El éxodo de la Virgen de Gracia de Almadén tras el incendio termina en la casa del párroco

Desde que la noche del pasado domingo un incendio sobresaltó a los vecinos de la localidad sevillana de Almadén de la Plata, una de las preguntas que se hacen todos los vecinos tiene que ver con su patrona, la Virgen de Gracia, sobre todo por los graves daños sufridos por la imagen en este suceso. ¿Se podrá recuperar la virgen tal como estaba? En realidad es algo que es difícil de saber, sobre todo porque todavía no han sido vistos los daños ojos expertos que determinen si se puede llevar a cabo una restauración.

En el pueblo no se habla de otra cosa, más aún después de que en menos de dos días la imagen haya estado en tres sitios distintos: su retablo, una casa particular y la vivienda del párroco del municipio, Juan José Muñoz, que poco antes de las 13.00 horas de este martes ponía el punto y seguido a este asunto, llevando a la virgen a la casa parroquial en la que reside, y donde estará hasta que se tomen medidas para saber qué hacer en concreto.

Ha sido un traslado no exento de polémica, ya que la noche del domingo hubo que actuar con urgencia para intentar salvar la virgen, pero a todos los vecinos no les ha gustado lo que ha sucedido desde entonces.

Con permiso del párroco

Lo ha contado en sus redes sociales Juan Carlos Gómez, el vecino de Almadén que ha tenido custodiada la imagen desde el domingo por la noche, cuando un grupo de personas la sacó a toda prisa de la iglesia y la llevó a un abrevadero cercano para apagar por completo las llamas.

Según su relato, tenía permiso del párroco para colocar la imagen en una estancia de la casa de su “Tita Lola” para que fuese vista por los vecinos tras una ventana, tapada, eso sí, con una especie de saya para que no se viesen los desperfectos del fuego.

Ha señalado que tenía permiso del cura vía telefónica, y ha reproducido capturas de conversaciones con él en las que el párroco asevera ese permiso, e incluso recuerda Gómez que su tía fue la fundadora de la hermandad y la promotora de que la virgen saliese en procesión. El sacerdote, por cierto, es ahora mismo el hermano mayor de la hermandad de la Virgen de Gracia, a la espera de unas elecciones previstas para el próximo 15 de abril.

Completa la publicación con el acta oficial en el que consta que entregó este mismo martes al cura tanto la imagen como sus enseres, con la presencia como testigos de dos agentes de la Guardia Civil. La imagen ha sido trasladada en un coche particular a la vivienda del sacerdote, con él mismo y dos personas más en el vehículo -posiblemente los dos guardias civiles-.

Una cadena de situaciones

Lo cierto es que en este asunto se han vivido una serie de situaciones que tampoco han ayudado a que haya tranquilidad en el pueblo en torno a este suceso. Algunos vecinos sostienen que no sabían ayer lunes dónde estaba el sacerdote, que “siempre está aquí, pero ha dado la casualidad de que, precisamente ahora, se tomó unos días de descanso”.

Juan José Muñoz García es párroco de Santa María de Gracia de Almadén de la Plata y de San Bartolomé de El Real de la Jara. Poco antes de las 18.00 horas de este martes, la hermandad que dirige de forma transitoria ha publicado este mensaje en su perfil de Facebook: “Se os comunica que la imagen de nuestra Patrona ya se encuentra bajo guardia y custodia de Juan José, nuestro párroco. Hasta que técnicos especializados en patrimonio no vean el estado actual de la talla y la puedan examinar, no podemos daros más datos. Pero no os quepa la menor duda de que mantendremos al pueblo de Almadén de la Plata y a todos sus fieles informados de los pasos que se vayan dando”.

Es el tercer comunicado de la hermandad con el publicado en la noche del lunes confirmando el suceso, y disculpándose por la tardanza en lanzar una nota oficial, “pero todos los miembros de esta Junta de Gobierno nos encontramos aún en estado de shock absoluto por lo sucedido”, decían.

Llamada a los vecinos para limpiar la iglesia

La hermandad, en un segundo comunicado, ha hecho un llamamiento esta tarde a los vecinos que quieran colaborar con la limpieza de la iglesia, dañada en algunas zonas por el fuego y el humo. “Almadén ha demostrado muchas veces que ante las adversidades se une más fuerte que nunca”, indica la nota en sus redes sociales, que pide a quien quiera ayudar que este miércoles, 5 de abril, acudan los vecinos a las nueve de la mañana al templo siniestrado.

La virgen debería salir en procesión el próximo 14 de agosto, aunque esa parece ser la menor de las preocupaciones de este pueblo en torno a la imagen de su patrona, renovada tras un incendio que destruyó la iglesia el 4 de enero de 1953.