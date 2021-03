Esther Mesa: "No podemos dejar que el talento se pierda, de hombres o mujeres, pero los hombres lo han tenido más fácil"

La conferenciante, Coach y Formadora experta en empoderamiento y liderazgo femenino a nivel nacional e internacional, Esther Mesa, ha llegado este lunes al ciclo de Webinars para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, epicentro de las actividades del 8-M del Ayuntamiento de La Rinconada, en el que ha dejado frases muy importantes a la hora de fortalecer la vida en general de las mujeres, pero con conceptos muy concretos: “Todo el mundo puede ver cosas iguales, pero probablemente estaremos interpretando cosas distintas”.

En algo menos de una hora y media, esta diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, Certiflcada en Coaching ontológico por Newfleld Network (Chile), formada en Psicología Positiva EspacioVE (Chile) y Health and Social Care (London Institute, Inglaterra), ha puesto sobre la mesa ideas que hay que aplicar en la vida diaria para conseguir un empoderamiento real, partiendo de la base de que “las personas no somos iguales, pero queremos igualdad de oportunidades”.

Para el empoderamiento real, de hecho, es importante fortalecer el conocimiento personal”, y en el caso del conocimiento, cada persona es un mundo. La ontología, el aprender del ser, de uno mismo…”.

Pero es difícil llegar a lo positivo sin acceder a determinadas cosas en el día a día, como mantener una actitud observadora alrededor de una persona, ya que “observar es igual a ver más interpretar”, lo que ella ha aplicado en toda su vida profesional y personal, incluso cuando se dedicaba a auxiliar de enfermería en Inglaterra, en una unidad de cuidados paliativos, “una experiencia que me enseñó mucho en la vida. Incluso los ancianos me decían que tenía que trabajar en lo que me apasiona”.

Y es que “todo el mundo puede ver cosas iguales, pero probablemente estaremos interpretando cosas distintas. Yo puedo ver cosas muy objetivas e interpretarlas desde un unto de vista subjetivo”. En ese punto, ha puesto como ejemplo su propio logotipo, un corazón girado, “que todo el mundo a simple vista interpreta rápidamente, pero cuando les pido algo subjetivo cada persona tiene diferentes interpretaciones. No todo el mundo lo ve de la misma manera ni lo interpreta de la misma manera”.

Liderazgo femenino

Con todo, subjetividad aparte, la realidad es que “hace falta liderazgo femenino, y empoderamiento femenino. El empoderamiento es una actitud, pero también significa independencia económica”, ha dicho, enfatizando una frase: “Cada vez que digo empoderamiento me siento súper contenta de decirlo con tranquilidad y normalidad”.

Y ese trabajo pasa por muchas cosas, incluso en cómo transmitir fortaleza en una entrevista de trabajo, cómo transmitir lo que se quiere expresar”, y evolucionar dentro de lo que se quiere hacer, con capacidad para evolucionar, citando una frase de Albert Einstein que cita que “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.

“Tengamos en cuenta este concepto: OAR - Observadora más acción = Resultados”, ha explicado con un gráfico, animando a las mujeres que la han escuchado a creer en ellas mismas y trabajar en su capacidad de empoderamiento, ya que "no podemos dejar que el talento se pierda, ya sean hombres o mujeres, pero los hombres lo han tenido más fácil en este camino”.

“Cundo era pequeña tenía muchos pensamientos machistas, que me iba a salvar un príncipe azul, que tendría hijos… pero cuando tomé la decisión de crecer profesionalmente, qué duro se me hizo, porque era duro escuchar conversaciones que son tan inoportunas…, ir a sitios que los chicos se van a un lado y parece que en esa negociación no puedes estar por ser mujer, pero salí de la empresa y decidí emprender en Chile -era directora de Marketing de una gran compañía-“.

Otra fase que ha reflejado es que “si siempre te pasa lo mismo, mira qué acciones estás haciendo”, subrayando que hay que tener fortalezas, pero no obsesionarse con la perfección: “Desde que empezó la pandemia hasta ahora mi forma de observar ha cambiado muchísimo. Hasta me generó ansiedad al principio pero me generó aprendizaje, y yo tengo muchas herramientas para generar estas emociones, y entiendo que mucha gente no las tenga”.

Actitud e independencia

Con todo, “¿qué es el empoderamiento para mí? Es una cuestión de actitud y de independencia económica, tanto para los chicos como para las chicas. No me interesa lo que le pasa a los hombres o a las mujeres, me interesa qué te pasa a ti, cuál es tu perspectiva. Qué mas da el sexo en el que hayas nacido”.

“Si hacemos adolescentes, si hacemos niños empoderados, tendremos gente que se sienta seguro con uno mismo. Hay que empoderarlas desde la fortaleza, porque una fortaleza es una habilidad, puede ser también una capacidad, pero es un rasgo positivo, nunca una fortaleza puede ser un rasgo negativo”.

Otro de los mensajes que ha dejado Esther Mesa a su audiencia es la importancia de ir trabajando en el modelo profesional y personal de cada persona: “He estado construyendo mi propósito de vida. He ido enganchando las cosas que he ido trabajando”, y cada día se va formando para seguir progresando en todos los sentidos.