Los Molares reclutan a vecinos fuera de la lista como concejales tras las dimisiones en el equipo de Gobierno

Dos vecinos de la localidad sevillana de Los Molares se han visto, de pronto, con la medalla de concejales colgada del cuello. Era algo que no esperaban ni Auxiliadora del Carmen Aguilar, nueva concejala de Educación, ni Jesús Román, edil recién nombrado de Comunicación y Nuevas Tecnologías.

Y es algo que firma un nuevo capítulo en la peculiar vida política de este pueblo de unos 3.500 habitantes cerca de Utrera, donde, sin esperarlo ningún analista, el PP consiguió en 2019 una más que holgada mayoría absoluta, que situó en el sillón de alcalde a un joven de 26 años llamado José Veira.

Su trabajo a pie de calle fue la base para que casi el 75 % de los vecinos acudiese a votar el domingo, más de 1.700 vecinos, y, de ellos, 1.275 depositaron papeletas con su nombre, dando al PP no solo el primer sillón de Gobierno en ese Ayuntamiento, sino la mayoría absoluta más holgada de toda la provincia para este partido, siete concejales por cuatro del Partido Socialista.

Mayoría absoluta

Y eso que el pueblo venía de dos mayorías seguidas del PSOE, por citar solo las dos elecciones anteriores, ya que en 2011 los socialistas tenían seis concejales, pero en 2015 la victoria del PSOE fue tan aplastante que se quedó con diez de los once concejales, y el PP se quedó solo con uno.

Ahora, este graduado en Derecho y Ciencias Políticas se ha encontrado con una tesitura que no esperaba, ya que dos de los concejales del equipo de gobierno han dimitido de sus cargos. Quedaría ocho en la lista electoral (cuatro titulares y cuatro suplentes), pero una suplente, Consolación Esparragoso, ya asumió el cargo de edil en su día, de modo que de los siete restantes no fue posible encontrar a nadie que quisiera ser concejal, y tocó salir a la calle a buscar la solución.

Lista agotada

En realidad, A Veira no le es ajeno lo de encontrar apoyos entre sus vecinos, incluso cuando no vivía aún en el pueblo de forma estable. En 2019, recibió el encargo de su partido de montar una lista electoral en un pueblo donde lo tenían todo perdido. Con 10-1 en el Ayuntamiento, a la presidenta provincial, Virginia Pérez, le bastaba con completar electoralmente la ficha de la provincia, para que no le reprochasen que no había presentado candidaturas en todos los municipios posibles.

José Veira cogió a un grupo de amigos, alquiló una casa en el pueblo y comenzó a encuestar a la gente puerta a puerta, para ver qué quejas tenían de su vida diaria y qué le pedían para solventarlas. Cuatro meses después era el alcalde.

En las calles del pueblo, precisamente, ha encontrado a sus dos nuevos concejales. “La lista se ha agotado porque en 2019 tuve que incorporar en ella gente que no vivía en el pueblo, que por amistad conmigo se incluyó, y que ahora por otras responsabilidades familiares, personales y laborales, pues no pueden atender al cargo de concejal”, explica a elDiario.es Andalucía.

Nada nuevo en el PP

Lógicamente, Veira tuvo que tirar de “cuneros” para formar la lista. No es algo nuevo ni exclusivo del PP. En 2015, Cortelazor, en la sierra de Huelva, incluyó en las listas del PP a Francisco Obes, un joven vecino de Lepe militante de este partido, que ofreció su DNI para encabezar la lista en un pueblo a 150 kilómetros donde su partido nunca había tocado bola. Las urnas le dieron el sillón de concejal, y durante cuatro años tuvo que ejercer el cargo. Incluso, el PSOE lo incluyó en su equipo de Gobierno como concejal de Turismo.

En Los Molares, a falta de cuneros que asumiesen esta labora, ha habido que elegir “dos perfiles del municipio y acorde a las tareas que me gustaría que llevaran”, y así encontró a Auxiliadora Aguilar y Jesús Román que lleva Comunicación

En julio, la Junta Electoral Central emitía una resolución que citaba que, siendo “acreditada vacante en el cargo de concejal del Ayuntamiento de Los Molares, correspondiente a la candidatura presentada por el Partido Popular en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019”, saldadas en esta localidad con una contundente victoria del PP, que obtuvo siete actas de edil frente a cuatro del PSOE; no figuran “más candidatos en la correspondiente lista”.

Dada esta situación, según la Junta Electoral Central, “se ha procedido por la citada entidad política a designar para cubrir la referida vacante, en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General”, un artículo que cita que “en el caso de que (...) no quedasen posibles candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad”.

“No hay crisis interna”

A pesar de las dimisiones que ha tenido que gestionar, el alcalde de Los Molares sostienen que haya problemas internos en el PP local, y cita que todo se debe a su idea global de renovación.

Además, defiende que no se toca la economía local con los cambios efectuados, ya que el Gobierno local mantiene el mismo régimen de retribuciones, con la figura del alcalde con dedicación exclusiva al cien por cien, y dedicaciones parciales para otros cuatro ediles del Gobierno local, con lo que perciben salario público cinco de los siete miembros del Ejecutivo local.

Los nuevos concejales ya han sido nombrados oficialmente, y su medalla está recogida en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.