Miguel Pastrana, el tendero sevillano que arrastra a miles de vecinos a un apagón diario en protesta contra la subida de la luz

Son las 20.00 horas en la cervecería 'José Gorrión' de Carmona. En la televisión juega el Betis contra el Celtic. A esa hora el equipo sevillano gana 4-2 a los escoceses y Andrés Rodríguez, el propietario, apaga todo el bar. Incluido el partido. Nadie ha abucheado al dueño. No es que a Andrés se le hayan fundido los plomos. No es que vaya a cerrar justo en ese momento sin avisar. Es que se ha unido a la iniciativa de un empresario de Carmona que ha decidido protestar de esta manera contra la subida de la luz. A las 20.05 el José Gorrión se enciende y el Betis continua en el campo.

No es el único que ha seguido los pasos de Miguel Pastrana, el propietario de un colmado de Carmona que ha puesto en marcha 'Apagón España', una propuesta que han secundado ya cerca de 8.000 personas. Todo empezó cuando Pastrana recibió la factura que tenía que pagar en su negocio por gasto eléctrico en el mes de julio: la friolera de más de 400 euros. En ese momento, comenzó a pensar qué pasaría en los meses siguientes, porque el kilovatio/hora entonces iba en aumento. "Empecé a calcular cuánto pagaría en agosto, septiembre y el resto de los meses". Y ese futuro poco prometedor, como a buena parte de la ciudadanía, le enfadó sobremanera. Así, “desde el enfado”, creó el grupo de facebook ‘Apagón Carmona’ en el que planteaba algo bien sencillo: apagar completamente luces y aparatos de los negocios a las 20.00 horas, al menos cinco minutos, en protesta por el alto precio de la factura que pagan desde este verano.

Pero lo que empezó como un cabreo local se ha extendido por todo el país, por eso ha cambiado de nombre. Desde su nacimiento, el grupo ha ido creciendo a razón de decenas personas y empresas cada día, y se ha ido adaptando a las necesidades y peticiones de cada integrante para llegar a un consenso a la hora de planificar la mejor estrategia y que sus acciones tengan repercusión. De este modo, se inició una primera acción bajando todos los diferenciales de las tiendas y casas de 21.45 a 22.00 horas; luego de 18.00 a 18.20, hasta que finalmente se llegó a la conclusión de que la mejor hora es la que se mantiene, de 20.00 a 20.05 horas. Además, se están llevando a cabo acciones coordinadas, entre otros, con los comerciantes de Marmolejo (Jaén), donde el Ayuntamiento apoya esta iniciativa entre sus 7.000 vecinos.

"Estamos pagando la luz como un artículo de lujo"

Miguel Pastrana espera que su protesta tenga utilidad a nivel nacional, porque “estamos pagando la luz como un artículo de lujo, y es una necesidad”, y rechaza que su acción se politice o se organicen manifestaciones, dado que entiende que la situación sanitaria aconseja aún el menor número de concentraciones de personas posibles.

Gerardo, el propietario de ‘Estudio Gerardo’, es fotógrafo e intenta adaptar su clientela a la reivindicación, teniendo en cuenta que “si a las ocho de la tarde estamos con mucha gente, hay que adaptarse”. Precisamente, cuando le llama eldiario.es/andalucia tiene a cuatro personas esperando ante el mostrador, pero “estas cosas hay que hacerlas”.

Andrés Rodríguez, el propietario de la cervecería ‘José Gorrión’, asegura que tener un bar que se queda a oscuras cinco minutos no es algo fácil, sobre todo si está lleno de gente, pero afirma que “los vecinos y vecinas lo entienden, porque de todas formas el problema es de todos, y todos tenemos que ayudarnos”.

Con esa premisa, Miguel ha movilizado a todo aquel que se ha querido unir a esta idea que solamente quiere mostrar un descontento manifiesto: “son solo cinco minutos y no haces daño a nadie. No podemos consentir que haya personas de 80 años que no pongan el aire en sus casas porque no les llega. La gente me dice que debería haber más personas como yo en España, pero a ver si todo esto sirve para algo”.

Ya ha terminado el partido y ha ganado el Betis 4-3. Mañana, de nuevo, Andrés y otras 8.000 personas apagarán la luz a las ocho de la tarde para protestar por lo que creen que es justo.