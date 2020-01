Declara ante el juez en Sevilla la madre de una niña con autismo tras ser denunciada por las docentes contra las que se querelló

Rocío, la madre de la niña de Dos Hermanas que denunció a cuatro de las docentes cargo de la menor por presuntas vejaciones, tuvo que declarar este lunes por espacio de una hora ante una denuncia casi por los mismos cargos que le interpusieron el pasado noviembre tres de ellas. No fue solo una declaración, sino también una reivindicación tanto de la madre como de varias personas a las puertas de los juzgados para que los hechos denunciados por ella no se repitan, aunque en su caso todavía no está claro que el caso vaya a tener continuidad.

Todo depende de los juzgados de Dos Hermanas, donde entró Rocío poco antes de las 11 y salió al mediodía. “Ha quedado claro que todo lo que se ha hecho es para que ningún niño vuelva a pasar por lo que la niña ha pasado, ni tampoco ningún padre”, espetaba a la salida.

Secreto de sumario

De la declaración no ha trascendido gran cosa, ya que sobre el caso se ha decretado el secreto de las actuaciones, con el fin de preservar todo lo relacionado con la niña, que ahora tiene ocho años, pero Rocío sí enfatiza que contra ella se está siguiendo el asunto denunciado inicialmente, aportando incluso seis horas de grabaciones captadas con una grabadora en la mochila de la niña.

Para ella, es algo “irónico” que “haya sido denunciada por las tres cosas que yo he denunciado antes que les han pasado a mi hija”, aunque, con todo, está satisfecha, debido que la mayoría de las preguntas han sido relacionadas con el grupo de Facebook llamada #yosoyvaleria, en el que se han publicado novedades sobre este asunto, y, donde afirma, todo lo que se hace está encaminado a que no se repita el caso sufrido por su hija.

Respaldo

Rocío ha estado respaldada a las puertas de los juzgados por un grupo de personas con pancartas que se han concentrado de forma pacífica en su apoyo, en la mayoría de los casos padres y madres de niños con necesidades especiales. “Queremos ser la voz de Rocío, apoyarla y que no se sienta sola, porque las víctimas no se pueden convertir en presuntos culpables”.

“Consideramos injusto, dicho sea con todo el respeto al proceso judicial, que esta madre haya sido denunciada”, recordando que ha reiterado manifestaciones en redes sociales “derivadas de la promesa pública que hicieron el Consejero y el Delegado de Educación de ‘no vamos a consentir que vuelvan a la docencia’, para permitir, en el siguiente curso, la reincorporación de la extutora de Valeria de nuevo a un Aula de niños con Necesidades Específicas”.

Que se cumplan las promesas

Por eso, entienden que “el ánimo y la intención de Rocío ha sido luchar por el cumplimiento de dichas promesas y que la Administración arbitrara medidas cautelares para proteger, ante la duda, y siempre respetando la presunción de inocencia de las investigadas, a niños que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad hasta que se aclaren y resuelvan los hechos judicial y administrativamente”.

Ahora, falta por saber cómo transcurre este proceso, mientras sigue la tramitación del inicial, el que abrió Rocío a finales de la primavera tras comprobar, en grabaciones, presuntas vejaciones a su hija con autismo en el colegio Cervantes de Dos Hermanas, donde estaba escolarizada entonces.