harán ni "sucedáneos" ni "experimentos raros" con la Feria de Abril para blindarla ante la Covid

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado ya la tramitación administrativa para organizar la Feria de Abril de 2022, lo que implica que se cuenta con que se celebrará y se dan los pasos para ello. Eso sí, se da por hecho que se introducirán novedades para hacerla más segura ante la Covid, algo complicado si se tiene en cuenta el carácter masivo del evento, lo que ya ha llevado al alcalde, Juan Espadas (PSOE), a avisar de que no está dispuesto a lo que sea ni a introducir elementos peregrinos que puedan ir en contra de la esencia de la fiesta con tal de que se lleve a cabo.

"La Feria de Abril o es como es, o no es, no admite sucedáneos ni variantes", ha apuntado este viernes en este sentido, garantizando que las medidas anti Covid que puedan implantarse "no van a desnaturalizar o complicar la fiesta". "Se aumentará la seguridad de los ciudadanos pero sin perder la esencia", lanzando un mensaje de "tranquilidad" porque "no hay ningún tipo de experimento raro con la Feria".

Todo esto venía a cuento de que el diario ABC haya avanzado algunas de las ideas que se han puesto encima de la mesa de cara a la próxima primavera: limitación de aforo, calles de una única dirección, vallado del recinto ferial, acceso con un pase, turnos para entrar en las casetas en función de el día es par o impar… Espadas no ha entrado en detalles, limitándose a afirmar que "quedan muchos meses para analizar las mejoras" que quieren introducirse para reforzar la seguridad.

Confiados en la celebración pese a la "incertidumbre"

Y todo ello, con un punto de partida que no es otro que la confianza en que pueda celebrarse entre el 30 de abril y el 7 de mayo, con dos días festivos incluidos. El regidor sevillano confiesa la "incertidumbre" que todavía hay, pero asegura que tiene "toda la esperanza del mundo" en que habrá Feria de Abril en 2022 gracias a que por entonces ya estará vacunada más del 90% de la población.

Así que, con la obligación de "ser cautelosos" en espera de ver cómo evoluciona la pandemia, la idea es que se celebre siempre y cuando ello no obligue a introducir algún "elemento distorsionador". Básicamente, porque sabe que entonces la fiesta sería un fracaso, "los sevillanos no la comparten cuando pierde su esencia", y en este sentido ha recordado que la inmensa mayoría de las casetas pertenecen a sus titulares, "ellos son protagonistas de su fiesta" y no van a ir si aquello se convierte en un sucedáneo.

Con la vista puesta en la Semana Santa

¿Y con respecto a la Semana Santa, que de hecho viene antes en el calendario? Pues aquí Espadas ha recordado que no es un evento que organice el Ayuntamiento hispalense y que es la autoridad eclesiástica la que tiene que dar el primer paso. En la actualidad, está vigente desde mayo un decreto de la Archidiócesis de Sevilla que marca las normas en las celebraciones litúrgicas tras el fin del estado de alarma, que no permite "la celebración de romerías, procesiones y traslados de las imágenes sagradas con acompañamiento de fieles de manera pública". El decreto, por cierto, es del anterior arzobispo, Juan José Asenjo, sin que el actual (José Ángel Saiz Meneses ocupa el cargo desde junio) se haya pronunciado todavía.

Lo cierto es que, poco a poco, los prelados están autorizando la vuelta al culto público. Así lo hizo primero el de Jerez y ahora el de Jaén, que permite la salida a la calle de las imágenes pero siempre y cuando no vayan en pasos (tienen que procesionar en andas), no tengan acompañamiento musical y no pasen por calles estrechas para evitar así aglomeraciones. En el caso de Sevilla, el propio Espadas espera que haya novedades en breve, ya que da por hecho que "en otoño habrá peticiones de salidas extraordinarias", y cuando llegue ese momento "nos reuniremos para valorarlo. Por ahora no se han dirigido a nosotros y no hay noticias".