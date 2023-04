‘Guirijondo’, un festival para demostrar que la pasión flamenca no tiene fronteras

El rico panorama de festivales flamencos que se extiende por toda España y a lo largo de todo el calendario tiene una nueva cita, y no es una más. En la localidad sevillana de Palomares del Río acaba de nacer Guirijondo, un festival fuera de lo común por su criterio de selección de artistas: está dedicado a los cantaores, bailaores y guitarristas extranjeros, esos apasionados del arte jondo procedentes de los más lejanos confines dispuestos a demostrar que no hay fronteras para el talento.

Arcángel, cantaor: "El flamenco está al mismo nivel que la música clásica o cualquier otro género"

Más

Bajo la coordinación del crítico y flamencólogo Manuel Bohórquez, del 12 al 15 de abril próximos se encontrarán en la citada villa artistas de media docena de países de todo el mundo –de China a Holanda, pasando por Francia, Italia, Venezuela o Armenia– en una reunión que se promete única, y que contará como representante español de lujo con el guitarrista sevillano Rafael Riqueni.

“Llevamos ya varias semanas recibiendo llamadas de gente de todas partes que quiere reservar en algún hotel de Palomares. El caso es que aquí no hay hoteles, pero podrán alojarse en localidades vecinas”, comenta Bohórquez, vinculado sentimentalmente al pueblo y visiblemente excitado con la idea de convertirlo, siquiera por unos días, en la capital mundial del flamenco guiri.

Una mecenas desde Nueva York

“Queríamos un festival que se saliera de lo normal, y pensamos que estaría bien rendir un homenaje al amor que el mundo entero profesa al flamenco desde hace 150 años. Y de paso, recordar que esa pasión no es nueva: ya en 1850, el director del teatro de Hamburgo vino a España a llevarse a María La Borrica y a El Planeta para que actuaran allí”.

Entre las actividades programadas para esta primera edición de Guirijondo, destaca un homenaje a Christina Heeren, la mecenas neoyorkina que se mudó a España en 1978 para crear una fundación que lleva décadas formando a artistas flamencos en todas las disciplinas. Asimismo, se va a crear una distinción con su nombre para premiar la trayectoria flamenca de personalidades nacidas fuera de España.

También será objeto de reconocimiento otra neoyorkina, Estela Zatania, una artista total –es guitarrista, bailaora y cantaora– además de reputada crítica y conferenciante flamenca, que también lleva toda su vida entregada a este arte.

Uno de los sabios del flamenco que ha recorrido medio mundo en busca de los orígenes del flamenco, José Luis Ortiz Nuevo, será el encargado de pronunciar el pregón inaugural, el 12 de abril, presentado por Carmen Arjona. Le seguirá una pincelada de Rafael Riqueni, así como recital de Shen Wang, cantaora amadrinada por Dolores Agujeta, y Vahan Davtyan en la Hacienda Casa Alegre. A continuación, el homenaje a Estela Zatania contará con la actuación de Luisa Muñoz y Vicente Santiago.

La Sentío y Gitano de Pequín

Al día siguiente, el 13 de abril, una mesa redonda con el título Flamencos por el mundo contará con figuras como Cristina Hoyos, Pepa Montes, Juan Antonio Jiménez, Ricardo Miño, Luis Guillermo Cortés y Pedro Ricardo Miño. La Truja. Esa jornada concluirá con un concierto de los alumnos de la Fundación Cristina Heeren en los Baños Árabes, así como un recital de José de la Negreta y Antonio Moya en el mismo escenario.

Una conferencia de otro gran estudioso de las raíces jondas, Faustino Núñez, abrirá la jornada del 14 de abril, que contará también con el concierto de Gaspar de Holanda titulado Quejíos y un recital de cante a cargo de Jafelin Helten, La Niña de Bolívar, y Óscar de Guzmán en los Baños Árabes.

La jornada de clausura, el 15 de abril, incluirá la proyección de la película Paraíso de Cristal, un documental de la crítica alemana Susanne Zellinger y Natalie Halla, al que seguirá el homenaje a Cristina Heeren, sendos conciertos de Can Wang, Gitano de Pequín, y de la bailaora Irene 'La Sentío' y su cuadro flamenco. El broche lo pondrá el propio Rafael Riqueni en los Baños Árabes con su recital de guitarra. Cabe destacar asimismo la exposición fotográfica de Quico Pérez-Ventana en la sala de exposiciones de la Hacienda Ulloa.

Un revulsivo

Pero el festival Guirijondo no solo mira hacia el exterior. También quiere ser un revulsivo para un pueblo históricamente lastrado por problemas económicos –fue el primer municipio en declararse en quiebra en España– y con un notable desequilibrio poblacional. Su alcalde, Manuel Benjumea (PP), tiene entre sus objetivos “dar la vuelta a cómo estaba planteada hasta ahora la actividad cultural y de ocio, sin necesidad de ir a buscarla a otros lugares. Es hora de dejar atrás las penas. Queremos que los vecinos se identifiquen con Palomares a través de la cultura, que hagan suyo el festival, y si de paso nos pone en el mapa del flamenco a nivel internacional, mucho mejor”.

“Palomares va a volcarse con esta iniciativa”, asegura Bohórquez. “Todos los artistas van a llegar a los distintos escenarios en coches de caballos, a los que aquí son muy aficionados, y los vecinos van a decorar sus casas para la ocasión, optando a un premio para la fachada más flamenca”.

Lo seguro es que el I Festival Guirijondo está en marcha, y aunque no faltan los escépticos, el ambiente que lo rodea es el de las grandes citas. “Alguno me ha dicho con mala idea que esto es una chapuza, que a qué viene dedicarle un festival a los extranjeros, que si estamos marginando a los andaluces… Yo no creo que sea nada de eso, y me parece que los flamencos del mundo se merecen este detalle. También me han dicho que cuando llevemos dos o tres ediciones nos quedaremos sin artistas. Yo no lo creo: hay un nivel altísimo en todas las disciplinas”.