Los empleados de la DPZ se reincorporan a sus puestos de trabajo de forma totalmente presencial

Los empleados de la Diputación de Zaragoza se han reincorporado a sus puestos de trabajo de forma presencial desde el 3 de junio. Todos los servicios de la institución han recuperado los turnos al 100 por 100 siempre que puedan cumplir las medidas de seguridad establecidas para prevenir el contagio del coronavirus.

El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, firmó ayer martes un decreto que, atendiendo a las medidas de desescalada implantadas por el Gobierno central, establece la supresión de los turnos rotatorios en los que el 50% de los trabajadores estaban en régimen presencial. La incorporación de la totalidad de los empleados de la DPZ se ha realizado de acuerdo a los informes emitidos por el servicio de Prevención y Riesgos Laborales en cuanto a ubicación y distribución del personal para garantizar el distanciamiento social como principal medida contra la COVID-19.

No obstante, para los colectivos a los que el Ministerio de Sanidad considera vulnerables se sigue priorizando el trabajo no presencial. Del mismo modo, el personal con hijos menores a su cargo afectados por el cierre de centros educativos disfruta de una flexibilidad máxima de horario que les permite trabajar entre las 8.00 y las 21.00. En el caso acreditado de que dentro de ese horario no les sea posible la conciliación laboral y familiar, mientras dure el estado de alarma pueden seguir acogiéndose al deber inexcusable previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Por otra parte, en aquellas dependencias en las que no es posible garantizar el distanciamiento social se han establecido turnos de asistencia de mañana y de tarde que deben fijarse por acuerdo con los trabajadores (si no es posible el acuerdo, pueden mantener los turnos rotatorios con un 50% de empleados en régimen presencial hasta que se adopten las medidas de prevención oportunas).

Reapertura al público desde el 1 de junio

La Diputación de Zaragoza reabrió el 1 de junio sus puertas al público dos meses y medio después de que la declaración del estado de alarma obligara a cerrar el acceso a los ciudadanos para minimizar el riesgo de contagio del coronavirus. Las puertas del palacio provincial vuelven a estar abiertas, aunque los visitantes tienen que cumplir las condiciones del protocolo establecido para continuar garantizando la seguridad de ciudadanos y trabajadores.

La entrada al palacio provincial se debe seguir haciendo por la puerta situada en la plaza de España. La atención al público se realiza siempre y cuando se haya concretado previamente una cita previa con el servicio al que se dirija el visitante, y solo se lleva a cabo en las antiguas dependencias de la Tesorería, situadas junto a ese acceso.

Si excepcionalmente alguna visita tiene que acceder a otras dependencias de la DPZ, el ciudadano tiene que entrar por la puerta de la plaza de España y es recibido en ese punto por personal del servicio con el que haya concertado la cita previa. En cuanto a las visitas a las instalaciones del Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, de la caja y del registro, deben ir acompañadas por personal del servicio de Protección y Control tanto a la entrada como a la salida.

Todas las personas que accedan al edificio tienen que ir provistas de mascarilla y se les facilita hidrogel para la desinfección de manos al entrar y al salir. Es importante resaltar que no se permite la entrada a las dependencias provinciales si no se han seguido las normas establecidas.