Olvidan trasladar al acusado a su juicio en Sevilla desde una prisión de El Puerto

Dos horas y media después de la hora prevista se ha iniciado un juicio este martes en la Audiencia Provincial de Sevilla. Aunque los tiempos y la Justicia no se llevan especialmente bien, no es normal que una vista oral se retrase tanto tiempo ya que, además del acusado, los testigos y los peritos son citados formalmente para acudir al edificio judicial en un día y hora concretas, lo cual tienen que justificar laboralmente con la tramitación correspondiente. Pero esta vez el que se ha retrasado ha sido el acusado, no por su falta de puntualidad sino porque los responsables de la cárcel de El Puerto de Santa María (Cádiz) donde cumple prisión preventiva no le han llevado a los juzgados de Sevilla.

Fuentes judiciales indican a este periódico que el juicio se ha celebrado finalmente pero con el mencionado retraso. El tiempo ha sido suficiente para dar un nuevo aviso a la prisión y que se procediera al traslado del acusado para que la vista oral se pudiera celebra en el día previsto, aunque no en su hora, y así no causar más perjuicio a testigos y peritos, que han tenido que esperar pacientemente la llegada del reo.

El tribunal se ha mostrado muy disconforme con el descuido de los responsables del traslado de la persona presa, acusada de un presunto delito de agresión sexual. Hay que tener en cuenta que las secciones de la Audiencia tienen días fijados para juicios, cuyos señalamientos siguen una agenda concreta, y el hecho de haber tenido que suspender la vista hubiera significado un contratiempo para el devenir de la sección.