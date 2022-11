La eterna espera para tener un instituto en el barrio más joven de Sevilla

Eso de que las “cosas de palacio van despacio” a veces no resulta muy válido como excusa. El barrio con más población infantil y juvenil de Sevilla, Elcano-Bermejales, sigue sin disponer de instituto público para que la gran cantidad de menores que viven allí puedan seguir estudiando cerca de sus casas. Los tres colegios existentes en esta zona del sur de la capital hispalense tuvieron que ampliar líneas en los últimos años para dar cabida al aumento de niños y niñas que venían siendo escolarizados, si bien es cierto que el descenso general en la natalidad ha invertido esa situación. Con todo, el barrio con mayor tasa de fecundidad en 2016, según la estadística municipal, está enmarcado en el Distrito Bellavista-La Palmera, el que tiene los tramos de edad más jóvenes, según datos de 2020. Pero la primera piedra de un IES que atienda la educación de los esperados adolescentes no se ha puesto ni se espera que sea pronto. El Ayuntamiento aprobó a finales del pasado febrero una parcela para su construcción pero “se está aún a la espera de que la Junta acepte la parcela cedida”, dicen fuentes municipales. ¿Novedades por parte de la Junta? Como dijo el otro, “estamos trabajando” en ello.

El asunto viene de mucho más atrás. En octubre de 2014, vecinos y asociaciones de madres y padres de alumnos ya las veían venir y reivindicaban conjuntamente la construcción de IES de cuatro líneas con reparto equitativo de adscripción a los tres colegios del barrio. La cuestión iba incluso más allá, cómo se preguntaba en 2018 el AMPA del CEIP Marie Curie: “¿Donde tendrán que estudiar nuestros hijos e hijas cuando las vacantes en los institutos de los barrios colindantes no sean suficientes para absorber la cantidad de alumnos/as que salgan de los colegios de Los Bermejales?”, lamentaban entonces. Ya en 2012 se pintaban compromisos como una supuesta cesión de una parcela por parte del ayuntamiento, con el PP denunciando que era “una petición que los vecinos llevan reclamando desde hace más de diez años”. Sumen ustedes.

La situación actual dice que los centros de educación Infantil y Primaria de Los Bermejales tienen sus centros de destino para cursar enseñanza Secundaria fuera del barrio, con el consiguiente esfuerzo logístico para las familias, tanto las que ya cuentan con hijos en esa edad como los que están por llegar a ella. De hecho, los temores de las familias se están cumpliendo y los actuales IES de destino (Punta del Verde y Fernando de Herrera) están “ya saturados”, según denuncian desde la Plataforma Pro-Instituto Bermejales, que viene reclamando el centro educativo y que suspendió una manifestación a finales de febrero tras el paso dado por el Ayuntamiento para la cesión definitiva de suelo. Ya en octubre de 2018 estaban recogiendo firmas.

Cuenta atrás sin fecha

Los terrenos de propiedad municipal con 12.843 metros cuadrados, cedidos a la Junta por un periodo de 75 años y sin contraprestación económica alguna, siguen esperando algún mínimo movimiento. “Se han agilizado al máximo los trámites administrativos para proceder a esta cesión con el objetivo principal de atender la reivindicación de los vecinos y las vecinas de disponer de un centro de Secundaria cercano” dijo entonces la delegada del Patrimonio Municipal e Histórico Artístico y también del Distrito Bellavista-La Palmera, Carmen Fuentes.

Fuentes oficiales de la Delegación de Desarrollo Educativo en Sevilla indican a elDiario.es Andalucía que “se está trabajando junto a los técnicos del Ayuntamiento para completar el expediente y proceder a la licitación”. Dichas fuentes insisten en la misma argumentación al ser cuestionadas de nuevo por la aceptación o no de la parcela, punto de partida real para que empiece a ver la luz el proyecto.

Entre las obligaciones de la Junta a la hora de aceptar la parcela está la construcción del IES en un plazo máximo de 5 años. La cesión se produjo mediante mutación demanial tras procederse a la reparcelación de la finca donde se encuadran los terrenos, destinados a uso dotacional en su categoría de educativo, según contempla el Plan Parcial aprobado para el SUP-GU-4 Bermejales Sur.

El caso es que la cuenta atrás no ha empezado, pese a que las administraciones no pueden alegar que no las vieron venir, ni la Junta de ahora ni la anterior. Los vecinos, en noviembre de 2018, cuatro años después de las primeras reivindicaciones, arañaron el compromiso de la delegación provincial de Educación, entonces en manos del PSOE, de analizar las necesidades educativas de la zona para impulsar el proyecto. “Nos dijeron que era una de las prioridades que tenían pero luego llegaron las elecciones y nada. Aquello fue una promesa, porque luego nos dijeron que no habá nada”, dicen fuentes de la plataforma que impulsa la construcción de un IES.

En febrero de 2020, el malogrado entonces consejero de Educación, Javier Imbroda, y el director general de agencia pública andaluza de Educación, Manuel Cortés, visitaron el colegio Marie Curie. A la salida, en la puerta, se detuvo a hablar con los padres, madres y vecinos quevienen solicitando la construcción del IES, justo en una parcela anexa al CEIP. Pese a que comentó que el proyecto podría salir de manera inminente en el PIE (Plan de Infraestructuras Educativas), la cuestión no quedó resuelta, ni entonces ni ahora. Estuvo incluso 'pintado' en los presupuestos de la Junta, pero nada.