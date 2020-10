Sindicatos y Alestis alcanzan un acuerdo tras una larga negociación para evitar despidos traumáticos en Andalucía

CCOO-A y UGT-A han alcanzado un acuerdo con Alestis, empresa del grupo Aciturri, tras doce horas de negociación que evitará evitar el despido traumático de los 585 trabajadores que en un primer momento planteó la empresa.

Tras este acuerdo, los sindicatos han logrado que el número de trabajadores y trabajadoras en Andalucía afectado por el ERE sea, en principio, de 440, en lugar de los 585, ha manifestado el sindicato CCOO en una nota. No obstante, se han emplazado a retomar la negociación a finales de octubre para profundizar en el acuerdo.

El conflicto, que arrancó a finales del pasado mes de agosto cuando la empresa decidió plantear un expediente de regulación de empleo que afectaría a 585 puestos de trabajo directos en Andalucía, ha llevado a los sindicatos a convocar primero paros parciales en las plantas y en la industria auxiliar, y posteriormente una huelga indefinida tras no alcanzarse un acuerdo la pasada semana y un encierro de trabajadores.

Todo ello, de forma simultánea a la negociación, que en todo momento se planteó con el objetivo de evitar o amortiguar los despidos traumáticos.

El acuerdo alcanzado entre las partes, y que ha sido firmado en este viernes, contempla prejubilaciones para la plantilla de más de 57 años con el 60 por ciento de la base reguladora de cotización hasta que cumplan 63 años.

Además, se ha acordado un plan de excedencias incentivadas durante tres años a lo largo de los cuales la empresa adquiere el compromiso de recolocación con indemnización de veinte días por año; y en caso de no recolocación, una indemnización de cinco días por año trabajado.

También se han acordado bajas incentivadas para la plantilla menor de 50 años que podrán acogerse a dos modalidades de indemnización según la que consideren más beneficiosa: una primera de 30 días de salario, con un límite de 16 mensualidades y un mínimo de diez; y otra de 25 días de salario más una cantidad adicional fija de 7.000 euros, con un tope de 16 mensualidades y un mínimo de diez.

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, José Hurtado, que ha formado parte de la mesa negociadora, valora este acuerdo alcanzado porque "ha permitido ir en la línea del espíritu con el que se planteó la negociación, que es evitar el despido traumático de estos trabajadores. No obstante, nos emplazamos a retomar la negociación a final de mes para que, en caso de no haberse reincorporado a las personas que no queden cubiertas por este acuerdo, profundizar en él".