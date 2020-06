El quebrantahuesos 'Savuti', que nació en libertad en el Parque de Cazorla, ha sido anillado y está listo para volar

El quebrantahuesos 'Savuti', que nació en libertad en el Parque de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén), está listo para volar y ha sido anillado en una operación "ardua y arriesgada" porque su nido está ubicado en un remoto desfiladero de Cazorla, informa la Junta en un comunicado.

El ejemplar es la única cría de quebrantahuesos nacida este año en esas condiciones en Andalucía. Sus padres son dos ejemplares nacidos en cautividad dentro del programa de cría de la Junta y en la pareja reproductora está depositada "buena parte del futuro de estas aves en grave peligro de extinción".

Cada nacimiento que se produce en el medio natural y sin la más mínima intervención humana, es un "auténtico milagro" que aleja, un poco más, la amenaza de la desaparición del quebrantahuesos en Andalucía, añade la nota de prensa, que destaca, además, que han pasado 90 días desde que 'Savuti' rompió el cascarón. Es el momento idóneo para anillarlo, colocarle un dispositivo de seguimiento vía satélite y decolorarle las plumas para distinguirlo desde la lejanía.

"Hay que hacerlo ahora que el pollo es lo suficientemente pequeño para que no salga volando ante la presencia humana y tan mayor como para no morir por la ausencia de sus padres durante esta intervención. Toda esta operación es ardua, complicada y no está exenta de riesgos. Los quebrantahuesos anidan en desfiladeros remotos situados a gran altitud porque les encanta el frío y la tranquilidad".

Todo ello obliga a los especialistas del equipo del Plan Andaluz de Recuperación de Aves Necrófagas y Estrategia Andaluza de Veneno, así como a los agentes de Medio Ambiente que participa en esta labor, a horas de expedición hasta localizar el nido y a acceder a la cría escalando la montaña.

Recogido el ejemplar, en este caso el joven 'Savuti', los técnicos lo trasladan a un punto de seguridad a los pies del desfiladero donde realizan toda la operación de anillamiento con el máximo cuidado de no dañar al ave.

Cinco parejas de quebrantahuesos

En Andalucía hay contabilizadas cinco parejas de quebrantahuesos con capacidad para reproducirse, pero solo dos de ellas, las más veteranas, han consumado puesta este año. Las otras tres parejas son aún muy jóvenes. Además, que este invierno haya sido tan cálido no ha propiciado el nacimiento en libertad de más ejemplares, ya que el quebrantahuesos es una rapaz de montaña que necesita del frío como estímulo para el cortejo. A esto hay que añadir que el otro pollo nacido en Cazorla, bautizado como 'Satara', murió a los pocos días por causas naturales.

En la actualidad, se tiene la certeza de la existencia en la comunidad de unos 44 quebrantahuesos gracias a las observaciones e identificaciones individualizas realizadas recientemente por los técnicos del proyecto de reintroducción o a los emisores satelitales que portan. Una gran parte de esta población es fruto del esfuerzo y el compromiso de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en estrecha colaboración con Vulture Conservation Foundation (VCF), en la conservación de esta especie a través de su cría en cautividad.