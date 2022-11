Hermano de Piotr: “No es normal que un chico de 23 años muera en un albergue 12 horas después de salir del hospital”

El hermano de Piotr Piskozub, el joven que murió en un albergue de Sevilla para personas sin hogar en octubre 2013 unas horas después de recibir el alta hospitalaria, sigue sin dar crédito a lo que le pasó hace ya nueve años. “No es normal que un chico de 23 años muera en un albergue 12 horas después de salir del hospital”, sentencia. Después de iniciar una reclamación patrimonial al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a comienzos de 2017, una vez acabó el intento por la vía penal, a la familia de la víctima aún le queda recurrir ante los juzgados de lo contencioso-administrativo.

“Si hubiera muerto en un hospital rodeado de atención profesional no nos hubiésemos quejado y hubiésemos tenido la certeza de que se había hecho todo lo posible desde el punto de vista médico”, comenta Robert Piskozub a elDiario.es Andalucía.

“A mi hermano y a cualquier persona le deben hacer pruebas adicionales. No hubiera sido un problema en absoluto si hubiera muerto en un hospital atendido por personal médico, ¡y no en un refugio para personas sin hogar! Tienes que ser médico para ver que alguien está muy gravemente enfermo. Al ver a una persona tan extremadamente delgada, el médico debería ordenar todas las pruebas posibles”, apunta en un dificultoso español.

“Valoran muy bajo la vida humana y su negligencia”

Para el hermano del joven fallecido, su hermano “estaba muy enfermo, débil”. “Su demacración indicaba una enfermedad grave, no de nutrición, sino algo más”. El SAS ha estimado en 6.000 euros el daño moral a sus familiares. “Es una cantidad inadecuada para la muerte de una persona, por el incumplimiento de de pruebas diagnósticas necesarias, cuya falta contribuyó a la muerte. Valoran muy bajo la vida humana y su negligencia. ¿Por qué no le hicieron más pruebas? Porque él era extranjero, porque no hablaba español para nada, tal vez simplemente porque era de noche. No sé, todavía me hago esas preguntas. El dinero es un tema secundario. Lo más importante es que otras personas que llegan al hospital o van a ser llevadas en ambulancia reciban una ayuda integral”.

En cuanto al tiempo de espera en resolver la cuestión de la responsabilidad patrimonial de la administración, Robert Piskozub lamenta que el caso estuvo varios años “abierto en varios juzgados” y ahora el SAS haya tardado “más de cinco años” en su decisión, que aún puede ser recurrrida judicialmente. “Después del recurso me gustaría que se ajustaran más los tiempos, porque mi madre y yo no tenemos fuerzas ni nervios para esperar otros cinco años una decisión justa”.