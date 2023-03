El Bosque de los Zaragozanos ya ha plantado el 20% de sus árboles a los dos años de su creación

Dos años después de la creación del Bosque de los Zaragozanos ya son 135.000 árboles y arbustos los plantados en 160 hectáreas de su término municipal. Esto supone casi un 20% de los más de 700.000 árboles que se plantaran en este proyecto municipal y participativo que busca transformar el entorno periurbano y urbano de Zaragoza con la plantación de un árbol por cada habitante de la ciudad.

La consejera de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, agradece el apoyo y la implicación ciudadana en lo que ha definido como “un sueño que poco a poco se está haciendo realidad”. La consejera ha explicado que “el Bosque de los Zaragozanos ha venido a transformar la ciudad, a abrir nuevos espacios no sólo para el disfrute presente y futuro de la ciudadanía, sino también, y sobre todo, a mejorar su calidad medioambiental futura, a generar un verdadero pulmón para una ciudad que quiere ser un ejemplo para otras grandes urbes de dentro y fuera de España”.

Chueca ha recordado que este proyecto, así como otras tantas iniciativas puestas en marcha, como la electrificación de la red de bus urbano, la mejora en el servicio del tranvía, la pacificación de calles o la creación de comunidades energéticas “están orientados a ese objetivo de que Zaragoza sea una de las 100 Ciudades Climáticamente Neutras en 2030”.

La consejera aprovechó para recordar otro gran proyecto en el que se están dando los primeros pasos, “la posibilidad de ser también una ciudad Cero Residuos, consiguiendo que absolutamente toda la basura que genera la ciudad pueda ser reciclada y reutilizada. Sería algo así como la cuadratura del círculo de la sostenibilidad. Si el Bosque de los Zaragozanos es un sueño que se hace realidad, estoy segura de que éste también lo será”.

Por su parte, José Ángel Rupérez, presidente de ECODES, fundación que es la socia estratégica del Ayuntamiento para El Bosque de los Zaragozanos, ha afirmado que “en este momento de crisis climática, el Bosque de los Zaragozanos nos permite actuar uniendo a la ciudadanía para construir un legado verde que quede para las generaciones futuras, apostando por la mejora de la salud y permitiendo reducir la huella de carbono de la ciudad a través de las absorciones de CO2 que generarán las plantaciones”.

“Además -ha dicho- este proyecto es una de las acciones que, junto con otras muchas, contribuirá a que Zaragoza sea una ciudad climáticamente neutra en 2030. Y por eso quiero dar las gracias a las personas, a las asociaciones, a las empresas y a las instituciones que nos habéis acompañado en estos dos años”.

Nuevos espacios

Entre los espacios de plantación que se han sumado este segundo año al Bosque de los Zaragozanos destacan las cuatro hectáreas puestas a disposición por la Alcaldía del barrio rural de Garrapinillos, ubicadas junto a la carretera a Utebo. Este espacio se dedica especialmente a las plantaciones de asociaciones vecinales y entidades de barrio, así como asociaciones de diferente perfil. Se ha contactado con 64 organizaciones que han mostrado su interés por participar en el proyecto.

Asimismo, este año se ha avanzado en el ámbito administrativo, obteniendo entre otras las autorizaciones del INAGA para impulsar las plantaciones en las 41 hectáreas de carácter forestal ubicadas en el Campo de Maniobras de San Gregorio, dentro del convenio de cesión suscrito entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Zaragoza. Estos terrenos se suman a las 8 hectáreas plantadas en terrenos colindantes al límite perimetral del barrio de Juslibol.

Precisamente en San Gregorio se celebró recientemente una primera plantación abierta a la ciudadanía en la que participaron, además, efectivos del propio Ejército de Tierra, de la Policía Nacional y los Scouts de Aragón.

En el terreno participativo, la Mesa del Bosque de los Zaragozanos ha seguido siendo el espacio de diálogo de referencia del proyecto. Oficialmente constituida y en continua evolución, en este nuevo periodo de vida del Bosque se ha buscado configurar de una manera más real la dimensión social en el modelo de gobernanza, logrando hitos que enriquecen el proyecto al sumar nuevos actores de la ciudad, dando a conocer la iniciativa en foros y entidades de diversa naturaleza así como elaborando materiales divulgativos y de conocimiento.

Asimismo, se ha trabajado en la suma de nuevos actores sociales al proyecto, buscando un espacio de intervención singular y reservado. De esta manera, cualquier asociación de interés cultural, social o ambiental de la ciudad de Zaragoza puede participar en el proyecto apadrinando ejemplares a un precio reducido de 3 euros/pie, con espacios dedicados expresamente y en fechas únicas.

Programa educativo

En esta nueva campaña los centros participantes han plantado, a diferencia de la campaña anterior, en el monte de La Plana. Debido a cuestiones logísticas en el transporte escolar se ha limitado el número de centros que han hecho la actividad de plantación in situ, aunque se han planteado actividades sustitutivas, complementarias y/o alternativas en el aula. Esto permite mejorar la atención a la diversidad, ya que se han podido involucrar en el proyecto centros escolares que no podían desplazarse por falta de tiempo, de presupuesto, dificultad para conseguir autobuses o no disponibilidad de fechas en la ventana de plantación. Dichas actividades han sido realizadas por el mismo equipo de educadoras ambientales, enriqueciendo y mejorando la oferta que ya provee el material didáctico de EBZ.

En ese empeño por la difusión del proyecto, este año ha estado disponible la “Guía del Profesorado” y el “Cuaderno para el Alumnado” con fichas de actividades adaptadas al currículo escolar, para realizar en el centro educativo antes y después de que los colegios realicen las plantaciones. Esta unidad didáctica está adaptada a formato web y cuenta con diversas actividades interactivas y gamificadas.

El resumen de este segundo año de actividades indica que se han inscrito y realizado actividades de aula 4.135 escolares, de los que aproximadamente el 50%, de 34 centros distintos, también han acudido a plantaciones escolares.

El Bosque de los Zaragozanos ha impulsado, además, distintas iniciativas de comunicación para reforzar el conocimiento ciudadano del proyecto e impulsar el apadrinamiento de arbolado. Así, se puso en marcha la campaña “Regala un árbol, regala futuro en estas Navidades de 2022”, un stand en la plaza de Aragón que permitió explicar la iniciativa a más de 1.000 personas, de las cuales 400 apadrinaron un árbol para sumarse al legado del Bosque de los Zaragozanos. Y el pasado mes de enero se celebró en la Gran Vía la primera exposición fotográfica para cercar a la ciudadanía a los objetivos, hitos y la participación del Bosque de los Zaragozanos.

Además, el proyecto estuvo presente en la festividad de San Valero en la plaza del Pilar con otro stand informando y dando a conocer la iniciativa. La celebración de los Premios Feroz en Zaragoza también fue una oportunidad para dar a conocer el Bosque fuera de nuestra ciudad.

En lo que respecta a alianzas y colaboraciones, destaca la creada con el Casademont Zaragoza a través de la Fundación Basket Zaragoza, para impulsar el Bosque entre la “marea roja” de seguidores del equipo. También se ha impulsado una colaboración especial con la Universidad Popular de Zaragoza y la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza. El Bosque de los Zaragozanos está haciendo un recorrido por la Red de Bibliotecas dando a conocer el proyecto entre todos sus usuarios y vecinos. Desde febrero de hasta abril de 2023 se colocará un stand del Bosque en 19 bibliotecas municipales.

Además, se han impartido charlas informativas y se organizó una plantación simbólica en Garrapinillos con alumnos de la UPZ con más de 144 personas.