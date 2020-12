Susana Díaz valora que PSOE y Podemos gobiernen en España, pero matiza que en Andalucía tienen "hojas de ruta" propias

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha valorado la labor del Gobierno de coalición que el PSOE y Unidas Podemos forman en España, pero ha matizado que, aunque eso sea "una realidad dentro del país", en Andalucía, los socialistas y Podemos, integrada junto con IU en la confluencia de Adelante Andalucía, son "dos fuerzas políticas en la oposición con hojas de ruta que a veces coinciden y otras veces no".

Según ha añadido Susana Díaz en una entrevista concedida a Europa Press, la relación entre el Grupo Socialista y Adelante Andalucía en el Parlamento es, así, "de respeto", que es lo que desde el PSOE-A intentan "mantener con todas las fuerzas políticas" representadas en la Cámara autonómica, aunque "hay algunos con los que es muy difícil" lograrlo, según ha matizado en referencia a quienes "insultan a la presidenta del Parlamento, le meten golpes a un micrófono e insultan a todos", ha agregado en alusión implícita a Vox.

"Ahí es difícil mantener una relación normal, pero con el resto de fuerzas políticas intentamos tener una actitud de respeto, sabiendo que hay puntos en común, en el caso de Adelante, y hay otros de los que discrepamos", según ha continuado la presidenta del Grupo Socialista, quien ha agregado que, "cuando esos puntos son coincidentes, los defendemos de manera conjunta", como ha ocurrido con "alguna moción que hemos llevado en el ámbito sanitario", y, "cuando no estamos de acuerdo, mantenemos posiciones distintas".

Rodríguez no "tenía un problema con el PSOE de Andalucía si no con la izquierda de toda España"

Sobre el relevo en la dirección de Podemos Andalucía, tras la marcha del partido de quien era su coordinadora general, Teresa Rodríguez, la dirigente socialista ha comentado que, "al final, el problema" del equipo de la líder de Anticapitalistas "no lo tenían con el PSOE de Andalucía, sino con el PSOE y con la izquierda en toda España".

Y es que, según ha agregado Susana Díaz, "los anteriores dirigentes" de Podemos Andalucía "no compartían, ni siquiera estaban de acuerdo con el Gobierno de coalición en nuestro país" entre el PSOE y Unidas Podemos, que, en cambio, la líder socialista cree que ha sido "un balón de oxígeno para los españoles", porque "ha conseguido un blindaje alto de las familias en nuestro país" en el marco de "una pandemia muy brutal".

Frente a la posición de Teresa Rodríguez y su equipo, que "ni siquiera compartían que ese Gobierno de coalición tenía que echar a andar", Susana Díaz ha afirmado que ella entendió que ese Gobierno de España "era bueno para nuestro país", y "al final se está viendo con los hechos que es así, y cada uno tendrá que hacer autocrítica de cuáles fueron sus posiciones", ha apostillado.

"La izquierda y la derecha no funcionan igual ante una crisis"

En esa línea, ha defendido que, en la actual crisis provocada por la pandemia de la Covid-19, el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez "está trabajando para la gente", al contrario de lo que, en su opinión, hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy a partir de 2012, que estuvo "pensando exclusivamente en salvar bancos" mientras "miles de españoles perdían su vivienda" con desahucios y había "familias pasándolo fatal".

"En un año, este Gobierno, en una pandemia impensable hace unos meses, ha sido capaz de poner a las personas por delante de cualquier otro tipo de interés", ha valorado Susana Díaz, que al respecto se ha referido a los ERTE, las ayudas por cese de la actividad, las moratorias en los desahucios o al Ingreso Mínimo Vital, medidas todas "pensando en la gente", según ha subrayado.

La líder socialista ha considerado que todo eso "es de agradecer" y sirve para demostrar que "la izquierda y la derecha no funcionan igual en una crisis", y el Gobierno de Sánchez lo ha hecho "de otra manera a como lo hizo Rajoy a partir de 2012".

A la pregunta de si cree que el Ejecutivo de coalición será capaz de agotar la legislatura, Susana Díaz ha respondido que "claro que sí", porque "hay una aritmética parlamentaria amplia que te permite pactar con unas fuerzas políticas y con otras", y "se acaba de aprobar un Presupuesto expansivo, que es bueno en una situación como ésta para poder generar empleo y reforzar los servicios públicos".

"Creo que, después de cinco elecciones consecutivas, los españoles lo que necesitan ahora es calma, tranquilidad, sosiego, y poder trabajar y recuperar cuanto antes tu vida de siempre, y no procesos electorales", ha reflexionado Susana Díaz.

"No estamos en el cálculo electoral"

Por otro lado, sobre la posibilidad de repetir esa fórmula de gobierno de coalición en Andalucía entre el PSOE y fuerzas de izquierda equivalentes a Unidas Podemos, Susana Díaz ha comentado que ella no está "en la táctica electoral ahora", y en lo que se están centrando los socialistas andaluces es en realizar "con humildad" su trabajo en la oposición, "muy cerca de la gente, recuperando el diálogo con colectivos que quizá en la última etapa de gobierno no manteníamos", como, "por ejemplo, en el ámbito sanitario", según ha añadido.

"Cuando llegue el momento electoral, aspiraremos a tener una mayoría sólida y amplia que permita que Andalucía recupere todo lo que en estos momentos se está quedando en el camino de la mano de la derecha y la ultraderecha", ha añadido la secretaria general del PSOE-A, quien ha apostillado que si los socialistas andaluces "estuviéramos ahora mismo en la táctica de pensar con quién sumo, con quién dejo de sumar, tendríamos la misma actitud egoísta que está teniendo (Pablo) Casado en España, y esa no es nuestra manera de oposición".

"No estamos en el cálculo electoral; estamos en lo que están sufriendo los andaluces, y no nos vamos a desviar de ahí", ha aseverado Susana Díaz, quien al respecto ha defendido que, "cuando tendimos la mano" a la Junta para acordar "el Presupuesto de Andalucía, no pensamos si eso daba un voto más o no, sino en lo que esperaban los andaluces del PSOE, de nuestra actitud, de nuestro comportamiento".

Sobre la situación interna del PSOE-A, Díaz ha manifestado que "hemos pasado con mucha humildad a la oposición" en Andalucía, algo que "no era fácil después de 37 años de gobierno", pero los socialistas lo han hecho "con cercanía con la gente, con muchísima ilusión", según ha agregado.

Ha valorado además que, "después de dos años" así, "esa cercanía, esa proximidad, saber escuchar a muchos colectivos, nos está dando la razón en que el cambio que ha habido en el Gobierno andaluz ha sido un cambio muy a peor para la inmensa mayoría de los andaluces, y es más necesario que nunca que volvamos al Gobierno" los socialistas.

Sin "perder ni un minuto en cuestiones orgánicas"

Susana Díaz ha insistido en señalar que, "cuando toque" en el PSOE-A, "evidentemente habrá un debate y lo viviremos como vivimos todos los procesos, con ilusión, con ganas, y nuestra militancia decidirá". "Cuando llegue el momento, todos los compañeros podrán actuar en libertad", ha añadido.

En todo caso, ha sostenido que ella "no pierde ni un minuto en eso, con la que está cayendo ahora mismo en Andalucía". "Con miles de personas que no saben si mañana abrir su negocio, que van a perder su empleo, con muchos de ellos que ven a sus seres queridos sufriendo o que los han perdido, que tienen miedo a un contagio, yo no puedo perder ni un minuto en cuestiones orgánicas, no lo voy a hacer", ha aseverado.

En esa línea, Díaz ha apuntado que "toda la energía la tenemos que poner, y especialmente yo lo voy a hacer así, en lo que está sufriendo la gente en nuestra comunidad", y ha valorado que, "ahora mismo, la inmensa mayoría de los compañeros" de partido "están dando el callo trabajando en todos los rincones de la comunidad para parar la involución y los recortes de la derecha, el sufrimiento que le están provocando a miles y miles de familias en nuestra comunidad", según ha concluido la secretaria general del PSOE-A.