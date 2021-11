Susana Díaz: "Dejé un PSOE-A en buena forma y ahora vengo a ayudar para volver a gobernar"

La senadora del PSOE y expresidente de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha acudido este domingo como invitada al 14 congreso regional del PSOE-A en Torremolinos (Málaga) con la voluntad de "ayudar en todo lo que pueda aportar" para que el partido consiga "ganar las próximas elecciones autonómicas y gobernar en Andalucía" y ha defendido que al ceder el liderazgo a Juan Espadas tras su victoria en las primarias "entregamos un partido en buen estado de forma".

Así se ha pronunciado Susana Díaz en declaraciones a los periodistas a su llegada al cónclave socialista en las que ha restado importancia al hecho de que la dirección saliente que ella encabezaba no haya podido defender un informe de gestión en el Congreso o de que no hubiera referencias expresas a su etapa al frente del partido y del Gobierno andaluz durante la sesión inaugural.

"A mí no me corresponde dirigir la política andaluza, soy muy respetuosa, Juan Espadas es el secretario general y el que sabe como tiene que llevar este barco a buen puerto, que es ganar las próximas elecciones y gobernar. Ese es el objetivo y para eso venimos todos a ayudar a este congreso", ha asegurado al exsecretaria general del PSOE-A, que ha invitado a "preguntar" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuando serán las próximas elecciones autonómicas porque "es el que tiene el botón para decir cuando se agota la legislatura".

"Nosotros tenemos que estar preparados, para eso venimos todos a ayudar a este congreso, para estar en perfecto estado de revista y cuando llegue el momento ganar las elecciones en Andalucía de nuevo y puede volver a gobernar en nuestra comunidad", ha subrayado antes de garantizar que ella "siempre va a estar en ayudar al partido" y se ha mostrado convencida de que "todo el mundo venimos a este Congreso con la fuerza, con las ganas y con la ilusión de aportar, de colaborar para volver a ganar las elecciones y además volver a gobernar en Andalucía, que es de lo que se trata y el sentido último que tiene este Congreso".

Preguntada por si le hubiera gustado defender un informe de gestión en este congreso, Díaz ha querido restar importancia al hecho de que no se haya incluido ese punto en el orden del día. "A mí eso me da igual, para mí de verdad eso no tiene ninguna importancia", ha asegurado antes de aclarar que ha acudido este domingo a la sesión de clausura porque así lo acordó con Espadas en una conversación el pasado jueves. "Lo que se me pida ahí estaré y siempre colaboraré con humildad, pero sobre todo con el socialismo que llevo dentro y que me corre por las venas", ha insistido.

En cualquier caso, ha recordado que ya tuvo oportunidad en el Comité Director, máximo órgano entre congresos, de exponer el balance de su etapa como secretaria general y ha defendido que "entregamos un partido que ha ganado las elecciones pero que no hemos podido gobernar por la alianza del PP y Cs con la extrema derecha, que es el mayoritario en el Parlamento con 33 diputados, y además con seis diputaciones y la mayoría de ayuntamientos en Andalucía".

"Entregamos un partido que creo que está en buen estado de forma y que vamos a reforzar entre todos, colaborando y ayudando. Estoy segura de que Juan Espadas va a usar todo el talento del partido, la entrega y el corazón socialista que tenemos", ha insistido antes de rehusar comentar la ausencia de referencias expresas a su etapa al frente del partido y del Gobierno andaluz durante la sesión inaugural porque "no estaba" y no le "gusta" hacer valoraciones "de oídas".