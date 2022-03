“Manifiesto mi no voluntariedad”: fracasa la oferta de Salud a los psiquiatras de Sevilla, que empiezan la huelga

“Solicito que no me sea asignada actividad forzosa en el Hospital de la Merced de Osuna”. Un total de 80 peticiones en idéntico sentido por parte de los psiquiatras del Servicio Andaluz de Salud en la provincia de Sevilla han sido la respuesta a la propuesta de la Junta que, ante las protestas por los desplazamientos forzosos a ese centro sanitario, había cambiado su posición y había puesto en la mano de los profesionales la posibilidad de cubrir las necesidades asistenciales en atención a su voluntariedad.

Fracaso absoluto en la oferta de la administración. “Manifiesto mi disconformidad, rechazo y consiguiente no voluntariedad”, han repetido a través de 80 escritos pese a que los traslados a Osuna ya no eran obligatorios como había planteado la Junta en un principio, tal y como avanzó este periódico. El SAS había anunciado que preveía contratar un psiquiatra al mes para que la unidad de salud mental funcionara sin apoyo externo antes del verano, pero los profesionales han salido al paso de los planes de la Junta y han entregado cada uno por registro al SAS su declaración de no-voluntariedad.

¿Qué pasará ahora? “Aún no sabemos el calendario de guardias de abril porque, al no haber voluntarios, no saben cómo hacerlo. Como la última norma que sacaron dijeron que los desplazamientos serían voluntarios, ahora no saben qué hacer”, dicen fuentes de los afectados. Ya ante la publicación de las nuevas instrucciones de la Junta, los médicos psiquiatras del sistema sanitario público en Sevilla no estaban convencidos, ni tampoco dos de los tres sindicatos que habían planteado una huelga por las citadas rotaciones en el área de salud mental del Hospital de Osuna.

Servicios mínimos

Por otra parte, y ante la inminente primera jornada de huelga de este jueves, fuentes sindicales y de los propios afectados alertan de que “están obligando a la gente a trabajar este jueves, saltándose los servicios mínimos e implantando el miedo en los profesionales”. Añade una de las fuentes que uno de los hospitales de la capital hispalense “aún no tenemos noticias” pero “en Osuna han obligado al 100% de servicios mínimos cuando está recogido que, en días de huelga, se establecen como mínimos a la plantilla que puede haber un domingo”.

Aunque el Servicio Andaluz de Salud (SAS) había informado de que iba a incrementar progresivamente la contratación de especialistas para que la unidad de gestión clínica funcionara con normalidad a partir de junio, sin necesidad de cooperación externa, tanto los propios psiquiatras como los sindicatos UGT y CCOO no estaban por la labor de atender a los anuncios, como así han demostrado formalmemte, y mantienen por tanto las jornadas de huelga previstas para los próximos 31 de marzo y 7 de abril, y con carácter indefinido a partir del 18 de abril.

Además, como ya hicieran, se concentrarán este jueves frente a la sede de los servicios centrales del SAS, en la Avenida de la Constitución, a las 10.30 “para expresar de forma clara y contundente su negativa a las medidas coercitivas” del SAS, según denuncia UGT en una nota. Este sindicato hace hincapié en que la medida administrativa supone un “desprecio absoluto a la continuidad asistencial que necesitan los pacientes ya que cada día lo ve un especialista distinto”. Además, “nadie se ha mostrado dispuesto a hacer casi 200 kms -desde la capital hasta Osuna- para pasar consulta” y “sin conocer a los pacientes ni haberlos tratado”. “Es lamentable que el SAS no sea capaz de motivar a los especialistas a ir a determinadas zonas incentivando su contratación”, concluye la nota de UGT.

¿Qué había propuesto el SAS?

“La designación del personal que ha de ser desplazado para cubrir estas necesidades asistenciales se efectuará en atención a la voluntariedad del personal afectado”, decían las nuevas instrucciones de la Dirección General de Personal del SAS, de 17 de marzo, donde se indicaba que “no serán desplazados aquellos profesionales que manifiesten su disconformidad de manera expresa ante la dirección gerencia de sus centros”. El plan del SAS es contratar un psiquiatra al mes para que se vayan incorporando de forma escalonada, “lo que permitirá que la unidad disponga de todos los facultativos especialistas de área necesarios antes de verano”. Así, “a principios de marzo se incorporó una psiquiatra, y la incorporación de otro nuevo psiquiatra en abril ya está gestionada”, informó el SAS tras un encuentro entre los gerentes y jefes de servicio de salud mental los hospitales de Sevilla.

Entre las medidas acordadas por el SAS también estuvo mantener las guardias de marzo como estaban programadas e identificar un interlocutor entre los facultativos especialistas de Psiquiatría del Área de Osuna por parte del Programa de Salud Mental para hacer de portavoz y negociar las cuestiones prácticas respecto a la asistencia conjunta. Además, se consensuó que el Área de Osuna mantendría las cuatro guardias por profesional mensualmente en abril, y cinco en mayo, lo que “incrementará el número neto de guardias de forma proporcional al número de profesionales”. Cabe recordar que el plan de contingencia del SAS para garantizar la adecuada asistencia sanitaria a los pacientes en el que se contempló, entre otras medidas, la prestación de asistencia en guardias tanto de psiquiatras de Osuna (martes, jueves y sábados) como de los hospitales de Sevilla (lunes, miércoles y viernes), estableciendo además un refuerzo de dos horas diarias para apoyar la actividad de planta en horario de mañana.

Aquellas novedades no habían convencido a casi nadie, como ya se ha dicho. Después de que el Sindicato Médico de Sevilla se descolgara de la huelga por parte de los profesionales al considerar que el SAS había renunciado a la obligatoriedad de los traslados, el sindicato CCOO informó de que, junto a UGT, seguí apoyando la huelga de los psiquiatras “ante la falta de un plan por parte de la Junta para cubrir el servicio de salud mental con garantías en la provincia”.

A juicio de CCOO, la Consejería de Salud y Familias realmente seguía ejecutando traslados forzosos hasta Osuna, donde “no incentiva la contratación y es incapaz de organizar un plan de recursos humanos que permita dotar de especialistas suficientes al servicio para prestarlo con calidad”. Según CCOO, para atender correctamente el del servicio de salud mental, en el Área Sanitaria de Osuna harían falta 12 profesionales de psiquiatría “que la Junta alega que no encuentra, mientras se gradúan en el mes de mayo diez residentes de esta especialidad y la Consejería ni siquiera les pone sobre la mesa una oferta atractiva con la que dichos profesionales decidan quedarse en la provincia en lugar de tener que emigrar buscando unas condiciones laborales dignas”. CCOO mantiene la huelga y reclama a la Consejería “que se mantenga la voluntariedad de las medidas excepcionales, con respeto a la libre decisión” de cada profesional, y que se oferten contratos de larga duración (interinidades) a profesionales con un contrato de mes a mes.