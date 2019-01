La DPZ concede ayudas por valor de 925.000 euros a 50 proyectos de desarrollo en Palestina y en los campos de refugiados saharauis

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha concedido ayudas por valor de 925.000 euros a 50 proyectos de desarrollo y solidaridad internacional en zonas como Palestina, los campos de refugiados saharauis, Iberoamérica o el África subsahariana. La cuantía total de estas subvenciones se ha incrementado un 23 % respecto a las dos convocatorias anteriores, lo que sitúa a la institución provincial muy cerca de cumplir el objetivo de destinar a la cooperación el 0,7 % de su presupuesto.

“Inicialmente, las ayudas para proyectos de desarrollo internacional estaban dotadas con 750.000 euros, pero a finales de año esa partida se suplementó con los remanentes de otros planes de subvenciones del servicio de Bienestar Social –destaca la diputada delegada de Proyectos de Solidaridad de la DPZ, Marta Abengochea–. Tenemos que esperar a que se liquide el presupuesto de 2018 para ver si hemos alcanzado el objetivo del 0,7 %, pero si no lo hemos hecho habrá sido por muy poco, así que estamos más que satisfechos teniendo en cuenta que en este campo cualquier avance siempre es insuficiente”.

Según lo establecido en el Plan Director de Cooperación Aragonesa para el Desarrollo, en la resolución de estas ayudas las prioridades han vuelto a ser la soberanía alimentaria como motor de un desarrollo sostenible y las actuaciones en los campos de refugiados saharauis y en los territorios administrados por la Autoridad Palestina. Además, en el ámbito de la provincia de Zaragoza, también se han subvencionado actividades de sensibilización que promuevan la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global en la educación primaria.

“La soberanía alimentaria como motor de desarrollo supone la puesta en práctica de estrategias de desarrollo rural sostenible que generen empleo y a la vez garanticen la alimentación de la población a medio y largo plazo –subraya Abengochea–. Por su parte, los territorios administrados por la Autoridad Palestina y los campos de refugiados saharauis, además de figurar como prioridad en el Plan Director de Cooperación Aragonesa, han sido objeto de ayuda por parte de la Diputación de Zaragoza a lo largo de los últimos años”.

En cuanto a las actividades que promuevan la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, la diputada explica que esta materia “busca transformar el mundo en una sociedad justa, crítica y activa”. “Se trata de llevarla a los colegios de primaria para que los niños de hoy sean ciudadanos solidarios y comprometidos en el mañana”, detalla.

En 2015, la institución provincial dejó de convocar las ayudas para proyectos de desarrollo y solidaridad internacional. Al año siguiente, el actual equipo de gobierno de la DPZ las recuperó e incrementó su cuantía en un 25 % hasta alcanzar los 750.000 euros. En la convocatoria de 2017, estas subvenciones beneficiaron a un total de 37 proyectos, y en la de 2018 han vuelto a incrementar su cuantía total otro 23 % y han llegado a 50 proyectos –14 solicitudes fueron desestimadas por no cumplir las bases de la convocatoria y 9 más no han recibido ninguna ayuda por no alcanzar la puntuación mínima solicitada o porque había más peticiones que fondos–.

Las iniciativas subvencionadas deberán ejecutarse entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. A la hora de establecer la cuantía de las ayudas concedidas, la comisión valoradora ha tenido en cuenta distintos criterios que pueden consultarse en las bases de la convocatoria.