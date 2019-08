Científicos de la Universidad de Zaragoza desarrollan un método para “ver a través de esquinas”

El nuevo método, que acaba de ser publicado en Nature, transforma las paredes en lentes virtuales Diego Gutiérrez, Adrián Jarabo e Ibón Guillén, investigadores del Graphics and Imaging Lab del I3A, han desarrollado esta novedosa técnica de imagen computacional en colaboración con la University of Wisconsin – Madison El trabajo permite por primera vez reconstruir escenas no visibles complejas y de gran tamaño y abre la puerta al uso de esta tecnología en aplicaciones del mundo real en seguridad, misiones de rescate o vehículos autónomos Esta novedosa tecnología se está probando ahora incluso en la inspección lejana de cráteres en la luna por la NASA