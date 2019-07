Prisión para un hombre en Teruel por agredir a su expareja y perforarle el tímpano tras saltarse la orden de alejamiento

El juez del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Teruel ha dictado auto de prisión provisional comunicada y sin fianza para un hombre como posible autor de un delito de violencia contra la mujer en su modalidad de lesiones que menoscaban la integridad corporal.

Los hechos, informan desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), ocurrieron, al parecer, el pasado 29 de junio durante la estancia de ambos en un alojamiento rural de Valbona (Teruel) “y estando vigente una orden de alejamiento que fue incumplida por ambos”.

De lo allí ocurrido deduce el juez que existen “indicios racionales bastantes de criminalidad”, que sostienen la posible actuación agresiva del investigado. Según parece, “el hombre golpeó a su expareja, la tiró al suelo y le propinó varias bofetadas y patadas que le causaron hematomas en distintas partes del cuerpo, así como la perforación del tímpano derecho (lesiones por el momento pendientes de valoración definitiva por el médico forense)”.

En su auto, expresa el magistrado que “al parecer, estos hechos no resultan aislados, sino que, durante el curso de la relación de pareja el investigado ha golpeado, de forma constante y reiterada en el tiempo, a su ex pareja”. Sustenta sus argumentos el instructor en que “no existe garantía alguna de que –el investigado- no vaya a perpetrar nuevos ataques violentos contra la vida, integridad física o psíquica de la víctima” y argumenta también que, “al ser el investigado de nacionalidad extranjera, con condición de asilado, sin residencia legal, encontrándose en la actualidad sin trabajo, y teniendo en cuenta que ha estado encausado anteriormente en otra causa de violencia contra la mujer, es por lo que considera que, pese a su carácter restrictivo, la medida de prisión provisional es necesaria”.