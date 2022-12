La memoria “escondida en latas de membrillo” de Castilblanco de los Arroyos

Este archivo comienza en 1880, cuando “nuestros vecinos iban a los estudios fotográficos de Sevilla”. Con pose estática aparecen sentados o apoyados sobre un objeto porque “la cámara tardaba en captar la imagen”, explica Fernando López; y añade que “en caso de que salieran con los ojos cerrados, la solución pasaba por hacer dos agujeros pequeños para que así diesen la impresión de que estaban abiertos”.

Es una parte de la historia de Castilblanco de los Arroyos, escondida en “antiguas latas de membrillo o de costura”, que López (1968) lleva rescatando desde hace 18 años. “Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla” es su máxima. Con un archivo que supera las 19.000 imágenes, este castilblanqueño relata el pasado del municipio de la Sierra Norte sevillana. Y estas Navidades ha inaugurado la XVIII edición de su exposición que se puede ver en el Centro de Artesanos del municipio y que permanecerá abierta al público hasta el próximo 5 de enero.

López no es historiador, pero sí presenta esa vocación por lo remoto sobre su pueblo. “Desde pequeño he hablado con los mayores, de los que escuchaba las historias y costumbres de sus antepasados”, expresa. En la actualidad, ese gusto no lo ha perdido, sino que perdura gracias a amigos como Benito y Salvador Palomo Falcón. Ambos, con una mente prodigiosa, ayudan a “contextualizar y reconocer a cada uno de los presentes” porque muchas de estas instantáneas pertenecen a “antes de que naciera”.

Así, su trabajo muestra por ejemplo cómo hubo “castilblanqueños en las guerras de Cuba y Filipinas”, como muestran fotografías fechadas sobre 1898. Sin duda, este extenso repertorio fotográfico esconde un valor incalculable que sigue creciendo año tras año. Hasta el momento, 354 familias del municipio han prestado sus imágenes o álbumes a Fernando López. “Las hay que me han cedido hasta más de 500”, afirma el promotor y autor de la exposición.

Digitalización, identificación y contexto

Las escanea y las devuelve, y después de digitalizarlas y restaurarlas, las clasifica por temáticas. “Con la persona que me ha dado la fotografía, le hago una carpeta donde añado sus indicativos para tenerlas agrupadas y así dividirlas por temas”, explica López. Un procedimiento “sencillo”, que sigue con el ejercicio de documentación. Lo primero pasa por preguntar a los propios familiares, pero “hay veces que ellos no saben reconocer a los que se encuentran en la imagen”, matiza.

Entonces, ya se acude a los colaboradores como los hermanos Palomo Falcón o José Manuel Acuña Sánchez, quienes lo ·ayuda a trascribir la información“. A través de ellos, y del Archivo Municipal, no hay imagen que se quede sin su correspondiente explicación como las primeras que hay de Catilblanco, que datan de 1904 cuando la Virgen de Gracia (patrona del municipio) estrenaba manto y paso.

Décadas más tarde, los fotógrafos ambulantes comienzan a llegar al pueblo. Sobre todo, estos profesionales acudían los días de fiestas con sus máquinas para capturar instantes que luego venderían a los vecinos. “La Romería de San Benito es la que aparece en multitud de ocasiones en este archivo; ya sea de la ermita, los estandartes o los caballos”, afirma López. Asimismo, matiza que “la idiosincrasia y devoción por el Santo nunca ha cambiado, solo la vestimenta y peinados”.

Cambios físicos

La evolución del pueblo es evidente en este recorrido por el siglo pasado: en la emblemática Plaza Amarilla había en el centro un abrevadero, “pilar de San José” (1930-1967), que “curiosamente” era uno de los puntos más fotografiados. Nada que ver con la panorámica actual, como igual sucedía con ese callejero “empedrado y sin acerado”. Las costumbres o labores agrícolas, ganaderas y artesanas cambian, pese a que “no tenga muchas fotos de gente trabajando”. Al menos, “este año he conseguido una de la siega, ya que en Castilblanco de los Arroyos hubo fábricas de crin vegetal”, asevera este vecino.

Del mismo modo, pocas son las instantáneas de la Guerra Civil. De la hemeroteca de Sevilla, López recopiló una veintena de fotos del archivo Serrano sobre la ocupación del pueblo, el 3 de agosto de 1936. Este trágico episodio le comenzó a interesar cuando supo que su abuelo Antonio fue concejal durante la II República, cuando las primeras elecciones municipales en 1931. “Entrada la guerra estuvo a punto de irse en un camión, pero su cuñado, que era encargado de una finca, lo salvó en el último momento y lo tuvo allí durante siete años”, recuerda.

Cronista de Castilblanco

De lo que empezó a ser una afición en secreto, cuando López no tenía siquiera ordenador y recopilaba las fotos de su familia y amigos en 2004, ahora se ha convertido en un clásico local. A través de la cuenta de Facebook ‘Cronista de Castilblanco’, que arrancó en noviembre de 2017, ya le siguen más de 1.700 personas y semanalmente sube una publicación. Así, lo siguen interesados desde Barcelona o Mallorca.

Fernando López sigue ilusionado con este proyecto. No duda de que aún hay muchas fotos escondidas en “antiguas latas de membrillo” o de costura. Por otro lado, le sugieren que haga una web donde quede almacenado todo el contenido, pero apenas tiene tiempo para ello. Eso sí, no lo descarta a medio plazo.

Su largo paseo por la historia del blanco y negro se detiene en la década de los 80. A partir de ahí, “que ya sea otro el que se encargue de recopilar imágenes. Ojalá me salgan imitadores”, expresa. Mientras tanto, él ya se organiza las tareas de cara a 2023 para continuar trasladando ese legado tanto a mayores como jóvenes.