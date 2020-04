La DPZ transferirá a los municipios más de 25 millones de euros a lo largo de mayo para ayudarles en la lucha contra el coronavirus

La Diputación de Zaragoza ha aprobado definitivamente el plan unificado de subvenciones (PLUS) 2020, que es el principal programa de ayudas de la institución, está dotado con 50 millones de euros e incluye 1.839 actuaciones en los 292 municipios de la provincia. También se ha dado luz verde a un plan extraordinario de ayudas por la COVID19 dotado con 1,5 millones de euros y al adelanto de otros 14,7 millones a 278 ayuntamientos para darles mayor liquidez y facilitarles así la lucha contra la epidemia.

“Los acuerdos del pleno de hoy suponen que a lo largo del mes de mayor la Diputación de Zaragoza va a transferir a los 292 municipios de la provincia más de 25 millones de euros que serán fundamentales en su lucha contra el coronavirus y contra sus efectos sociales y económicos”, ha destacado el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero. “De esa cantidad, 5 millones de euros van a ser ayudas totalmente incondicionadas que los ayuntamientos podrán destinar a lo que cada uno decida cubriendo así sus necesidades más urgentes. Además, los municipios van a recibir casi 15 millones que la Diputación les va a adelantar para darles mayor liquidez en estos momentos en el que sus necesidades se han disparado por la epidemia, y los más de 6 millones de euros restantes formarán parte del primer pago del PLUS e irán destinados a mejorar los servicios que los ayuntamientos prestan a sus vecinos”.

Por otro lado, el plan extraordinario de concertación por el coronavirus se ha aprobado por unanimidad y supone que los 292 municipios de la provincia de Zaragoza van a recibir 1,5 millones de euros en ayudas totalmente incondicionadas que podrán destinar a lo que cada uno decida: desinfecciones, ayudas sociales o cualquier otro gasto urgente. Cada ayuntamiento recibirá de la DPZ un fijo de 4.000 euros más un variable en función de su población.

Adelanto de 14,7 millones a 278 municipios que delegan la gestión tributaria

También se ha aprobado por unanimidad el adelanto de 14,7 millones de euros a los 278 municipios zaragozanos (el 95% del total) que delegan en la Diputación de Zaragoza la recaudación de sus impuestos y tasas municipales. Esta medida extraordinaria también está encaminada a apoyar a los ayuntamientos en la lucha contra el coronavirus facilitándoles una mayor liquidez y supondrá que la institución provincial anticipará a los consistorios todas las entregas a cuenta previstas hasta el mes de septiembre. En circunstancias normales, los municipios recibirían ese dinero mes a mes (en el caso de las localidades de más de 2.000 habitantes) o al principio de cada trimestre (las de menos de 2.000 habitantes).

Aprobación definitiva del PLUS

El plan unificado de subvenciones se ha aprobado definitivamente con el apoyo de todos los grupos menos Vox, que ha votado en contra. Este plan está dotado con 50 millones de euros e incluye 1.839 actuaciones que permitirán mejorar la prestación de servicios municipales en los 292 municipios de la provincia.

La declaración del estado de alarma paralizó los trámites administrativos e interrumpió el plazo de alegaciones del PLUS cuando solo quedaba un día para que se cerrase. Acogiéndose a una excepción prevista por el Gobierno central para aquellos casos en los que se producen graves perjuicios (en este caso, para los ayuntamientos), la Diputación de Zaragoza levantó esa suspensión solo en lo relativo al PLUS 2020. Esa decisión ha permitido completar el plazo de alegaciones y poder llevar al pleno la aprobación definitiva del principal programa de ayudas de la Diputación de Zaragoza, lo que a su vez va a suponer que los ayuntamientos reciban en mayo el primer pago de las ayudas, que asciende a unos 10 millones de euros. Dentro de esa cantidad se incluye un plan de concertación de 3,5 millones de euros, lo que unido al plan extraordinario por el coronavirus supone en las próximas semanas los consistorios van a recibir en total 5 millones de euros en ayudas totalmente incondicionadas que pueden destinarse a las necesidades más urgentes para cada municipio.

Reformulación de las ayudas del PLUS que no puedan utilizarse por el Covid

Dentro de las 1.839 actuaciones incluidas por los ayuntamientos dentro del PLUS 2020 hay actividades que, en las actuales circunstancias, van a ser muy difíciles de llevar a cabo: competiciones deportivas, eventos culturales, fiestas, actividades turísticas... En total, esas partidas suman 6,2 millones de euros en ayudas. Consciente de esa situación provocada por la epidemia de coronavirus, y por tanto totalmente impensable cuando los ayuntamientos hicieron sus peticiones para el PLUS, la Diputación de Zaragoza, a petición de todos los grupos políticos, va a permitir a los consistorios que decidan si quieren seguir adelante con esas subvenciones o si por el contrario quieren renunciar a ellas. No obstante, aunque renuncien los ayuntamiento no van a perder ese dinero, ya que la DPZ está trabajando para concederles esas mismas cantidades a través de otro tipo de ayudas.