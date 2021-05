Susana Díaz negocia con Ferraz una salida al conflicto de las primarias en el PSOE de Andalucía

La ejecutiva del PSOE de Andalucía, en manos de Susana Díaz, está negociando con la dirección estatal del partido una "solución pactada" al conflicto abierto en esta federación ante las múltiples voces críticas que exigen un adelanto de las primarias para elegir el candidato a las próximas elecciones autonómicas. Díaz sigue sin querer precipitar este proceso interno antes del congreso federal del PSOE, programado en octubre, ni del cónclave del PSOE andaluz, previsto para final de año.

Sin embargo, el rotundo fracaso del las madrileñas para los socialistas -y su impacto en el Gobierno de Pedro Sánchez- ha supuesto "un punto de inflexión" para la líder andaluza, que ha pedido a su secretario de Organización, Juan Cornejo, que abra el diálogo con su homólogo en Ferraz para tratar de consensuar, entre hoy y mañana, una salida "que no ahonde más en la herida del PSOE". "No podemos continuar así. Hay que tomar una decisión, la que sea, pero no puede haber dirigentes de la ejecutiva federal o del Gobierno alimentando el discurso de la renovación o que salgan más voces a pedir primarias. Ellos tienen las competencias para adelantar el calendario, si están convencidos, que lo hagan", explican a eldiario.es fuentes de la ejecutiva andaluza.

Susana Díaz ha convocado este jueves en la sede del PSOE andaluz una reunión extraordinaria de su ejecutiva para debatir un posible adelanto de las primarias a la Junta de Andalucía, después de que todas las ejecutivas provinciales se han pronunciado a favor o en contra de precipitar la elección de la candidatura. “Análisis de la situación política. Posicionamiento al adelanto de la celebración de primarias a la candidatura de la Presidencia de la Junta de Andalucía”, reza el único punto del orden del día en una reunión que tendrá carácter semipresencial. La secretaria general del PSOE-A cuenta con una mayoría holgada entre los 49 miembros de su dirección y, en caso de someterse a votación, los críticos que piden el adelanto de las primarias quedarían en clara minoría.

Sin embargo, el conteo diario de pronunciamientos de agrupaciones locales, alcaldes, secretarios provinciales, ex dirigentes e incluso miembros críticos de la ejecutiva regional pidiendo abrir el proceso de renovación interna, no sólo sobre el liderazgo, sino sobre el proyecto político y la estrategia de oposición al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha sido incesante en el último mes. Díaz está convencida de que Ferraz ha alentado estos posicionamientos públicos, que hacen mella en su liderazgo y provocan un desgaste en su labor política dentro del partido y como presidenta del grupo parlamentario socialista. La sevillana también lleva meses recorriendo los pueblos de Andalucía -más de un centenar en dos meses- recabando apoyos de cara al congreso regional, al que ya ha dicho que optará a la reelección.

Enfrente tiene, aún de forma oficiosa, al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, elegido por Ferraz para disputarle el poder orgánico y el cartel electoral a Díaz. Espadas no ha formalizado su candidatura -no lo hará hasta que no se convoquen de forma definitiva- pero también ha empezado a reunirse con dirigentes críticos de la comunidad, viajando a la Andalucía oriental que menos le conoce, y elevando la voz en público para abrir el melón de la renovación.