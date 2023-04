'Queveando en Triana': cómo las reflexiones de una década viviendo en la calle llegan a las librerías

Antonio Maleno, con casi 50 años, tuvo que hacer frente a una realidad que muchos ven como algo lejano, pero que podría pasarle a cualquiera. En 2012, después de haber recorrido media Europa como camionero, se quedó en la calle. Ahora, tras una década sin techo, ha decidido recoger su experiencia, sus reflexiones y su visión de la sociedad en un libro, ‘Queveando en Triana’, que acaba de presentar en Sevilla.

Si algo define a Maleno son sus dos grandes pasiones: el Real Betis Balompié y su hija Paula. No obstante, si tuviese que elegir una de las dos, indudablemente se quedaría con ella: “Paula es mi fuente de energía, a ella le dediqué mi libro y también es protagonista del mismo”. De hecho, fue su inspiración porque el libro surgió originariamente como un regalo de cumpleaños diferente para Paula.

Fueron Rafael Díaz y Asunción Cid, de la Asociación 'Elige la Vida' quienes, tras descubrir el potencial literario y crítico de Maleno, decidieron que era una obra que merecía la pena editar. Después de varias tentativas, fue Rafael Díaz, director general de Salud Pública del Ayuntamiento de Sevilla, quien había realizados trabajos previos de edición, el que decidió dar salida al libro de Maleno.

“No tengo ego literario, más bien ciudadano”

Porque el libro de Antonio no es un libro cualquiera. Con él pretende “remover conciencias, despertar sensibilidades, atentar contra un sistema que nos convierte en seres pasivos”. “No tengo ego literario, más bien ciudadano”. Tanto él como otras personas en sus circunstancias coinciden en que existe desprecio, discriminación hacia las personas sin hogar. Pero Maleno sabe que no es “un caso aislado y quizás tampoco el más especial”. Es más, desde la asociación 'Elige la Vida' estiman que solo en Sevilla son más de 700 personas las que actualmente duermen en la calle.

No obstante, estar en la calle no implica perder la dignidad. O así lo entiende Antonio Maleno. De hecho, el ahora escritor en 2021 se llegó a querellar ante el juzgado contra la unidad de emergencias del Ayuntamiento hispalense por “denegación de auxilio y negligencia”. Porque ante la injusticia no se calla. Aquellos que, como Sara Rodríguez, de Elige la Vida, han tenido la oportunidad de conocerle, lo describen como una persona analítica, crítica y vivaz, “cualidades que parecen haberse vuelto en su contra en muchas ocasiones”.

“Yo demuestro mi dignidad cada vez que hablo, cuando me levanto. También cuando me respeto y respeto a aquellos que están peor que yo. Así muestro mi dignidad, ¿Cómo la mostráis vosotros?”. Maleno, pese a encontrarse en una situación complicada, asegura que nunca ha negado ayuda a aquellos que la necesitaban. Para él, más que ser empáticos, debemos ser “simpáticos”: “Me gusta ver cómo la gente sufre o se emociona conmigo. Esa mirada de complicidad, una sonrisa, unos buenos días, son las cosas que realmente llegan”.

Un diagnóstico social

Maleno siempre quiso estudiar psicología social, pero nunca pudo ir a la universidad. Ahora ofrece un diagnóstico social desde la calle: “Vivimos en una sociedad marcada por la abulia”. Reconoce que existe una falta de pensamiento crítico: “La gente califica y encasilla muy pronto. Puedes ser muy de derechas, pero si en un bar dices algún comentario en favor de la izquierda te califican como de extrema izquierda”. Este es uno de los puntos en los que incide en su libro.

También reconoce que existe una falta de conciencia social. “Si pisamos algo y lo resquebrajamos, lo dejamos ahí, esperando a que otra persona ajena a nosotros lo arregle. Yo pienso que esa persona quizás es mi hija, me doy cuenta de que estoy cayendo en un error. Es entonces cuando rectifico y lo reparo”. “Nos damos cuenta de que hay fallos, pero en vez de intentar arreglarlos preferimos hacer oídos sordos, suponiendo que será otro quien venga detrás y se encargue de hacerlo”. El problema es que ese otro nunca llega y quizás puedes ser tú o la gente cercana a ti quien se vea afectada, explica.

Llamada a la política

Antonio, con sus palabras y su libro, hace una llamada al cambio porque, pese a haber alcanzado una situación límite, aún guarda esperanza. “El instrumento para hacerlo es la política. Me gustaría proponer a aquellos candidatos políticos que vienen a solucionar los problemas de los sevillanos, ser los ojos y oídos de los olvidados. De aquellos que como yo se han quedado en la calle”.

Los interesados en adquirir el libro pueden disponer de él tanto en Elige la Vida como en la librería Multirepro, donde se vende por 15 euros. Los beneficios irán íntegros para Maleno, quien no sabe si algún día podrá alquilar una habitación con el dinero recaudado.