Los sindicatos saludan las medidas económicas de la Junta de Andalucía ante el coronavirus pero piden que informe de los ERTE

La Junta de Andaucía cifra ya, a fecha de 17 de marzo, en más de 700 los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) comunicados a la comunidad autónoma en los útimos días a raíz del estado de alarma decretado por el Gobierno de España para tratar de frenar la expansión del coronavirus. Los sindicatos CCOO y UGT han saludado las medidas presentadas el lunes por el Ejecutivo andaluz pero advierten: "que vaya trasladando de manera constante a las organizaciones sindicales los registros de solicitud de Expedientes de Regulación de Empleo para poder ir dando respuesta en tiempo y forma a los miles de trabajadores y trabajadoras que se verán afectados por ellos".

Así lo ha expresado UGT en un comunicado en el que califica de "acertadas" las medidas de la Junta, principalmente para autónomos y pymes, entre las que se encuentran 600 millones en préstamos "en condiciones blandas" que se van a hacer llegar a las empresas "con necesidades" e industrias en estos momentos tan complicados, retrasar la presentación de los impuestos que se liquidan con la Junta (que conllevarán 270 millones más en tres meses) y una ayuda en una línea de transformación digital, así como un impulso a la gestión tributaria con la bajada de determinados impuestos.

"Es el momento de que de las empresas muestren su lado más socialmente responsable y apuesten por las fórmulas de regulación menos lesivas para la clase trabajadora, siendo conscientes que los propios trabajadores son el motor de la economía", dice UGT.

"Tenemos la obligación de contestar en un corto plazo de tiempo y estamos reforzando nuestro servicio jurídico de empleo. Vamos a mirar escrupulosamente cada uno de estos ERTE; no todo cabe en este momento", ha apuntado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en declaraciones a Europa Press. Asimismo, ha explicado que la consejera de Empleo, Rocío Blanco, está en contacto y en colaboración con el Ministerio para "hacer un trabajo muy serio" en la valoración de cada uno de estos expedientes y "resolverlos de la manera más ágil y que los trabajadores cobren sus prestaciones".

Mayoría de pymes

Marín ha detallado que "la mayoría de las solicitudes de ERTE son de pymes, aunque hay de todo". "Es difícil de valorarlo" en tan poco tiempo, por lo que se está trabajando para incorporar funcionarios, que tienen sus funciones suspendidas --como los de Justicia--, y que puedan ayudar en estas labores.

Por su parte, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha calificado también como "bastantes positivas" las medidas económicas del Gobierno andaluz y le ha "animado a que siga poniendo estas medidas encima de la mesa", lanzando al tiempo una petición a las empresas para que en estos momentos recurran a "la suspensión de contratos y no acudir al despido".

En una entrevista con Canal Sur Televisión, López ha dicho que "las empresas deberían tener interiorizado que deben proteger a sus trabajadores", trasladando al Gobierno que "llame a las empresas a la tranquilidad porque volverá la actividad productiva en dos, tres meses, es una crisis temporal, y al siguiente mes vamos a volver a producir bienes y servicios, a salir a la calle, a consumir".

"Que las empresas no cierren porque la rueda va a seguir", ha sostenido Nuria López, quien ha insistido en que "existen medidas para que las empresas no cierren", por lo que ha esgrimido "la suspensión de contratos por fuerza mayor". "Que no se acuda al despido", ha reclamado la secretaria general de CCOO-A.