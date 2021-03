Esther Mesa: "La independencia económica de las mujeres es clave para la igualdad"

En la casa de Esther Mesa (Dos Hermanas-Sevilla, 1977) está todavía en el salón el árbol de Navidad. Esther no ha querido que el espíritu navideño deje su piso de la tercera planta de un edificio de la barriada de Montequinto, una zona de Dos Hermanas que ha crecido tanto que ya tiene más población que la mitad de los pueblos de Andalucía.

Su casa no tiene puertas. La pandemia la pilló en medio de una reforma, pero nada material ni ningún problema secundario parece alterar a esta Coach, que tiene en el saloncito en el que ha convertido su balcón una ristra de banderas de plegarias Nepalíes, como las que se pueden ver en los pasos montañosos y picos en el Himalaya.

Ha recorrido medio mundo formándose y formando, y resume su esencia de vida en una frase: “Soy un mujer de Montequinto a la que le encanta transmitir la importancia y poner en valor el empoderamiento femenino trabajando, el autoconocimiento, el liderazgo y la independencia económica de las mujeres, con el propósito de alcanzar la igualdad de género".

Conferenciante, Coach y Formadora experta en empoderamiento y liderazgo femenino a nivel nacional e internacional, llega este lunes al ciclo de Webinars para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, epicentro de las actividades del 8-M del Ayuntamiento de La Rinconada.

Esther Mesa dirigirá la ponencia ‘El poder de las mujeres’, dentro de unas citas organizadas por el área de Igualdad del Ayuntamiento de La Rinconada, que lleva 30 años abanderando las políticas de igualdad del municipio, prevista para las 18.00 horas del próximo, que se podrá seguir en este enlace.

Su premisa de vida (y trabajo) las explica ante un juego de cartas ideado por ella misma, que es la base de muchas de sus conferencias, con la que da a elegir a las mujeres con las que trabaja que escojan cuáles las representa.

Se trata de que la gente que recurre a ella se conozca mejor aún, y a partir de ahí se trabaje en profundidad para lograr los mejores resultados.

“Se trata de añadir más sentimiento de Navidad en este mundo caótico y eliminando la televisión, eso sí: seleccionando algunos documentales y pelis en las plataformas actuales”, añade. En este punto hay que volver a su salón para citar que la pared destinada a la televisión está desnuda: “La tele te roba el tiempo”, espeta.

Sus cartas

La relación de Esther con las cartas tiene muchos matices. Utiliza una metodología por ella misma, basada en la psicología positiva llamada “virtudes y fortalezas“, porque desde su experiencia reconoce que es más fácil aprender de nosotros mismos desde la gamificación, la técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados.

Y ahí está la clave para casi todo, con el fin último de conocerse lo mejor posible. “Hay que trabajar en el liderazgo y el empoderamiento para que ellas -las mujeres con las que trabaja- puedan ser independientes económicamente”. Y es que "el empoderamiento no es una cuestión de actitud. La gente piensa que no es una actitud, pero hasta la ONU dice que es también una cuestión de independencia económica, y ahí está la clave de lo que quiero hacer”.

“Lo primero es mirarte cómo estás de autoconocimiento, autoestima… y luego mírate cómo estas en el plano económico”. Esther choca con la “costumbre” de décadas, en las que “nos han vendido que el marido le va a ayudar si tiene problemas, que ellas se dediquen a los cuidados de la casa, y con 40 años quieren salir al mundo laboral con gente de 20 que se come el mundo”.

De esta forma, su reto diario tiene muchos resquicios. Trabaja con clientes entre los 35 y los 55, aunque también va a asociaciones de mujeres más adultas, e incluso universidad, donde trabaja en el impulso desde el emprendimiento solo para mujeres.

Es experta en emprendimiento, de hecho: “El propósito es que la mujer esté empoderada, desde lo personal, y de lo profesional depende su independencia. Algunas mujeres me dicen que no se divorcia porque no sabe dónde ir, otras han sido maltratadas y no se quieren ir de su casa o separarse para que no las señalen por la calle”.

Algo que no tiene fronteras

En su charla de La Rinconada, pondrá sobre la mesa que “la mayoría de las Mujeres, de cualquier lugar del planeta, hemos podido experimentar las infinitas barreras que tenemos para lograr de manera satisfactoria alcanzar nuestros objetivos tanto personales como profesionales. Todas esas barreras, ya sean culturales, institucionales, visibles e invisibles o autoimpuestas por nosotras mismas, se han visto incrementadas con la crisis sociosanitaria-económica que vivimos actualmente. Para ello, tenemos que tomar consciencia desde la máxima convicción y poder eliminarlas lo antes posible. La pregunta que nos planteamos es: ¿y cómo lo hacemos? Obteniendo una respuesta directa: desde el empoderamiento y liderazgo femenino”.

Estas palabras son las claves protagonistas y generadoras de cambios en beneficio de una sociedad más equitativa e igualitaria para seguir la Agenda 2030 marcada por Naciones Unidas e incluidas dentro de los ODS 4, 5, 8 y 10 (Educación de Calidad, Igualdad de Género, Crecimiento Económico y Trabajo Decente, Reducción de la Desigualdad).

Enseñanza en varios espacios

Esther Mesa es diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, Certiflcada en Coaching ontológico por Newfleld Network (Chile), formada en Psicología Positiva EspacioVE (Chile) y Health and Social Care (London Institute, Inglaterra). Cuenta con más de 19 años de experiencia, incluyendo dos en Inglaterra y 10 en Chile, trabajando para organismo públicos y en la empresa privada en el área de Marketing, RRHH, comercio internacional, gestión de equipos, servicio al cliente y Emprendimiento.

En 2013 fundó "Esther Mesa-Liderazgo Femenino" en España y su delegación en Chile "EMLIFE". En ellas, se desarrollan proyectos Co-educativos de empoderamiento, liderazgo y emprendimiento femenino.

Sus programas e intervenciones se desarrollan en proyectos para la Universidad de Sevilla, Universidad internacional de Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer, Universidad de Chile, Cooperativas Agroalimentarias, Ayuntamientos, Cruz Roja, Empresas B(Corp), Angloamerican (Chile), WIM (Chile), Corteva y Asociaciones de Mujeres (España-Chile).