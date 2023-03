Dadaísmo obsoleto actual

No es grave, solo que todo se ha roto. Solo o sólo, nunca en compañía. Todo se ha roto ya otras veces, hace un siglo, por ejemplo, y hubo que hacer dadá para entender o desentender aquello o aquella. Hazte dadadaísta (dadá de segunda época, el variado trasmundo). Dataísmo viene de dadá.

Son precedentes que no dicen nada, guerras mundiales de películas, libros… ya pocos libros, mal leídos y peor olvidados. Y películas con las mismas escenas, barro, cañones, un avión tirando una bomba… Clásicos olvidándose de sí mismos. Ya de nuevo anda significa nada. Quevedo es un cantante + sintetizador de voz. Decirlo ya es un FAIL.

¡Óle el gasoducto!

(((El triple paréntesis)))

(((El piloto de la DGT que va haciendo piruetas y tras destrozar el aparato sale corriendo para que no le midan la coca y las anfetas que lleva dentro))).

La segunda peli de Top Gun, Maverick: un país sin nombre enriquece uranio y está a punto de tener la bomba atómica, y ahora sale Irán con la bomba ya hecha, o casi, pero Tom Cruise no ha atacado que sepamos. ¿? ¿Tiene relación el KAOS de Israel –Pegasus Pegasus– con la cuasibomba iraní que te vi? RusiaChinaIndiaIrán. Qué hay. Emiratos por todas las camisetas. Traper triper.

¿Hay algo explicable? Geoambigüedadá.

Casi todo se ha roto y por eso quiero conocerte y tú a mí o viceversa, porque estamos ya en pleno dadá replay remix sin saberlo (sí sabido pero no reconocido), todo ese trappunk, toda la vida ya deshecha ante nuestras narices y no hay manera de que la queramos ver… siempre en la pura añoranza, nostalgiaciones, morriñako… Puedes ver cientos de ejemplos de lamentos por la pérdida de morales, valores… hay uno de tiktok por whatsapp (así es) de Serrat diciendo que esto es un desastre… pero que antes era mejor. Sin concretar.

Vale por vale, diente por ojo.

Y así han pasado estos años sigleros en porca opulencia de lugares sin impuestos que ya tú sabes dónde llevas transfieres mil millones en chuches con un clic y otro clic, un touch y exprofeso.

Las nuevas vanguardias ya se han revendido mil veces ¡y todavía no han nacido!

Es el milagro de la anticipación IA humanoidal, residuos tóxicos han mejorado la especie comercializadora en la que cada milésima vale y cuenta. Hace unos años se puso de moda al dadaísmo cuantificador y su lema de medirlo todo, lo que no se mide no existe, lo que no se puede medir no se puede cobrar, y ahora resulta que todo está mal medido… por los propios encargados. La nueva unidad de medida es milésima/adn/id de usuario/a. El sistema se basa en medir mal a tope por defecto y explicar que está ok. Todo ok.

Ahí te sale todo, millones de números recién filtrados como oferta, hospitales crackeados, la mismísima Hacienda…

El ADN y el colesterol son públicos, en la deepweb y en la superficie. Dadá es la claridad sometida. Solo queda la poesía. Quevedo es el trapeador sintético, el otro está desapareciendo… Nadie lo conoce. Es así y así es. Fue lo que hubo. Y gracias.