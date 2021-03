Isabel Duque, sexóloga: "Sueño con un futuro en el que no escuche que llorar es de niñas"

La sexóloga Isabel Duque, que, a través de 'Psico Woman', se afana en explicar cuestiones sobre sexo, identidad de género o feminismo en las redes sociales o allá donde es reclamada, ha llamado la atención sobre la importancia de avanzar en temas igualdad en todos los sentidos, poniendo el acento, entre otros, en el trabajo, en relación a la necesidad de mismo trabajo = mismo sueldo.

Carmen Martínez, magistrada: "Tras críticas a la ley de 'sí es sí' hay miedo a perder una posición predominante"

Saber más

Y es que, “todo el trabajo no valorizado de mujeres y niñas supondrían 11 billones de dólares, multiplicando por tres lo que mueve la industria informática a nivel mundial”, ha dicho este lunes en el ciclo de Webinars para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, epicentro de las actividades del 8-M del Ayuntamiento de La Rinconada, en la que ha propuesto una charla interactiva de cara a las personas que estaban al otro lado de la pantalla.

Entre otros hechos, ha llamado la atención en cómo se van imponiendo los roles sexistas en los niños desde bebés, y “en un mismo cuerpo se destaca la belleza o la fortaleza” según se trate a una niña pequeña o un niño pequeño, e incluso “se le habla de una u otra forma”.

Incluso, si se analiza lo que unas personas dicen a un bebé si no saben si es niña o niño, como mostró en un vídeo durante su charla, “lo asociado a lo masculino esta más valorado. Desde los 3-4 años los bebés tienen asociado que lo relacionado con las mujeres es peor”.

Menos sueldo, más trabajo

Las cifras no engañan. Isabel Duque ha recordado que las mujeres ganan un 22,4 % menos que los hombres, aunque pasan 15 horas semanales más dedicadas a los cuidados que los hombres.

Con todo, “no hay que hacer drama. El otro día escuchaba que no nos podemos quejar, pero la queja también es necesaria”, pero defiende que el amor propio se imponga: “Acompaño a mujeres en consulta que dan dan dan, por diez, y reciben uno”, y recuerda que debería pertenecer al pasado el concepto de las mujeres de la familia en la cocina preparando los mejores platos, y ellas comiendo lo peor de cada plato: Por eso, pone sobre la mesa el concepto “Cuidar (nos)”, y recuerda que “estaría muy bien que los cuidados estuvieran valorados en nuestra sociedad”.

En ese punto, ha vuelto a hablar de los niños, de frases que quedan grabadas en los pequeños y les condicionan en buena parte de su futuro, frases como “Niño, no llores, que eso es de niñas. Sueño con un futuro en que no escuche esa frase nunca más”, señala, defendiendo que “todas las emociones sirven para algo, incluido el enfado”.

El engaño del cuerpo

"Con el cuerpo hemos sido engañadas, pero fuertemente”, señala Isabel Duque a la hora de hablar de otro tipo de estereotipos marcados en la sociedad actual, en la que “lo raro es encontrar a mujeres que digan que le gusta su cuerpo”.

Por eso, recuerda que es importante, en cuestión de redes sociales, seguir a cuentas que planteen una realidad, y no cuerpos artificiales que no son, ni mucho menos, la norma en el día a día: “Igual no podemos evitar que nos cause frustración ver las cuentas de otras mujeres, pero es interesante que, sabiendo que nos afecta, podemos dejar de seguir a cuentas que no nos sientan bien, y seguir a otras en Instagram que nos hagan sentir bien, que nos representen”

“La presión y la violencia estética cada vez es mayor, porque no es natural tener estos cuerpos”, dice en referencia a algunos “cuerpos” frutos del retoque fotográfico que pueblan las redes sociales.

Sexóloga, terapeuta familiar, activista feminista y creadora del proyecto Psico Woman, Isabel Duque, ha recordado en la ponencia ‘El poder de las mujeres’, la importancia de buscar “que parte de tu cuerpo si te gusta, o te desagrada menos”, e incluso saber qué se puede aportar a la sociedad por cada persona, por encima de un modelo físico irreal.

“Tenemos que aprender a apoyarnos. Que nos hayan enseñado a rivalizar entre nosotros no es casualidad, porque interesa a este sistema. Todas las personas tenemos el machismo y la misoginia interiorizados”, ha sentenciado.