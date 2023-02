Cuando el viaje se duplica si tienes movilidad reducida: “No me puedo bajar en la estación de mi pueblo”

Su naturaleza reivindicativa lo llevó a estudiar Derecho para velar por una igualdad “real y palpable” en la vida de las personas y no solo sobre “el papel”. Pero ahora Francisco Miguel López siente que de poco sirve haber “estudiado las leyes” si después los poderes públicos no cumplen con la legislación. Lo confiesa con el “cansancio” y la “frustración” resonando todavía en la voz, después de pasar cinco horas viajando y descubrir que la estación de tren de su pueblo carece de los medios necesarios para asistir a una persona con movilidad reducida.

Este marchenero de 34 años con diversidad funcional trabaja desde principios de enero como tramitador en el Juzgado de lo Social número 9 de Málaga y hasta ahora no había necesitado hacer uso del transporte público. Con la intención de ganar “mayor autonomía” y “no ser una carga” para su familia, decidió solicitar el abono gratuito de Renfe para poder regresar los fines de semana a su pueblo de la Campiña sevillana sin depender de nadie. No obstante, lejos de encontrar una solución práctica, su primer viaje en tren le ha servido para poner en evidencia las carencias que todavía presenta el transporte público en cuestión de accesibilidad.

Él mismo lo denunció sobre la marcha en un vídeo que se ha hecho viral, grabado mientras se dirigía a la estación de Sevilla-Santa Justa, por no poderse bajar previamente en la de su pueblo con su silla de ruedas. El problema en cuestión, explican fuentes de Adif consultadas por este periódico, es que la estación de esta localidad sevillana (actualmente en obras y con el servicio de tren suspendido) está adaptada desde la entrada hasta el andén, pero “no todos los trenes de Renfe que pasan por Marchena son accesibles”. A este inconveniente hay que sumar que la localidad no dispone a día de hoy de servicio de acompañamiento 'acerca', como tampoco disponen estaciones rurales similares, según señalan desde la entidad encargada de gestionar el citado servicio de asistencia a personas con movilidad reducida. “Por ello y para este caso concreto estamos en contacto con Renfe y con el Ayuntamiento de Marchena”, añaden desde la operadora ferroviaria.

“El último vagón”

Para que Francisco Miguel y otras tantas personas con diversidad funcional puedan hacer uso del tren, se necesita a una persona que les ayude a acceder al interior del vagón por medio de una plataforma elevadora que proporciona la estación, tal y como establece el servicio 'Adif acerca'. Así es cómo el marchenero se subió al convoy de las 17.19 en la capital costasoleña, pero no pudo apearse en la estación de Marchena al no estar incluida en el listado y no disponer de un mecanismo similar. A tenor de las circunstancias, Francisco Miguel tuvo que recorrer 60 kilómetros más de los que le correspondían hasta llegar a Sevilla-Santa Justa a las 20.30. Hasta allí tuvo que desplazarse también un familiar para recogerlo, llegando a su pueblo cerca de las 22.00.

“No me explico cómo en pleno siglo XXI se invierte tanto en otras cosas y no en transporte público”, lamenta el joven afectado en el vídeo antes de añadir: “Las personas con movilidad reducida somos el último vagón en todos los sentidos”. La sensación de desatención y discriminación que manifiesta Francisco se agrava al pertenecer al ámbito rural, ya que dicha prestación está operativa fundamentalmente en capitales de provincias y en aquellas estaciones que registran mayor volumen de viajeros, tal y como explica Adif.

En concreto, de acuerdo con los datos facilitados por la entidad, de las 79 estaciones que gestiona directamente Adif en la comunidad andaluza (hay otras 60 que le competen a Renfe), hasta la fecha solo 14 cuentan con servicio permanente de acompañamiento 'acerca' (Algeciras, Almería, Antequera Santa-Ana, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Linares-Baeza, Málaga María Zambrano, Puente Genil-Herrera, San Fernando-Bahía Sur y Sevilla Santa Justa). Según informa Adif a petición de elDiario.es Andalucía, otras nueve disponen de un servicio puntual previo aviso telefónico (Bobadilla, Córdoba Universidad Rabanales, Espeluy, La Palma del Condado, Lebrija, Loja, Puerto de Santa María, Ronda y Villanueva de Córdoba/Los Pedroches).

Sobre el papel

De modo que el resto de paradas intermedias quedan excluidas de un servicio diseñado para prestar asistencia, información y ayuda a las personas con movilidad reducida en su tránsito por las estaciones, así como en la subida y bajada de los trenes, “bien mediante medios mecánicos o el acompañamiento personal”, como describe Adif en su web.

A ojos del marchenero afectado, el plan actual incumple el planteamiento fijado en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que establecía por entonces un marco de referencia para ir progresivamente avanzando en la adopción e implantación de medidas que hicieran efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que exige la Constitución. Años después, el Real Decreto 1544/2007, de 23 del noviembre reguló las condiciones básicas de accesibilidad al transporte en función del número de viajeros, entre otros criterios, derivando en el escenario actual en el que se enmarca el servicio que gestiona el administrador de infraestructuras ferroviarias.

El resultado es que pasajeros del entorno rural con movilidad reducida como Francisco se ven obligados a desplazarse hasta las estaciones que sí cuentan con este servicio, con el tiempo de más, el “cansancio” y la “impotencia” que conlleva implicar a otras personas para que vayan a recogerlo, estando a un paso de poder bajarse en la estación de su pueblo.

Falta de inversión

En estos momentos, la situación se ha vuelto aún más compleja, porque el servicio ferroviario a partir de Antequera Santa Ana dirección Sevilla se encuentra suspendido por un proyecto de obras de mejora en la línea. Si bien Adif se encarga de gestionar la asistencia a personas con diversidad funcional, arguyen en conversación con este periódico que el plan alternativo de transporte lo ha diseñado Renfe en solitario sin requerir la “colaboración” de la operadora ferroviaria para la asistencia al viajero. Dicho plan contempla un tren Avant directo entre Málaga y Sevilla, y un servicio de autobús desde o hasta Antequera para los municipios intermedios. Preguntadas por el plan de accesibilidad en esta operativa de transbordo, fuentes de Renfe apuntan que la oferta para viajeros de movilidad reducida es la misma que existía antes del inicio de las obras, de manera que solo puede desplazar a este tipo de pasajeros a aquellas paradas que cuentan con servicio ‘adif acerca’.

Al hilo, fuentes de Adif reconocen que tal prestación no puede aplicarse en todas las estaciones con los recursos actuales, pero no descartan que el mapa de servicio 'acerca' se amplíe en un futuro, siempre y cuando las instituciones destinen una mayor inversión a tal efecto. En este sentido, recuerdan que en los últimos años se ha producido “una ampliación progresiva” en la lista de estaciones con asistencia y vaticinan que puede que “vaya a más”, si se apuesta por reforzar el servicio. Entretanto, desde el Ayuntamiento de Marchena (PSOE) (que ha estado realizando gestiones directamente con los responsables desde que tuvo conocimiento del problema) aseguran que van a seguir luchando por que la accesibilidad sea efectiva y real en el transporte público, también para los vecinos del entorno rural.