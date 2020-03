Aragón creará tres centros sanitarios asistenciales para los usuarios de residencias contagiados

Se ha desarrollado un protocolo por el que se van a habilitar tres centros, uno por provincia, para personas diagnosticadas en las residencias que no precisen ingreso hospitalario. La consejera de ciudadanía, María Victoria Broto, informó de las nuevas medidas que se van a llevar a cabo para tratar de controlar la expansión de la enfermedad, en particular en las residencias de ancianos. A estos centros acudirán los usuarios de residencias que no tengan capacidad para aislar a todos los contagiados y podría derivarse también a personas que viven en residencias de discapacitados, den positivo por coronavirus y no puedan ser atendidas.

Esta medida contempla tanto a residencias públicas como privadas y se pondrá en marcha la próxima semana. También acudirán a estos centros las personas que sean dadas de alta en el hospital pero que se considere que no deban volver a sus centros asistenciales. La estancia en estos centros terminará cuando hayan estado 14 días aislados, 48 horas sin síntomas y, además, hayan dado negativo en el test de COVUD-19.

El protocolo prevé también la puesta en marcha, por parte de Sanidad, de una estructura organizativa para el seguimiento médico y sanitario de las personas afectadas por Covid 19 en residencias y que el personal de las residencias sea considerado “esencial” y reciba el mismo trato que el sanitario.

Una de las preocupaciones del ejecutivo es la situación de las personas vulnerables por el cierre de servicios y "las personas que se sienten solas a causa del confinamiento" según exponía la consejera. Se está trabajando en la ayuda a domicilio, tal y como ha explicado el director gerente del IASS Joaquín Santos, se ha modificado la forma de trabajar de este servicio y ahora está más enfocado a proveer de alimentos o medicamentos a las personas que no pueden salir de sus domicilios.

El Ejecutivo trabaja también en preservar otro sector de especial relevancia estos días, el de la cadena alimentaria, garantizando la seguridad de sus trabajadores.

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, informó también del ofrecimiento de las organizaciones agrarias al Departamento de Agricultura para colaborar con los ayuntamientos en la desinfección de las vías públicas, como ya han empezado a hacer en algunos municipios. La portavoz indicó que esta colaboración se conducirá a través de los protocolos de desinfección marcados por las autoridades sanitarias, en coordinación con el 112, con el objetivo de complementar la labor que ya desempeña la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Fase ascendente

Pérez advirtió sobre la evolución de los contagios: “Estamos en fase ascendente, nos esperan días duros en Aragón; habrá que esperar aún para ver el resultado de las medidas de confinamiento”. Ha querido dirigirse directamente a la ciudadanía para llamar a “hacer un esfuerzo para mantener el distanciamiento social, es vital para salir de esta situación”. “Estáis en casa, pero no estáis solos”, ha incidido.

En la misma línea Broto quiso recalcar que todos los recursos "humanos, presupuestarios y de cualquier tipo están a disposición de superar esta situación". Aragón recibirá 9,9 de los 300 millones anunciados por el Ejecutivo central para repartir entre las Comunidades Autónomas para atender a los colectivos más vulnerables; una cantidad que se destinará a protección a las familias, atención a la pobreza infantil y prestaciones básicas de los servicios sociales. Del mismo modo, de los 25 millones anunciados por el Gobierno de España para alimentación infantil, Aragón recibirá 899.250 euros.

El Ejecutivo pide hacer un “uso racional” del 061: “Hay que respetar los canales, porque sigue habiendo otro tipo de patologías que requieren atención urgente a través de este teléfono”, ha dicho la consejera. El número de atención específica para el COVID-19 en Aragón es el 976696382.