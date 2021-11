Juan Espadas afirma que el sustituto para la Alcaldía se decidirá de "forma colegiada" tras aprobarse el presupuesto

El secretario general del PSOE de Andalucía y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha recalcado este lunes que dejará la Alcaldía "inmediatamente" después de la aprobación de los presupuestos de 2022 para la ciudad, y que la decisión sobre quién le sucederá "se tomará de manera colegiada" dentro del grupo municipal, más allá de cuáles sean los puestos que ocupan los concejales del PSOE y posibles candidatos a asumir el bastón de mando.

En una entrevista en Onda Cero, el alcalde hispalense ha insistido en que su marcha del Consistorio está vinculada a la aprobación de las cuentas municipales, lo que está "muy avanzado", y con el objetivo, ha abundado, de "demostrar" al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que "se puede sacar un presupuesto cuando se negocia. Para mí sí es importante un presupuesto".

"Los ciudadanos merecen que marquemos la diferencia"

"La decisión --en alusión al relevo en la Alcaldía-- será la mejor para Sevilla y la tomaremos de forma colegiada. No soy de imposiciones", ha señalado Espadas que, al ser preguntado sobre la opción de que el sustituto siga el orden de la lista (en ese caso, sería Sonia Gaya, delegada de Hacienda, la elegida), ha aclarado que no se trata "ni del dos, ni del tres, ni del cuatro". "No es esa la cuestión", ha remarcado.

El alcalde de Sevilla anunció el pasado 17 de noviembre que posponía hasta la aprobación de los presupuestos municipales la comunicación de su decisión sobre la fecha concreta de su renuncia a la Alcaldía para centrarse en su carrera a la Presidencia de la Junta de Andalucía, así como sobre dónde irá y quién será su sucesor al frente de la ciudad.

"El presupuesto es mi actividad más importante y fundamental y no voy a especular con otras cosas que ocurran más adelante. El alcalde seguirá al frente. Los ciudadanos merecen que marquemos la diferencia", argumentó entonces Espadas, coincidiendo con el día que se hizo público un audio de una reunión privada del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, con diputados de Ciudadanos en el Parlamento en la que explicó que era "estúpido" aprobar unos presupuestos en Andalucía en año electoral.