El metro de Sevilla se enreda en el pleno municipal horas antes de una reunión clave con el Gobierno central

Lo dijo el portavoz de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas: "Para una vez que la Junta de Andalucía presenta un proyecto y el Gobierno central dice que hay dinero, hemos venido los concejales a enturbiar". Se refería así el edil al pleno que este lunes celebraba el Ayuntamiento hispalense para debatir sobre el metro, todo ello cuando las dos administraciones dicen que se van a entender y sobre todo cuando el jueves se reúnen todas las partes con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para ver las cosas. Con todo, lo que salió de la sesión plenaria fue pedirle al Gobierno central que garantice financiación y al Ejecutivo autonómico (que es quien tiene las competencias) que licite cuanto antes… justo lo que las dos partes se han comprometido a hacer.

El pleno extraordinario de este lunes había sido solicitado por Vox y secundado por el PP, y lo que buscaba en principio era poner el acento en el Gobierno central a cuenta de la financiación para ampliar el metro de Sevilla. El PSOE encajó una enmienda para pedirle algo también a la Junta, en este caso agilidad en la licitación, con lo que al final estos tres grupos municipales respaldaron la moción y se les sumó Cs. Sólo se descolgó Adelante (la unión de IU y Podemos) con el argumento de que la sesión plenaria lo único que servía era para "echarse cosas en cara" y "hacernos perder el tiempo".

Al margen de que cada uno pusiese el foco en una administración, el pleno tenía un destinatario claro que no era otro que el alcalde, Antonio Muñoz (PSOE). PP, Cs y Vox le repitieron una y otra vez que sea reivindicativo con los suyos y le pida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ponga dinero para el metro sevillano. Muñoz garantizó que "no voy a parar" hasta que cada administración consigne recursos económicos y licite y ejecute el proyecto del tramo norte de la línea 3, la segunda que se pondrá en marcha y que tiene un presupuesto estimado de 1.045 millones de euros.

A lo que más tiempo le ha dedicado

Muñoz, que hoy cumple 29 días como alcalde, recordó que desde que tomó posesión el 3 de enero a lo que le ha tenido que dedicar más tiempo ha sido al metro, de hecho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comprometido dos veces en una semana la participación del Ejecutivo central en la financiación. Por cierto, que además de insistir que el Gobierno pondrá dinero, la otra afirmación que más ha tenido que repetir Muñoz en estas semanas es que él será el candidato socialista en 2023.

Así que, a expensas de la reunión (inicialmente prevista para el pasado día 26) que celebrarán Gobierno, Junta y Ayuntamiento el próximo 3 de febrero, el metro hispalense ha entrado en un bucle un tanto surrealista. Por un lado, la Junta ha culminado el proyecto técnico de la línea 3, pero ni se lo ha presentado formalmente al Ejecutivo central ni ha definido qué modelo de gestión quiere aplicar, porque por lo pronto lleva días abriendo la puerta a la participación privada. El Gobierno de Pedro Sánchez dice que sí, que pondrá dinero, pero que primero tiene que saber de qué estamos hablando. Y mientras ambas administraciones guardan las formas y parecen estar bailando un elegante rigodón, los golpes de la oposición se los lleva el alcalde, cuando el gobierno local ni pincha ni corta presupuestariamente hablando.

Ley de Desindexación

De hecho, en el pleno le pusieron más deberes a Muñoz: ya no sólo tiene que presionar a Sánchez para que ponga financiación, sino que también le tiene que instar a cambiar la Ley de Desindexación que aprobó Mariano Rajoy en 2015. ¿Y a qué viene ahora esta reforma legal? Pues a abrirle más la puerta al sector privado, ya que esta norma limita al 2% el margen de beneficio que podría conseguir si financia y gestiona la línea 2 como ya se hace con la 1, la única en servicio. La patronal de la construcción sevillana (Gaesco) ya ha pedido que por lo menos se alcance una cifra de entre el 6 y el 7%.

Con todos estos mimbres, en el cesto que hizo el pleno municipal hubo trazas del portavoz del PP, Juan de la Rosa, que pedía más concreción en el compromiso estatal y dejaba caer que igual es que no va a estar a la altura, y eso que la Junta no ha verbalizado todavía cuánto quiere que ponga. Para la línea 1 el Ejecutivo central aportó el 47% del presupuesto previsto inicialmente, aunque no añadió nada más cuando el coste al final se duplicó.

"El escarnio de quedarnos sin metro"

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, también abonó estas sospechas e instó a que Sevilla no sufra de nuevo "el escarnio de quedarnos sin metro otra vez", porque "se necesita como aire para respirar". Venía la cuestión a cuento de que, tras décadas de fracasos, la única línea activa se inauguró en 2009 y nunca más se volvió a saber, y ello pese a que en 2011 se presentaron unos proyectos constructivos del resto de líneas que ahora se han tenido que actualizar.

Aunque era la Junta la administración que tenía entonces (y ahora) las competencias, el delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores (PSOE), apuntó a la responsabilidad del gobierno local que en aquellas fechas gobernaba Juan Ignacio Zoido (PP), que se cerró en banda con que había que acometer a la vez las tres líneas pendientes. Aquello, vino a decir, mató el proyecto por saturación, "cada vez que se intenta desatascar el PP lo torpedea para tener protagonismo", pese a lo cual se mostraba optimista porque cree que hoy "la ciudad está en momento metro" y que tras tantos años por fin se despejará el camino.

Y mientras el portavoz adjunto de Cs, Miguel Ángel Aumesquet, subrayaba que ha tenido que llegar su partido al gobierno de la Junta para que se desbloqueen proyectos como éste o el Hospital Militar y la Ciudad de la Justicia, el alcalde se limitó a decir que no va a contribuir al "ruido político" sobre el metro porque "hace 10 años que no teníamos tan cerca esta oportunidad". E insistió en lo que viene machacando desde hace semanas: que es optimista y que el Ejecutivo central pondrá su parte.

Al final se votó, la moción se aprobó y las cosas se quedaron prácticamente como estaban, porque donde se debe avanzar de verdad es en la reunión a tres bandas de este jueves. "Después de esta pérdida de tiempo, los próximos años los vecinos tendrán que seguir esperando a que llegue un autobús que tarda horas", remachó González Rojas.