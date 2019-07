Pirineo Sur comienza este fin de semana con el folk de los legendarios ‘The Waterboys’

Ya está todo listo. Pirineos Sur 2019, una de las ediciones más variadas de este festival que cumple 28 años, está́ a punto de comenzar. Y lo hará con uno de los conciertos más esperados de este año: The Waterboys, capitaneados por el incombustible Mike Scott. Pero antes, el renovado Anfiteatro de Lanuza abrirá mañana sus puertas a partir de las 20:00 horas para recibir los shows de Morgan y Lady Banana.

Y, por supuesto, también se iniciará la actividad de los siempre concurridos Mercados del Mundo en Sallent de Gállego, en los que los visitantes podrán descubrir su variada oferta de gastronomía y productos artesanales.

Además, para completar la propuesta culinaria, el Auditorio de Lanuza renueva este año sus instalaciones y su carta, con diseño revisado por Undoestudio –responsable del festival internacional de arte urbano Asalto- y un recetario de lo más exótico con papadums, pastrami o jalapeños con tequila, por ejemplo. “Un plan perfecto para comenzar la jornada de conciertos viendo el atardecer”.

Esto no será más que el comienzo, porque el sábado continuará la programación en el escenario flotante, con los recitales de Echo and The Bunnymen, Fino Oyonarte y El Verbo Odiado. Y, a partir del viernes 19, arrancarán los espectáculos familiares de Territorio Pirineos Sur en Sallent de Gállego y en Lanuza actuarán estrellas consagradas como Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Emir Kusturica, Green Valley, Lee “Scratch” Perry, Martirio con Chano Domínguez y Silvia Pérez Cruz con Toquinho.