Carmen Ruiz Repullo: "El silencio no es consentimiento, y cuando estás en situación de riesgo decir que sí o no no tiene sentido por cuestión de supervivencia"

La profesora del Departamento de Sociología en la Universidad de Granada, Carmen Ruiz Repullo, ha defendido hoy que terminar con la violencia sexual hacia las mujeres y lograr una igualdad plena requiere “una transformación profunda” de la sociedad, que pasa, entre otras cosas, por evitar que las niñas tengan “de fábrica” la normalización de comportamientos violentos y/o machistas.

Ruiz Repullo ha participado este lunes en el ciclo de webinars que se ha desarrollado por el Ayuntamiento sevillano de La Rinconada con la colaboración de eldiario.es Andalucía y la presencia de expertos y expertas en distintos campos relacionados con la materia, organizados por el área de Igualdad.

Se trata de un proyecto necesario para la formación en acciones concretas con las que erradicar la violencia de género, desde distintas perspectivas, dentro de las actividades programadas con motivo del 25-N, que en su jornada de cierre ha sido protagonizada por esta docente en el Master en Estudios de Género y Desarrollo Profesional de la Universidad de Sevilla y el Master Universitario de Estudios de Género de la UNED, y miembro del Grupo de Investigación HUM 603 “Estudios de la Mujeres” dentro del Instituto de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Granada.

Para esta experta, la transformación profunda que requiere la sociedad sigue sin llegar, “a pesar de que ya en los años 80 hay feministas que denuncian la existencia de violencia sexual, como una manera de controlar a las mujeres”, muy enfocada en el control de sus cuerpos, con razonamientos como que “el espacio público es para hombres y no propio para mujeres, o que las mujeres son las que deben preservar su honestidad”.

Ha recordado que la Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como todos los actos que van “desde acoso verbal a penetración forzada”, para recordar que la Ley andaluza de 2018 incorpora el convenio de Estambul, y cita que violencia es todo aquello no consentido por las mujeres”.

El peligro de la normalización: "La no resistencia no es consentimiento"

Con todo, Carmen Ruiz Repullo ha llamado la atención sobre el peligro que supone normalizar determinadas actitudes, ya que “normalizar lleva a la impunidad, y eso lleva a dificultades para visibilizarla”, y se ha detenido a analizar el concepto de “consentimiento”, que en ocasiones “ha estado relacionado con la fuerza, que entendía la no resistencia como consentimiento”, recordando, entre otras, a la víctima de la violación de “la manada”- Así señala que "el silencio no es consentimiento, y cuando estás en situación de riesgo o intimidación decir que sí o no no tiene sentido por cuestión de supervivencia. El consentimiento tiene que ser libre, sin amenazas, o es falso, de manera forzada”.

Se ha parado, también, a analizar el “sentimiento de culpa, que a nivel social debería terminar”, señalando claramente que "la culpa siempre la tiene quien agrede, nunca la víctima”.

Ha lamentado que hay situaciones socializadas para las niñas “desde la más tierna infancia, como algo que viene que de fábrica, que te toquen el culo, te digan piropos, te persigan con un coche… Pero las chicas, especialmente las más jóvenes, han dicho que hasta aquí”.

La ponencia que ha protagonizado, "La pornificación de la sociedad como base de las violencias sexuales”, recuerda que los datos sobre las violencias sexuales que sufren las mujeres en España no dejan de aumentar en los últimos años, “lo que nos obliga a buscar estrategias de prevención que guardan especial relación con modificar las causas que las provocan”.

En este sentido, ha hecho hincapié en la pornificación de la sociedad, en la hipersexualización de las niñas y las mujeres, “ambas muy asentadas en el sistema patriarcal”.

Carmen Ruiz es una voz autorizada en este tema. Ha realizado varias monografías docentes de Educación Secundaria Obligatoria para la Editorial Anaya, en concreto los textos de las asignaturas “Cambios Sociales y Género” para Andalucía e “Igualdad de Género” para Galicia. En 2017 recibió el Premio Meridiana de la Junta de Andalucía en la categoría “Iniciativas que promueven la educación en igualdad”

Entre sus publicaciones más relevantes se encuentran “La perversa relación entre violencia machista y masculinidad hegemónica. Un análisis desde la adolescencia” o “Qué se esconde tras la violencia sexual en la adolescencia”, en la Revista Grao.

Una campaña distinta

La delegada de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de La Riconada, Noelia Ramírez, ha clausurado el ciclo de webinarios organizados por el Ayuntamiento sevillano, agradeciendo “a todos los que se han apuntado, que han sido muchos, con una gran repercusión, y a los que tras las cámaras nos ayudan día a día a realizar este ciclo”.

Se ha referido a que, este año, la campaña del 25N “ha sido distinta a todas las anteriores, nos ha faltado la presencia de público en las actividades que solemos hacer, pero, aunque no hemos tenido nuestra habitual marcha que reúne a cientos de personas, no hemos dejado pasar sin homenaje a Montserrat Andrade -víctima de la violencia de género- con un acto íntimo con la familia”.

Noelia Ramírez ha entendido que terminar con la violencia de género es un trabajo de todos, y ha dicho que hay que “trabajar con los niños, los hombres y mujeres del mañana, que son parte del cambio que tiene que dar esta sociedad”.