Juan Ávila, candidato de Moreno: "Si la dirección nacional no anula el congreso del PP de Sevilla, me voy al juzgado"

Juan Ávila asegura que no es mal perdedor, y que si sigue en la pelea de denunciar irregularidades en las elecciones a la presidencia el PP de Sevilla es por los afiliados. Por eso, le pide “encarecidamente” a la dirección nacional de su partido que desconvoque el congreso, al tiempo que se abre a aceptar una lista de conciliación como la que se llegó a pactar, con las dos candidaturas al 50%, Virginia Pérez como presidenta y él como secretario general. Y defiende a capa y espada a Juan Manuel Moreno, “quien le cuestione comete un error histórico”.

¿Se reafirma en que estamos ante el mayor fraude electoral en la historia del PP en Sevilla?

Lo que digo es que los resultados ni hacen justicia ni son reales con respecto al apoyo masivo de casi un 80% de la provincia a mi candidatura. Yo sé perder, pero lo que no voy es a conformarme con que esta derrota no sea explicada. Tanto la dirección regional como nacional del PP deben depurar la información de las irregularidades que hemos ido recurriendo en todo el proceso.

¿Y no puede ser que creyese contar con apoyos que a la hora de la verdad no se han convertido en votos?

Hombre, lo que estoy viendo es que nos han quitado casi 500 votos. Quitados. Unos porque no han podido pagar porque bloquearon la cuenta del partido, otros porque habiendo pagado los han quitado del censo... Estamos ante irregularidades manifiestas, y las ha habido en todo el proceso. Esto ya no es una cuestión personal por ser presidente, quiero que se haga justicia con los afiliados porque se les han coartado sus derechos.

Pero las denuncias que se han interpuesto desde su candidatura no han tenido respaldo hasta ahora ni de la Comisión de Garantías ni del comité organizador.

Bueno, pero uno de los recursos que desestimó el propio comité organizador lo han validado dos juezas. O sea, hay ya dos autos judiciales que nos están dando la razón y que están avalando a aquellos afiliados que no pudieron pagar su cuota y que tenían total y absoluta autorización para votar. Sin embargo, eso no lo tuvieron en cuenta. Por eso, si esto no transcurre con la seriedad que tiene que haber, nos iremos a tribunales, para que un juez diga si a los afiliados se les han respetado sus derechos.

¿Ha recibido algún mensaje desde la ejecutiva regional de que ha llegado el momento de parar?

No, yo creo que la regional, que es lo que debería de haber hecho también la nacional, se ha mantenido siempre imparcial. Yo le pedí permiso al presidente para presentar mi candidatura, a la secretaria general y también al secretario general del partido, a Teodoro García Egea, con lo cual pienso que cumplí mi trámite. La otra candidata, sin embargo, no lo hizo y convocó un congreso provincial sin tener la autorización de la regional, con lo cual esto ya nace mal.

¿Cree que la ejecutiva nacional no ha sido imparcial en este proceso?

Llegados a este punto, lo que sí me parece sorprendente es que la ejecutiva nacional incluso mandara a personas a fiscalizar o bloquear las cuentas, que mandara otro equipo para visibilizar también cómo transcurría la jornada en las urnas... He preguntado a muchos compañeros de otras provincias y nunca se ha dado este caso, tampoco se ha dado el que se convoque a gente de seguridad en cada sede. Todo esto es muy confuso.

Le vuelvo a hacer la pregunta: ¿cree que no ha sido imparcial la ejecutiva nacional?

Hombre, si soy honesto en ese sentido eso no me lo quiero creer. Lo que sí es verdad es que cuando se llegó a un acuerdo para integrar las dos listas, ese acuerdo luego no se ha llevado a cabo. Entonces ahí sí he visto cómo Génova debería de haber insistido, tenía que haber sido exigente con la otra candidata para que ese acuerdo se cumpliera. Sin embargo, no se cumplió. Por ese acuerdo, ella era presidenta y yo secretario general y se integraban las listas al 50%, di el visto bueno porque entendí que era lo mejor para el partido.

¿Hay negociaciones ahora para intentar retomar este acuerdo?

Siempre he dicho que soy una persona dialogante y que le gusta el consenso, no es mi estilo llevarme mal con los compañeros. Y sigo diciendo que acepto el pacto que se estableció con la dirección regional y la nacional. Ahora, otro pacto que intente trasladar los números del sábado pasado, que es lo que pretende la otra candidatura, no lo aceptaría porque los números no son reales, tendría que hacerse una revisión. Por eso le pido encarecidamente a la dirección nacional que desconvoque el congreso, que analice las irregularidades, que vea si hay criterios de anulabilidad, que por lo menos nos den la oportunidad de mostrar todas estas irregularidades. Y que lleguemos a un acuerdo, pero a un acuerdo real que aúne a todos los afiliados de una parte y de otra, no podemos aceptar que no sea del 50%.

Si Virginia Pérez es la candidata de la dirección nacional y usted de la regional, su derrota deja en mal lugar al presidente andaluz, ¿no?

Yo creo que aquí se están magnificando las cosas. Aquí no pierde Juanma Moreno ni pierde Juan Ávila. Bueno, yo sí diré que he perdido unas elecciones si al final todo se considera correcto. Lo que sí es verdad es que desde el primer momento Virginia Pérez ha estado arropada por Génova.

Y usted arropado por la regional...

No, yo no he tenido ningún apoyo de la regional. Lo vuelvo a decir, la regional se ha mantenido imparcial en este proceso.

Pero ha habido miembros de la regional que le han apoyado públicamente.

Pero son compañeros que quieren un cambio y tienen todo el derecho del mundo a participar de ese cambio, pero no por eso tienen que representar lo que es la dirección regional. Lo que sí está claro es que ha habido una candidata que ha tirado para adelante con un congreso que la regional no había autorizado y sin embargo la nacional sí.

¿Esto al final transmite la sensación de que Juan Manuel Moreno no controla el partido?

Todo lo que sea empañar la figura de Juanma Moreno me parece un despropósito, es poco acertado e ilógico que se intente generar esta guerra entre Pablo Casado y Juanma Moreno, no sería acertado por parte de la nacional. Todo lo contrario, a Juanma hay que apoyarlo, Pablo Casado tiene en él un resorte en Andalucía y creo que como compañero y como presidente nacional no cabe otra opción, hay que apoyarlo, ayudarle y respetarlo. Yo no entiendo ni voy a entender nunca que desde Madrid se le tenga que decir a un presidente regional qué candidato tiene que poner en una provincia, cada presidente regional tiene que saber cuáles son sus equipos, cuál es su gente. En estos momentos, quien cuestione a Juanma Moreno comete un error histórico.

¿Cree que con la actual ejecutiva provincial el PP mejorará los resultados en unas elecciones generales?

Ese equipo lleva cuatro años gobernando el PP en la provincia de Sevilla y tiene peores resultados hoy que cuando empezó. Y es evidente que hay una crisis dentro de la propia provincia, porque hay una división real y contundente de los afiliados. Si tenemos que valorar en política el seguir o no seguir con un proyecto es con los resultados, y los resultados en Sevilla son peores que cuando Virginia Pérez entró a presidir el partido. Por eso propongo que se deje votar a todo el mundo y el que gane, gane. Yo aceptaré el resultado si la dirección nacional, ante las irregularidades y para evitar que vayamos a un juzgado, decide repetir la votación y que todo el mundo vote sin necesidad de estar al día de las cuotas, con todo el mundo en el censo de forma limpia.

Entonces, ¿si no se anula el congreso va al juzgado?

Hombre, claro, si la dirección nacional no anula el congreso me voy al juzgado, evidentemente esto no lo voy a dejar pasar porque no voy a perder mi reputación y voy a quedar como un mentiroso. En la vida cuando doy un paso adelante lo doy con todas las consecuencias. Si estoy denunciando que se están produciendo irregularidades, esas irregularidades hay que aclararlas, bien en los órganos del partido o bien en los tribunales, porque entonces quedaría yo como que soy un mal perdedor, y no. Hay algo que es fundamental para mí, que son los afiliados y aquí a los afiliados se les han coartado sus derechos, ha habido hasta un trato vejatorio en las propias votaciones... Yo quiero defender el derecho del afiliado y eso es lo que voy a hacer.

¿Si el Comité de Garantías del regional no acepta sus demandas, arrojaría ya la toalla?

Si el regional dice taxativamente que no hay indicios de irregularidad, por supuesto que me iría a mi casa, porque entonces no tendría sentido todo lo que estamos hablando.

¿Y si el Comité de Garantías regional aprecia irregularidades y después el nacional dice que no?

Pues seguiría para adelante. Yo tengo un respeto y confió muchísimo en mi dirección regional.

¿Por qué no ha llamado a Virginia Pérez para felicitarla?

No la he llamado porque quedamos para una cita para hablar del acuerdo de Madrid y me dejó plantado. Ella alude que fue por el audio que escuchó, por el que he pedido perdón, pero yo no soy de ese tipo de personas que utiliza un audio privado en un grupo de compañeros exaltados y calientes por la indignación, si eso ocurriera los partidos estarían todos dinamitados en cinco minutos. Si lo que pretenden es deteriorar mi imagen, la que están deteriorando es la del partido. Y no la he llamado porque no ha jugado limpio.