Oficialmente, la Navidad venía arrancando desde hace unos años en Sevilla el último viernes de noviembre, o al menos ese era el día elegido para encender el alumbrado navideño. Pero este año de coronavirus no ha podido ser. Queda entonces la opción tradicional, dar el pistoletazo de salida en el puente de la Inmaculada, pero eso está por ver: puede que sí, y puede que no. A lo mejor se encienden las luces sin anuncio previo de día y hora durante estos días festivos, aunque no se descarta esperar a ver cuáles son las nuevas medidas que impone la Junta tras el puente en la lucha contra la Covid-19. “Este año toca prudencia y paciencia”, se resignan desde el Ayuntamiento.

