Teresa Rodríguez, sin respuesta de Pablo Iglesias, irá a los tribunales si la Mesa del Parlamento la expulsa

La líder de Anticapitalistas, diputada de Adelante Andalucía y excoordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha manifestado que con Pablo Iglesias "ahora mismo la relación no es la mejor", ya que, tras ser expulsada de Adelante Andalucía, preguntó qué fue del acuerdo entre ambos y no le respondió. Por ello, ha dicho que tiene "sensación de traición a un acuerdo". Además, ha adelantado que, si la Mesa del Parlamento la expulsa, irá a los tribunales en todas las instancias: penal, civil y constitucional.

En una entrevista con Europa Press Televisión, Rodríguez ha explicado que el pasado mes de febrero grabó un vídeo junto a Pablo Iglesias donde explicaban que habían llegado a "un acuerdo de coexistencia, de cooperación, de separación porque teníamos ideas distintas respecto a la necesidad de lo que había que hacer en el gobierno de coalición con el PSOE y a la necesidad de un sujeto propio en Andalucía".

"Acordábamos una separación amistosa en la que reconocíamos las posiciones institucionales de cada uno", ha explicado antes de señalar que "pocos meses después la portavoz de Unidas Podemos más que de Adelante Andalucía, presenta en la Mesa del Parlamento un escrito en el cual se nos expulsa del Grupo Parlamentario, sin mediar palabra entre una y otra circunstancia y sabiendo que la dirección estatal de Podemos tenía conocimiento de esta operación".

Por ello, después de preguntar a Pablo Iglesias sobre el acuerdo y no obtener respuesta, "la relación no es la mejor ahora mismo" y tiene una "sensación de traición", porque "van a pasando los días, no hay una respuesta por su parte, no hay una explicación que se ponga sobre la mesa y hay una agresión de Irene Montero, que forma parte de esa dirección". "Evidentemente la sensación que tengo es de traición a un acuerdo, a la palabra dada", ha añadido.

En este sentido, en cuanto a su rifirrafe con la ministra de Igualdad, Irene Montero, en las redes sociales, Teresa Rodríguez ha afirmado que "es importante dejar claro algunos consensos que ya están claro, como que el permiso de maternidad o de paternidad deben respetarse escrupulosamente".

"No es de recibo que a nadie le echen de su trabajo mientras está de permiso, que lo degraden, y tampoco es de recibo que se diga que la política no para", ha manifestado Rodríguez, que ha añadido que "la vida para, la política para y el trabajo para, y eso es un consenso social que nadie se puede cuestionar, y mucho menos la ministra de Igualdad".

A su juicio, "es evidente que si no hubiera estado de baja no lo habrían hecho". "Supongo que esperaban que no fuera a defenderme, que no fuera a salir a los medios de comunicación a decir lo que había ocurrido. Evidentemente me han obligado a salir de mi permiso de maternidad para defenderme, entre otras cosas porque las acusaciones son muy graves, hablan de transfuguismo y de habernos quedado con dinero de IU y es absolutamente falso y no tiene ninguna base jurídica ni real".

En cuanto a la resolución final de la Mesa del Parlamento, Teresa Rodríguez ha señalado que espera "que primen los criterios jurídicos". "El letrado de la Cámara, del Parlamento, no ha dejado de poner sobre la mesa argumentos jurídicos sobre la vulneración que hemos sufrido" ha añadido.

A juicio de la líder de Anticapitalistas, "se debe evitar judicializar el conflicto, que es un conflicto político sobre la necesidad o no de un sujeto andaluz con voz propia en Madrid". No obstante, ha advertido que si la Mesa del Parlamento los "deja fuera y vulnera el derecho de representación y de participación política", irán a los tribunales en todas las instancias.