Los bares se levantan contra el plan de desescalada: "Es absolutamente inviable abrir en estas condiciones"

"Sorpresa e indignación" es el sentimiento que ha despertado en el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Antonio Luque, la medida comunicada este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, relativa a que las terrazas de los establecimientos hosteleros solo podrán abrir al 30% de su capacidad, a partir del 11 de mayo en las provincias con la epidemia controlada. La reacción a nivel andaluz es más que similar. "No se podrán mantener los gastos", lamentan desde la Federación Andaluza de Empresarios de Hostelería.

"Es absolutamente inviable abrir en estas condiciones. Nosotros siempre decimos que las prisas son malas consejeras y tenemos que tener adecuada una seguridad sanitaria y económica para poder abrir. Si tenemos que esperar un tiempo, por nosotros no hay problema", ha dicho Antonio Luque.

Luque lamenta que "no están aclaradas" las medidas derivadas de los ERTE presentados en miles de negocios de este tipo, tanto en Sevilla como en el resto de Andalucía, "ni si esto va a continuar hasta final de año", mostrándose preocupado por "el mantenimiento de empleados durante seis meses". Y ejemplifica: "Si por ejemplo un señor que tenga una terraza de doce veladores y diez u once empleados, como es el caso de La Bodeguita de la Plaza del Salvador, sería inviable abrir sólo con cuatro mesas y con toda la plantilla. Eso no daría ni para pagar la luz".

"Nos hace falta un respaldo tanto sanitario como económico para la seguridad de nuestros empleados y clientes, y unas aclaraciones economicas para que este no sea la ruina total del empresario", apunta.

"No se podrán mantener los gastos"

"Todavía nuestra indignación es aún mayor cuando, a través de Hostelería de España, se ha reclamado hace ya muchos días al Gobierno una flexibilidad en los expedientes de regulación de empleo temporal y en los alquileres", señala Luque, que anuncia que desde la Federación Andaluza de Empresarios de Hostelería "vamos a proponer a todas las provincias que no abramos ningún negocio hasta que el Gobierno se manifieste y nos diga claramente cómo podemos abrir y en qué medidas".

En ese sentido, el presidente de dicha federación, Francisco De la Torre, ha subrayado en Europa Press que su reacción al conocer el plan fue de "incredulidad" al ser una opción "inviable" para el sector hostelero. Ante la opción de ocupar el 30% del aforo total de un establecimiento, De la Torre prevé que "no se podrán mantener los gastos".

El representante de los hosteleros andaluces explica que el sector deberá hacer frente a gasto de personal, proveedores o alquiler del local, entre otros muchos, por lo que la opción más viable que ven desde la federación es "no abrir". "No nos podemos permitir abrir en esas condiciones", zanja el representante del sector andaluz, quien reprocha además al Gobierno central que "no haya matizado las medidas".

A todo ello se suma, a su juicio, que la administración central haya hecho "oídos sordos" pese a la mano tendida de la hostelería para la confección de medidas para la desescalada. Pese a esta situación, Francisco De la Torre apunta que si se flexibilizan aspectos como el aforo "podrían valorar" de nuevo si sería viable la apertura de los establecimientos. Mientras tanto, augura una "cascada de cierres" que afectará igualmente al resto de sectores que trabajan de la mano con la hostelería, como a agricultores o ganaderos. "Es un suicidio generalizado", concluye.