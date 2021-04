Cara a cara entre Espadas y Aguirre para intentar atajar la polémica por los actos vinculados con la Feria en Sevilla

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha anunciado que el próximo miércoles mantendrá una reunión con el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, para que el regidor le explique, "como hacemos siempre que me junto con él", cuáles son sus "posibles proyectos" en el marco de las iniciativas lanzadas por el Ayuntamiento para la reactivación de los sectores afectados por la suspensión de la Feria de Abril y, "en caso de que los hubiera, Salud Pública valorará la idoneidad o no de llevarlos a cabo".

Espadas había reclamado el jueves una reunión a Aguirre para poner fin a "malentendidos" y acabar con "declaraciones erróneas" en un tema "tan delicado y prioritario" como es la salud pública, tras las palabras del consejero sobre "hacer un llamamiento a una Feria que aglutine a personas bailando en la calle", circunstancia que el Ayuntamiento ha negado en todo momento.

Relación "estrecha y muy íntima"

En este marco, a preguntas de los periodistas tras presentar un protocolo para el impulso de infraestructuras sanitarias en Marbella, Aguirre ha dicho que mantiene una relación "estrecha y muy íntima" con Espadas y que el miércoles mantendrá una reunión porque "una cosa es lo que se dice, lo que se potencie, y otra cosa es luego la realidad".

"La realidad es que cualquier movimiento de ese tipo que supone un movimiento de personas, en caso de que eso sea una realidad. Una cosa diferente es lo que propone el Ayuntamiento y otra luego la que llega y los medios o nosotros empezamos a difundirlo. Para aclararlo y para mirar todo de una forma clara, salvaguardando la salud de todos los sevillanos, se mantendrá esa reunión", subraya.

"El alcalde de Sevilla sencillamente me explicara, como hacemos siempre que me junto con él, cuáles son sus posibles proyectos y, en caso de que los hubiera, mi equipo de Salud Pública valorará la idoneidad o no de llevarlos a cabo", ha subrayado.