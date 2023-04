Pusky, el primer perro guía al servicio de la Justicia Española

La Audiencia Provincial de Sevilla cuenta con un nuevo e inusual integrante, Pusky, el primer perro guía al servicio de un juez en España. La llegada de Pusky a la Sección tercera de lo Penal no solo ha supuesto una novedad en la Justicia española, también lo ha sido en la vida de su propietario, Luis Gonzaga y su familia, que han tenido que hacer un esfuerzo por adaptarse a convivir con el animal y dar respuestas a sus necesidades y demandas: “Nunca antes había tenido perro, por lo que para mí ha sido toda un desafío. Mi mujer, que no era muy partidaria de los perros, ahora está loca con él”.

El labrador, que nació dentro de la sede de la Fundación Once del Perro Guía (FOPG), ha contado con un adiestramiento especial. En primer lugar, con una familia de acogida a la que se le entregó con dos meses y con la que permaneció hasta cumplir el año de edad. “De esta familia aprendió la convivencia con los sonidos cotidianos, a viajar en metro y en autobús y a cómo comportarse en sitios como un restaurante o una clase, dado que su entonces propietario era profesor. Todo ello condicionó el comportamiento de Pusky y lo preparó para ser el perro guía que ahora es”, afirma su entrenadora, Nuria García López.

Después de ese periodo de convivencia con la familia de acogida, Pusky volvió a la Fundación, donde se le proporcionó un entrenamiento dividido en dos etapas: la primera de cuatro meses en el centro de entrenamiento temprano, y la segunda, de igual duración en el centro de entrenamiento avanzado.

Tras ese periodo de preparación, se revisó la lista de espera de los usuarios y sus respectivos informes para saber qué persona se adaptaba mejor al perro, a su temperamento, su paso y las necesidades del mismo. El perfil de Gonzaga fue el que mejor se amoldaba. Para poder tener a Pusky, el magistrado también tuvo que recibir formación y sacarse el carnet de conducción para perros guías en Madrid. Junto a la adiestradora ha practicado con él las rutas habituales.

La mascota favorita de la Audiencia Provincial

Gonzaga, agradecido de tener a Pusky, reconoce que ha supuesto un antes y un después en su día a día: “Un perro te facilita todo lo que es relativo al desplazamiento, te quita el estrés que conlleva ir a tu puesto de trabajo y saber que puedes chocarte con algo. Además, la obligación de sacarlo a pasear te hace estar físicamente mejor. Llevo poco tiempo con él, y es muy bueno, aunque de vez en cuando se me distrae”.

Ahora el labrador se ha convertido en la mascota favorita de la Audiencia Provincial: “Mis compañeros también lo han recibido muy bien: me han regalado una manta para echarle, una camita, dos juguetes y un bebedero. Todas las mañanas al llegar le dan la bienvenida y le hacen caricias”.

“Pusky es uno de los 164 perros guía entregados por la ONCE en toda Andalucía”, cuenta Cristóbal Martínez, el delegado de la ONCE en la Comunidad Autónoma, Ceuta y Melilla. “Cada vez que le entregamos un perro guía a un usuario es un motivo de satisfacción. Hoy Pusky es el verdadero protagonista de esta historia”.

La vida de Luis Gonzaga y la Fundación ONCE

Luis Gonzaga de Oro-Pulido proviene de una familia de juristas de Madrid. Junto a dos de sus cinco hermanos, Gonzaga cuenta con una enfermedad ocular que afecta a la retina y que desemboca en una pérdida progresiva de visión, la retinosis pigmentaria. No obstante, esto no ha supuesto un obstáculo en su carrera, en la que siempre contó con el apoyo de su familia. Tampoco lo fue en las oposiciones, en las que el empleo de su campo visual central le permitió estudiar con éxito y sacar plaza, según informan fuentes del Boletín Oficial de la ONCE.

Tras cuatro años y medio de espera, después de haberse afiliado a la Fundación en el año 2004, se le proporcionó el primer plan individual de atención mediante el cual se le ayudó a reducir problemas de movilidad en su vida diaria y a realizar tareas de optimización del funcionamiento visual adaptadas a su puesto de trabajo. También se le proporcionó un ordenador con pantalla especial, y lupas específicas y un programa para leer los textos.

En 2018, Gonzaga inició el procedimiento para conseguir un perro guía. Ahora Pusky ya está en la Audiencia Provincial presidiendo juicios junto a su nuevo compañero.